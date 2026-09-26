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Carlo Ancelotti meminta kesabaran dari para suporter Brasil setelah hasil imbang telat melawan Australia saat pelatih Brasil itu memprioritaskan pengembangan pemain muda
Gol pemain pengganti menyelamatkan hasil imbang di akhir laga
Tuan rumah mengejutkan raksasa Amerika Selatan itu pada pertengahan babak kedua ketika Irankunda melepaskan tendangan bebas indah yang bersarang di gawang di Queensland Country Bank Stadium. Brasil sempat mengira mereka membuka keunggulan sebelum jeda, tetapi gol Estevao dianulir setelah tinjauan VAR. Anak asuh Ancelotti pada akhirnya terhindar dari rasa malu lewat sentuhan nyaris terakhir dalam pertandingan saat pemain pengganti Rayan menanduk gol penyama kedudukan dramatis.
- Sports Press Photo
Pelatih asal Italia membela susunan pemain eksperimental
Berbicara kepada media di Townsville, pelatih berpengalaman itu menepis anggapan bahwa hasil imbang tersebut merupakan sebuah kemunduran, sambil menyoroti permukaan lapangan yang keras dan mengganggu ritme permainan timnya.
Menilai performa tim dan perlunya kesabaran, Ancelotti berkata: "Ini tidak terasa seperti kekalahan karena ini hasil imbang. Kami seharusnya bisa menang, kami punya peluang. Sulit bermain di lapangan ini. Kami harus bersabar. Kami merespons setelah kebobolan dan mengamankan hasil imbang yang pantas. Ini adalah ujian yang harus kami jalani, memberi kesempatan dan terus melangkah maju. Ini adalah sebuah ujian. Ujian berikutnya akan menjadi ujian lainnya."
Manajer memprioritaskan menit bermain untuk para pemain muda berbakat
Ancelotti kembali menegaskan keinginannya untuk menjadikan jeda laga uji coba sebagai fase audisi, dengan menempatkan pengembangan di atas hasil skor langsung sebelum aksi kompetitif kembali bergulir.
Menanggapi sorotan atas kurang tajamnya timnya, sang pelatih menambahkan: "Ini bukan awal dari sebuah siklus, ini adalah kelanjutan. Prioritasnya adalah memberi menit bermain kepada mereka yang lebih jarang tampil, pemain muda potensial seperti Endrick dan Estevao.
"Para fan perlu bersabar. Ketika kompetisi resmi dimulai, kami akan siap. [Laga uji coba itu memiliki] beberapa aspek positif... Kami punya peluang untuk unggul lebih dulu; kami hanya kurang presisi di sepertiga akhir. Tim berjuang sampai akhir, tidak ingin kalah, dan tidak kalah."
Saat ditanya apakah ia berencana merombak starting XI-nya untuk pertemuan kedua dengan Australia, ia menutup dengan mengatakan: "Akan ada sedikit perubahan, tidak banyak. Kami melakukan rotasi untuk memberi menit bermain kepada yang lain."
- AAP
Laga ulang membayangi sebelum tantangan Asia
Kedua tim kembali bentrok pada Selasa di Suncorp Stadium, Brisbane. Australia akan berusaha menuntaskan pekerjaan kali ini setelah membiarkan kemenangan bergengsi lepas dari genggaman mereka di Townsville. Tim asuhan Ancelotti akan menutup tur internasional mereka dengan pertandingan melawan India pada Sabtu, 3 Oktober.
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