Bagi sebuah negara yang dulu mampu menempatkan Roberto Carlos dan Cafu dalam satu tim, Brasil kini secara mengejutkan kekurangan pemain bek sayap kelas dunia, dengan duet yang belum teruji, Wesley dan Douglas Santos, kemungkinan besar akan menjadi starter dalam laga pembuka turnamen melawan tim Maroko yang sangat berbahaya pada 13 Juni.
Pentingnya peran Casemiro yang masih bertahan di usia 34 tahun juga mencerminkan kondisi yang memprihatinkan bagi generasi muda gelandang, dan ada kekhawatiran nyata bahwa Brasil akan hancur total jika terjadi sesuatu pada Bruno Guimaraes, gelandang andalan Newcastle.
Dalam upaya menghindari beban berlebihan di lini tengah, Ancelotti kini tampaknya akan meninggalkan rencananya yang ambisius untuk memainkan formasi 4-2-4 di Piala Dunia demi memasukkan satu pemain lagi di lini tengah—mungkin Danilo yang sedang dalam performa terbaik dan dinamis.
Namun, sang pelatih juga sangat membutuhkan seseorang yang bisa bersinar di lini depan, mengingat begitu banyak penyerang telah mencoba dan gagal menjadikan jersey nomor 9 sebagai milik mereka selama empat tahun terakhir. Oleh karena itu, muncul desakan agar Neymar dipanggil kembali.
Mantan bintang Barcelona ini bukanlah seorang No.9, tetapi dia adalah pemain paling produktif dalam sejarah Brasil, dan juga salah satu yang paling populer, yang membantu menjelaskan mengapa Ancelotti memutuskan untuk memberikan apa yang diinginkan masyarakat dengan memasukkan Neymar ke dalam skuadnya yang berjumlah 26 orang.
Pelatih berusia 66 tahun ini bukanlah orang bodoh. Ia sangat menyadari bahwa Brasil "tidak memiliki Pele, Romario, dan Ronaldo" - namun dalam diri Neymar, ia memiliki pemain yang dapat memberikan kontribusi besar di luar lapangan, meskipun ia terbukti tidak mampu memberikan apa pun di atas lapangan.
Casemiro & kawan-kawan benar-benar antusias dengan masuknya penyerang Santos tersebut, dan Ancelotti tahu lebih baik daripada siapa pun bahwa kelompok yang bahagia sering kali menjadi kelompok yang sukses.
Kemampuan taktisnya mungkin masih sangat diremehkan, tetapi tak dapat dipungkiri bahwa kemampuan Ancelotti untuk menyatukan ruang ganti yang terpecah belahlah yang membedakannya dari rekan-rekannya. Ia adalah ahli manajemen pemain, seorang pemimpin yang disukai yang mampu meyakinkan bahkan individu paling egois sekalipun untuk mengutamakan tim, membuat Ancelotti dan Brasil tampak seperti pasangan yang sempurna di dunia sepak bola.
Memang, sang pelatih mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan Piala Dunia. Dia tahu timnya masih memiliki banyak masalah, dan dia sangat menyadari bahwa mereka jauh dari sempurna. Namun seperti yang dikatakan Ancelotti sendiri, "Tidak ada tim yang sempurna di turnamen ini." Hanya ada satu tim dengan bos terbaik untuk pekerjaan terbesar dalam sepak bola.