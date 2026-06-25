Carlo Ancelotti harus memberi hadiah kepada Vinicius Jr! Bintang Brasil itu membuktikan bahwa sang pelatih salah setelah melakukan hal yang 'mustahil' dalam peran krusial saat melawan Skotlandia

Brasil meraih kemenangan meyakinkan di Miami, namun sorotan utama tertuju pada Vinicius, yang mengungkap taruhan pribadi dengan pelatihnya. Penyerang tersebut membuka skor di awal pertandingan dan menambah satu gol lagi sebelum jeda, namun justru cara ia mencetak gol keduanya—melalui sundulan—yang memicu candaan pasca-pertandingan.

Berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, pemain sayap tersebut mengaku bahwa Ancelotti sempat meragukan kemampuannya mencetak gol dengan sundulan. "Saya tidak khawatir soal angka-angka, melainkan lebih fokus untuk melakukan tugas saya sebaik mungkin demi membantu Selecao," kata Vinicius kepada SporTV. "Saya sangat senang dengan gol-gol tersebut, hari ini bahkan ada gol sundulan, yang sudah saya janjikan kepada pelatih bahwa saya akan mencetaknya. Dia bilang itu agak mustahil dan dia akan memberi saya hadiah. Jadi, saya akan menunggunya."