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Carlo Ancelotti harus memberi hadiah kepada Vinicius Jr! Bintang Brasil itu membuktikan bahwa sang pelatih salah setelah melakukan hal yang 'mustahil' dalam peran krusial saat melawan Skotlandia
Vinicius mengungkap janji Ancelotti
Brasil meraih kemenangan meyakinkan di Miami, namun sorotan utama tertuju pada Vinicius, yang mengungkap taruhan pribadi dengan pelatihnya. Penyerang tersebut membuka skor di awal pertandingan dan menambah satu gol lagi sebelum jeda, namun justru cara ia mencetak gol keduanya—melalui sundulan—yang memicu candaan pasca-pertandingan.
Berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, pemain sayap tersebut mengaku bahwa Ancelotti sempat meragukan kemampuannya mencetak gol dengan sundulan. "Saya tidak khawatir soal angka-angka, melainkan lebih fokus untuk melakukan tugas saya sebaik mungkin demi membantu Selecao," kata Vinicius kepada SporTV. "Saya sangat senang dengan gol-gol tersebut, hari ini bahkan ada gol sundulan, yang sudah saya janjikan kepada pelatih bahwa saya akan mencetaknya. Dia bilang itu agak mustahil dan dia akan memberi saya hadiah. Jadi, saya akan menunggunya."
- AFP
Masuk ke dalam buku-buku sejarah
Selain taruhan ramah dengan Ancelotti, penampilan Vinicius membuatnya bergabung dengan kelompok elit legenda Brasil. Dengan mencetak gol di Miami, ia menjadi pemain Brasil kedelapan yang mencetak gol di setiap pertandingan fase grup dalam satu edisi Piala Dunia, menyamai prestasi yang diraih oleh beberapa ikon terbesar dalam sejarah sepak bola.
Terlepas dari penghargaan individu dan melampaui rekor beberapa legenda masa lalu, pemain berusia 25 tahun ini tetap fokus pada tujuan yang lebih besar. “Yang terpenting adalah kemenangan, peningkatan performa kami dalam kompetisi dan di setiap pertandingan. Kini saatnya untuk terus maju dan meningkatkan performa lebih jauh lagi demi tujuan berikutnya, karena sekarang kita sudah memasuki babak gugur,” tambah sang penyerang.
Bintang Real Madrid menghajar Skotlandia
Malam itu, kesalahan-kesalahan pertahanan Skotlandia dihukum habis-habisan oleh lini depan Brasil yang sangat tajam. Baru tujuh menit berlalu, sebuah sapuan yang buruk memungkinkan Vinicius melewati kiper dan mencetak gol, yang menandai awal malam yang sulit bagi tim Skotlandia di Hard Rock Stadium.
Pemain Real Madrid itu tak kenal lelah; gol keduanya sempat dianulir oleh VAR karena pelanggaran, sebelum akhirnya ia mencetak gol keduanya pada masa tambahan waktu babak pertama. Tendangan sundulannya, yang menyambut umpan silang jauh dari Bruno Guimaraes, tidak hanya menggandakan keunggulan tetapi juga memastikan bahwa ia secara resmi membuktikan manajernya salah mengenai kemampuan sundulannya.
- Getty Images Sport
Brasil mengincar gelar juara
Setelah Brasil lolos dengan aman sebagai juara grup, tim asuhan Ancelotti tampak sebagai kekuatan yang tangguh menjelang fase krusial turnamen ini. Pertandingan tersebut juga menandai kembalinya Neymar dari bangku cadangan, meskipun pemain senior itu kesulitan menandingi intensitas yang ditunjukkan oleh rekan setimnya yang lebih muda, yang jelas-jelas menjadi motor kemenangan. Selecao kini tengah mempersiapkan diri untuk babak 32 besar, dan kepercayaan diri di dalam tim sedang melambung tinggi.