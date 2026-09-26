Ancelotti kembali menegaskan keinginannya untuk menjadikan jeda laga uji coba sebagai fase audisi, dengan menempatkan pengembangan di atas hasil skor langsung sebelum aksi kompetitif kembali bergulir.

Menanggapi sorotan atas kurang tajamnya timnya, sang pelatih menambahkan: "Ini bukan awal dari sebuah siklus, ini adalah kelanjutan. Prioritasnya adalah memberi menit bermain kepada mereka yang lebih jarang tampil, pemain muda potensial seperti Endrick dan Estevao.

"Para fan perlu bersabar. Ketika kompetisi resmi dimulai, kami akan siap. [Laga uji coba itu memiliki] beberapa aspek positif... Kami punya peluang untuk unggul lebih dulu; kami hanya kurang presisi di sepertiga akhir. Tim berjuang sampai akhir, tidak ingin kalah, dan tidak kalah."

Saat ditanya apakah ia berencana merombak starting XI-nya untuk pertemuan kedua dengan Australia, ia menutup dengan mengatakan: "Akan ada sedikit perubahan, tidak banyak. Kami melakukan rotasi untuk memberi menit bermain kepada yang lain."