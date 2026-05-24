Carlo Ancelotti dikritik habis-habisan oleh mantan pemain timnas Brasil terkait keputusan 'tak masuk akal' untuk memanggil Neymar ke Piala Dunia 2026
Velloso mengkritik keras keputusan 'tidak masuk akal' Ancelotti
Mantan pemain timnas Brasil, Wagner Fernando Velloso, tidak segan-segan dalam memberikan penilaiannya terhadap skuad Piala Dunia 2026 asuhan Ancelotti.
Berbicara dalam program 'Novabrasil em campo', mantan penjaga gawang tersebut mengungkapkan ketidakpercayaannya bahwa Neymar dipilih daripada Joao Pedro dari Chelsea.
“Saya tidak akan memanggil Neymar untuk Piala Dunia. Memilih Neymar dan tidak memilih Pedro adalah hal yang tidak masuk akal dalam dunia sepak bola. Pedro adalah pencetak gol terbanyak di semua kompetisi, Neymar bahkan tidak bisa bermain melawan Recoleta, tetapi dia masuk dalam skuad Piala Dunia,” kata Velloso.
Dia juga menuduh pemain Santos itu selektif dalam hal kebugarannya, dengan mengatakan: “Neymar memilih pertandingan mana yang akan dia mainkan. Dia tidak bermain melawan Palmeiras, Flamengo, Bahia, tapi dia bermain melawan Recoleta, Red Bull Bragantino... Hanya melawan tim-tim lemah, untuk mencoba membuat perbedaan. Dan dia tidak berhasil.”
Kekosongan kepemimpinan di timnas Brasil
Meskipun Velloso memberikan kritik tajam terhadap performa Neymar saat ini, ia justru memberikan pujian yang terselubung mengenai alasan mengapa Ancelotti mungkin memilih pemain berusia 34 tahun itu. Ia berpendapat bahwa skuad Brasil saat ini kurang memiliki kepribadian dan wibawa yang dibutuhkan dalam turnamen besar.
Ia menambahkan: “Menghadapi tim nasional yang tidak memiliki identitas, karisma, dan pemimpin, saya rasa pemanggilan Neymar membawa harapan bagi para penggemar. Bukan berarti saya berpikir Neymar akan membuat perbedaan di Piala Dunia. Pemanggilannya bagus untuk itu, karena kita memiliki tim nasional yang terdiri dari pemain-pemain lemah. Tidak ada pemimpin di tim nasional. Bukan berarti Neymar adalah pemimpin, tapi setidaknya dia adalah pemimpin teknis, dia sudah seperti itu.”
Neymar mengungkapkan reaksi emosionalnya atas pemanggilannya
Terlepas dari berbagai komentar dari luar, Neymar sendiri sangat tersentuh oleh kesempatan untuk kembali membela Selecao. Meskipun para pengkritik mempertanyakan kondisi fisiknya, mantan bintang Barcelona dan PSG ini secara terbuka menceritakan beban pribadi yang ia rasakan selama perjalanan kembali ke tim nasional.
Dalam penampilan publik baru-baru ini, Neymar berbagi detail intim tentang malam ketika skuad diumumkan. "Saya tidur sekitar pukul 06.30 atau 07.00 pagi, sambil menonton semua video," katanya.
"Saya tidak bisa berhenti menangis sepanjang malam. Saya berada di sana bersama istri dan anak-anak perempuan saya, tidur di ranjang yang sama. Mereka sedang tidur, dan saya menangis sambil menonton setiap video, karena itu tidak mudah."
Mempersiapkan diri untuk tantangan tahun 2026
Perdebatan seputar masuknya Neymar ke dalam skuad tampaknya tak akan mereda menjelang turnamen. Ancelotti mengandalkan pengalaman sang penyerang untuk membimbing generasi muda talenta Brasil, meski ada kekhawatiran terkait konsistensi dan kebugarannya
Penyerang tersebut tetap teguh dan fokus pada tugas di depan, berjanji akan memberikan segalanya untuk seragam ini. "Itu sulit, itu berat, tapi pada akhirnya sepadan. Sepadan untuk merasakan kasih sayang ini, emosi ini, perasaan menjadi orang Brasil dan mewakili setiap dari kalian di Piala Dunia," tutup Neymar.