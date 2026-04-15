Carlo Ancelotti meminta saran kepada presiden Brasil terkait pemanggilan Neymar ke timnas untuk Piala Dunia
Ancelotti meminta persetujuan presiden
Dalam pengakuan yang mengejutkan, Presiden Brasil Lula mengonfirmasi bahwa Ancelotti telah menghubunginya untuk mengukur minat publik dan kalangan politik terkait kembalinya Neymar ke timnas Brasil. Kepala negara berusia 80 tahun itu merinci percakapan tersebut dalam siaran langsung di saluran YouTube-nya, sambil menyoroti tekanan besar seputar kemungkinan masuknya pemain berusia 34 tahun itu ke dalam skuad.
Lula berkata: "Saya berkesempatan berbicara dengan Ancelotti, dan dia bertanya kepada saya: 'Menurut Anda, apakah Neymar harus dipanggil?' Saya menjawab: 'Begini, Ancelotti, jika dia bugar secara fisik, dia memiliki kemampuan sepak bola. Yang perlu saya ketahui adalah apakah dia benar-benar menginginkannya.' Jika ya, maka dia harus bersikap profesional. Dia bisa melihat contoh seperti Cristiano Ronaldo, dia bisa melihat [Lionel] Messi, dan tetap bisa masuk tim nasional, karena dia belum tua. Tapi dia tidak bisa berharap masuk hanya karena namanya. Dia harus membuktikannya di lapangan."
Tantangan kebugaran fisik
Meskipun Ancelotti bersedia mendengarkan presiden, sikapnya di depan publik tetap berlandaskan pada performa. Pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa reputasi saja tidak akan menjamin tempat di pesawat menuju Amerika Utara, terutama setelah Neymar baru-baru ini mengalami cedera lutut yang memerlukan operasi pada bulan Desember. Ancelotti telah menegaskan bahwa ia hanya akan memanggil pemain yang secara fisik siap untuk bertanding di level tertinggi.
"Neymar mampu kembali. Saya sudah mengatakannya beberapa kali, dan ini sangat jelas: Saya hanya akan memanggil pemain yang secara fisik siap," kata Ancelotti. "Setelah cedera lututnya (pada Desember), Neymar telah pulih dengan baik; dia mencetak gol. Dia perlu terus bergerak ke arah itu dan meningkatkan kebugarannya. Dia berada di jalur yang benar. Saat ini, dia sedang dievaluasi oleh Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF), oleh saya sendiri, dan dia masih memiliki dua bulan untuk membuktikan bahwa dia memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk bermain di Piala Dunia berikutnya."
Santos mengumumkan peta jalan 'pengisian ulang'
Di level klub, Santos sedang berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan pemain andalannya memenuhi kriteria ketat Ancelotti. Pelatih Cuca baru-baru ini mengungkapkan bahwa mantan pemain Barcelona itu memanfaatkan jeda internasional bulan Maret untuk menjalani perawatan khusus Plasma Kaya Trombosit (PRP) pada lututnya guna mempercepat proses pemulihan. Rencana perawatan medis ini dirancang untuk membangun ketahanan fisik yang diperlukan menjelang rangkaian pertandingan domestik yang padat menjelang turnamen musim panas.
Yamal bermimpi bisa menonton idola kesayangannya
Sementara perdebatan masih memanas di Brasil, para bintang muda generasi berikutnya secara tegas mendukung Neymar, termasuk bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, yang tak sabar ingin melihat pahlawan masa kecilnya itu tampil di turnamen 2026.
"Dia adalah idola saya dan saya akan selalu berterima kasih kepadanya atas segala yang telah dia berikan kepada sepak bola," kata Yamal dalam konferensi pers. "Dia menginspirasi semua orang. Dia adalah tipe pemain yang membuat Anda rela membeli tiket untuk menontonnya bermain, tipe pemain yang membuat Anda menonton ulang pertandingan tiga hari kemudian hanya untuk melihat gerakannya. Semoga dia bisa tampil di Piala Dunia."
Dengan sisa waktu dua bulan untuk membuktikan kebugarannya, Neymar tetap menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan di dunia sepak bola saat hitungan mundur menuju Piala Dunia hampir berakhir.