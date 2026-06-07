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Carlo Ancelotti 'khawatir' setelah bek sayap Brasil menangis tersedu-sedu karena dikhawatirkan akan absen di Piala Dunia akibat cedera yang dialaminya saat melawan Mesir
Bencana melanda Cleveland
Laga uji coba terakhir Selecao menjelang Piala Dunia justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban terkait kondisi kebugaran barisan pertahanan mereka. Bintang Roma, Wesley, yang telah menjadi andalan dalam susunan starting 11 Ancelotti, hanya bertahan selama 15 menit dalam pertandingan di Cleveland sebelum bencana terjadi. Bek kanan itu tiba-tiba terhenti saat melakukan sprint biasa, memegangi pangkal paha kirinya sebelum terjatuh ke rumput.
Adegan yang terjadi selanjutnya sangat menyedihkan bagi para pendukung Brasil, karena mantan pemain Flamengo itu tidak dapat berjalan keluar lapangan tanpa bantuan. Setibanya di bangku cadangan, Wesley terlihat menangis tak terkendali di balik handuk, dihibur oleh staf medis dan rekan-rekan setimnya. Ia akhirnya meninggalkan stadion dengan bantuan kruk, dengan perban tebal di bagian yang cedera.
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Kekhawatiran Ancelotti yang semakin meningkat
Berbicara setelah kemenangan 2-1 tersebut, Ancelotti tidak menyembunyikan kekhawatirannya terkait situasi ini. Pelatih asal Italia itu menekankan pentingnya sang bek bagi skema taktisnya, terutama menyusul penampilannya yang meningkat belakangan ini di Serie A. Ancelotti menegaskan bahwa 24 jam ke depan akan menjadi krusial dalam menentukan apakah bek sayap tersebut dapat tetap bersama skuad atau harus digantikan sepenuhnya.
"Dia perlu menjalani beberapa tes. Dia mengalami masalah otot dan kami harus menunggu hasil diagnosis besok. Saya pikir dia akan punya waktu untuk pulih dan bergabung dengan kami di Piala Dunia. Jika tidak, kami harus memilih pemain lain, dan kami punya waktu untuk melakukannya. Ini mendesak, dan membuat kami khawatir," kata Ancelotti kepada para wartawan.
"Dia pemain penting, dia bermain di level terbaiknya, dengan kekuatan. Dia telah belajar banyak tentang hal-hal yang sebelumnya kurang dia kuasai, seperti menyerang dan menjaga lawan, kini di Italia. Saya harap ini bukan hal serius, dia mendapat perawatan yang diperlukan, dan dia bisa terus bersama kami dalam perjalanan ini. Tapi saya tidak menyangkal ada urgensi dan kekhawatiran; jika ternyata serius, itu akan sangat disayangkan."
Kesimpulan medis
Setelah berhasil menembus skuad tim nasional berkat penampilan konsistennya di Italia, cedera yang dialaminya ini datang pada waktu yang sangat tidak tepat. Tim medis bekerja tanpa henti di markas tim di New Jersey untuk menentukan jadwal pemulihan yang mungkin dapat menyelamatkan impiannya untuk berlaga di turnamen tersebut.
Sumber internal menyebutkan bahwa penilaian awal mengarah pada adanya lesi, meskipun tingkat keparahannya belum dikonfirmasi melalui pemindaian MRI. Skenario terbaik bagi Selecao adalah Wesley absen pada dua pertandingan pembuka fase grup, sehingga ia dapat kembali bermain pada babak gugur. Namun, kekhawatiran di dalam tim adalah bahwa cedera tersebut cukup parah sehingga memerlukan pemanggilan pemain pengganti sebelum batas waktu FIFA.
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CBF mengimbau agar tetap bersabar
Meskipun suasana sedang suram, Direktur Tim Nasional Brasil, Rodrigo Caetano, mengimbau agar tetap berhati-hati sebelum mengambil keputusan akhir terkait perubahan skuad. Federasi diperkirakan akan merilis pernyataan resmi setelah hasil pemeriksaan medis memberikan gambaran pasti mengenai cedera otot tersebut. Dengan hanya tersisa satu minggu menjelang laga pembuka turnamen, tekanan untuk menemukan solusi semakin besar.
Caetano berbicara kepada media, menyatakan: "Setiap diagnosis saat ini masih terlalu dini. Kami akan menunggu hasil tes dan kemudian membuat pengumuman resmi. Kami berharap ini bukan hal yang serius dan dia bisa tetap bersama kami. Kami mendukungnya. Pertandingan perdana hanya tinggal seminggu lagi, dan ini membuat semua orang khawatir."