Carlo Ancelotti meminta saran kepada presiden Brasil terkait pemanggilan Neymar ke timnas untuk Piala Dunia

Dalam pengakuan yang mengejutkan, Presiden Brasil Lula mengonfirmasi bahwa Ancelotti telah menghubunginya untuk mengukur minat publik dan kalangan politik terkait kembalinya Neymar ke timnas Brasil. Kepala negara berusia 80 tahun itu merinci percakapan tersebut dalam siaran langsung di saluran YouTube-nya, sambil menyoroti tekanan besar seputar kemungkinan masuknya pemain berusia 34 tahun itu ke dalam skuad.

Lula berkata: "Saya berkesempatan berbicara dengan Ancelotti, dan dia bertanya kepada saya: 'Menurut Anda, apakah Neymar harus dipanggil?' Saya menjawab: 'Begini, Ancelotti, jika dia bugar secara fisik, dia memiliki kemampuan sepak bola. Yang perlu saya ketahui adalah apakah dia benar-benar menginginkannya.' Jika ya, maka dia harus bersikap profesional. Dia bisa melihat contoh seperti Cristiano Ronaldo, dia bisa melihat [Lionel] Messi, dan tetap bisa masuk tim nasional, karena dia belum tua. Tapi dia tidak bisa berharap masuk hanya karena namanya. Dia harus membuktikannya di lapangan."