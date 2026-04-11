Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Carlo Ancelotti membuka peluang bagi kembalinya Thiago Silva yang mengejutkan ke skuad Brasil pada usia 41 tahun
Bagi Ancelotti, usia hanyalah angka
Thiago Silva belum pernah tampil bersama Selecao sejak tersingkirnya tim tersebut secara mengecewakan di babak perempat final melawan Kroasia pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Namun, dengan semakin dekatnya turnamen global berikutnya, Ancelotti memicu spekulasi bahwa pemain veteran tersebut mungkin akan tampil untuk terakhir kalinya di panggung internasional.
Mantan bos Real Madrid itu memuji sang bek, yang bergabung dengan Porto pada Januari dan telah tampil sembilan kali untuk raksasa Portugal tersebut. Berbicara kepada media Prancis L’Equipe, Ancelotti menegaskan bahwa ia tidak mendiskriminasi pemain yang lebih tua jika mereka masih tampil di level tertinggi. Ia menggunakan maestro lini tengahnya saat ini di Bernabeu sebagai contoh utama dari ketahanan dalam sepak bola modern.
- AFP
Model yang diusung Modric dan Maldini
Ancelotti sudah tak asing lagi dalam menangani para legenda yang seolah tak terpengaruh oleh proses penuaan. Setelah melatih beberapa nama terbesar dalam sejarah sepak bola, pelatih asal Italia ini menyoroti para ikon yang pernah bekerja sama dengannya di AC Milan dan Real Madrid untuk membenarkan kemungkinan pemanggilan kembali bagi mantan bintang Chelsea dan PSG tersebut. Ia sangat yakin bahwa bakat tidak memiliki batas waktu jika sang pemain mampu menjaga kondisi fisiknya.
Pelatih Brasil itu menjelaskan filosofinya dengan jelas, dengan menyatakan: "Saya tidak pernah melihat tanggal lahir di paspor. Semua pemain Brasil bisa bercita-cita masuk dalam daftar untuk Piala Dunia. Tidak masalah jika dia berusia 41 tahun. Jika dia layak berada di sana, dia akan masuk. Usia bukanlah masalah. Lihat saja Paolo Maldini, yang hampir berusia 39 tahun saat memenangkan final Liga Champions, atau Luka Modric, yang kini berusia 40 tahun."
Masa depan di pinggir lapangan
Selain kemampuan Thiago Silva di lapangan saat ini, Ancelotti juga menyinggung pendekatan intelektual sang pemain terhadap sepak bola. Bek tersebut telah mulai merencanakan masa depannya setelah pensiun sebagai pemain, dan sebelumnya pernah bercerita kepada ESPN tentang upayanya untuk memperoleh lisensi kepelatihan. Ini adalah transisi yang diyakini mantan manajernya di Milan akan berjalan mulus, mengingat disiplin taktis dan etos kerja Silva.
Ancelotti dengan cepat memprediksi kesuksesan pemain berusia 41 tahun itu di bangku cadangan begitu ia akhirnya memutuskan untuk gantung sepatu. "Thiago akan menjadi pelatih hebat, saya tidak ragu akan hal itu. Dia memiliki pengalaman, pernah bekerja dengan beberapa pelatih yang sangat brilian selama kariernya, dan saya tidak sedang membicarakan diri saya," katanya sambil tersenyum. "Dan dia bekerja sangat keras... Saya sangat senang mengetahui bahwa saya berhasil menginspirasi beberapa di antaranya..."
Upaya terakhir untuk meraih kejayaan di Piala Dunia
Dengan Brasil yang bertekad mengakhiri penantian panjang mereka untuk meraih gelar juara dunia keenam, kehadiran pemain berpengalaman seperti Silva dapat memberikan kepemimpinan dan ketenangan yang dibutuhkan dalam pertandingan sistem gugur. Meskipun skuad ini baru-baru ini diisi oleh banyak talenta muda, Ancelotti mengakui bahwa munculnya pemain-pemain baru justru "menambah keraguan" dalam menentukan susunan pemain, sehingga membuka peluang lebar bagi pemain berpengalaman untuk berperan.
Jika Silva lolos seleksi, ia akan menjadi salah satu pemain tertua yang pernah tampil di Piala Dunia. Untuk saat ini, bek tersebut tetap menjadi opsi yang layak di mata Ancelotti, membuktikan bahwa selama level penampilannya tetap tinggi, impian untuk membela seragam kuning-hijau Brasil tetap hidup, terlepas dari usia.