Carlo Ancelotti membuka peluang bagi kembalinya Thiago Silva yang mengejutkan ke skuad Brasil pada usia 41 tahun

Ancelotti sudah tak asing lagi dalam menangani para legenda yang seolah tak terpengaruh oleh proses penuaan. Setelah melatih beberapa nama terbesar dalam sejarah sepak bola, pelatih asal Italia ini menyoroti para ikon yang pernah bekerja sama dengannya di AC Milan dan Real Madrid untuk membenarkan kemungkinan pemanggilan kembali bagi mantan bintang Chelsea dan PSG tersebut. Ia sangat yakin bahwa bakat tidak memiliki batas waktu jika sang pemain mampu menjaga kondisi fisiknya.

Pelatih Brasil itu menjelaskan filosofinya dengan jelas, dengan menyatakan: "Saya tidak pernah melihat tanggal lahir di paspor. Semua pemain Brasil bisa bercita-cita masuk dalam daftar untuk Piala Dunia. Tidak masalah jika dia berusia 41 tahun. Jika dia layak berada di sana, dia akan masuk. Usia bukanlah masalah. Lihat saja Paolo Maldini, yang hampir berusia 39 tahun saat memenangkan final Liga Champions, atau Luka Modric, yang kini berusia 40 tahun."