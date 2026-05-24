Carlo Ancelotti dikritik habis-habisan oleh mantan pemain timnas Brasil terkait keputusan 'tak masuk akal' untuk memanggil Neymar ke Piala Dunia 2026

Mantan pemain timnas Brasil, Wagner Fernando Velloso, tidak segan-segan dalam memberikan penilaiannya terhadap skuad Piala Dunia 2026 asuhan Ancelotti.

Berbicara dalam program 'Novabrasil em campo', mantan penjaga gawang tersebut mengungkapkan ketidakpercayaannya bahwa Neymar dipilih daripada Joao Pedro dari Chelsea.

“Saya tidak akan memanggil Neymar untuk Piala Dunia. Memilih Neymar dan tidak memilih Pedro adalah hal yang tidak masuk akal dalam dunia sepak bola. Pedro adalah pencetak gol terbanyak di semua kompetisi, Neymar bahkan tidak bisa bermain melawan Recoleta, tetapi dia masuk dalam skuad Piala Dunia,” kata Velloso.

Dia juga menuduh pemain Santos itu selektif dalam hal kebugarannya, dengan mengatakan: “Neymar memilih pertandingan mana yang akan dia mainkan. Dia tidak bermain melawan Palmeiras, Flamengo, Bahia, tapi dia bermain melawan Recoleta, Red Bull Bragantino... Hanya melawan tim-tim lemah, untuk mencoba membuat perbedaan. Dan dia tidak berhasil.”