Carlo Ancelotti 'khawatir' setelah bek sayap Brasil menangis tersedu-sedu karena dikhawatirkan akan absen di Piala Dunia akibat cedera yang dialaminya saat melawan Mesir

Berbicara setelah kemenangan 2-1 tersebut, Ancelotti tidak menyembunyikan kekhawatirannya terkait situasi ini. Pelatih asal Italia itu menekankan pentingnya sang bek bagi skema taktisnya, terutama menyusul penampilannya yang meningkat belakangan ini di Serie A. Ancelotti menegaskan bahwa 24 jam ke depan akan menjadi krusial dalam menentukan apakah bek sayap tersebut dapat tetap bersama skuad atau harus digantikan sepenuhnya.

"Dia perlu menjalani beberapa tes. Dia mengalami masalah otot dan kami harus menunggu hasil diagnosis besok. Saya pikir dia akan punya waktu untuk pulih dan bergabung dengan kami di Piala Dunia. Jika tidak, kami harus memilih pemain lain, dan kami punya waktu untuk melakukannya. Ini mendesak, dan membuat kami khawatir," kata Ancelotti kepada para wartawan.

"Dia pemain penting, dia bermain di level terbaiknya, dengan kekuatan. Dia telah belajar banyak tentang hal-hal yang sebelumnya kurang dia kuasai, seperti menyerang dan menjaga lawan, kini di Italia. Saya harap ini bukan hal serius, dia mendapat perawatan yang diperlukan, dan dia bisa terus bersama kami dalam perjalanan ini. Tapi saya tidak menyangkal ada urgensi dan kekhawatiran; jika ternyata serius, itu akan sangat disayangkan."