Goal.com
LiveTiket
Ancelotti Brazil GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Carlo Ancelotti dan Brasil: Pasangan yang sempurna di Piala Dunia - atau apakah Selecao terlalu banyak kelemahan sehingga peran manajernya tak lagi berarti?

Analysis
Brazil
C. Ancelotti
World Cup
FEATURES

Brasil sedang dalam kondisi yang kurang baik. Kita tahu hal ini karena kondisi fisik Neymar telah menjadi topik perbincangan nasional selama beberapa bulan terakhir. Percaya atau tidak, ada banyak warga Brasil yang meyakini bahwa Selecao tidak memiliki peluang untuk memenangkan Piala Dunia musim panas ini tanpa kehadiran penyerang berusia 34 tahun yang sejak 2023 tidak pernah dalam kondisi fit maupun cukup baik untuk membela negaranya.

Mantan gelandang Felipe Melo berpendapat bahwa Neymar—bahkan jika hanya bermain dengan satu kaki—tetap menjadi pilihan terbaik Brasil di posisi nomor10—hal ini sudah cukup menggambarkan betapa minimnya kepercayaan terhadap para penyerang Brasil lainnya.

Namun, hasil kampanye Brasil di Piala Dunia 2026 tidak bergantung pada ketersediaan pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka. Pada kenyataannya, semuanya bergantung pada Carlo Ancelotti, salah satu pelatih terbaik dalam sejarah sepak bola dan mungkin satu-satunya orang yang mampu membawa tim Selecao yang kurang berkualitas meraih gelar juara dunia keenam.

  • Carlo Ancelotti Real MadridGetty

    Lagi laris

    Ancelotti telah lama menjadi manajer impian Brasil. "Dia dihormati secara bulat oleh para pemain," kata mantan presiden Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) Ednaldo Rodrigues kepada Reuters pada tahun 2023, "bukan hanya Ronaldo Nazario atau Vinicius Junior, tetapi semua yang pernah bermain di bawah asuhannya.

    "Saya sangat mengaguminya karena kejujuran dalam cara kerjanya dan konsistensi kerjanya. Dia tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia benar-benar pelatih top yang memiliki banyak prestasi dan kami berharap dia bisa meraih lebih banyak lagi.

    "Dan Ancelotti bukan hanya favorit para pemain, tapi sepertinya juga para penggemar. Di mana pun saya pergi di Brasil, di setiap stadion, dia adalah nama pertama yang ditanyakan para pendukung kepada saya. Mereka membicarakan dia dengan cara yang sangat penuh kasih sayang, sebagai pengakuan atas kerja teladan yang telah dia lakukan sepanjang kariernya.

    "Mari kita beriman kepada Tuhan, tunggu waktu yang tepat, dan kita lihat apakah kita bisa mewujudkannya saat mencari pelatih baru tim nasional Brasil."

    Yang menarik, para pemain juga sama antusiasnya dengan prospek Ancelotti mengambil alih. Ederson bahkan bercanda akan melakukan yang terbaik untuk membantu Manchester City menyingkirkan Madrid dari Liga Champions "agar Ancelotti bisa datang ke Brasil secepat mungkin!"

    • Iklan
  • Carlo Ancelotti BrazilGetty

    Petualangan baru

    Ancelotti sendiri mengakui bahwa pembicaraan yang terus-menerus mengenai dirinya yang akan menggantikan Tite sebagai pelatih tetap Selecao sempat menjadi topik pembicaraan di ruang ganti Madrid yang dihadiri oleh Casemiro, Vinicius, Eder Militao, dan Rodrygo.

    "Kami adalah teman," kata pelatih asal Italia itu, "jadi mereka sering bercanda dan tertawa tentang hal itu. Namun kenyataannya berbeda: Saya memiliki kontrak hingga 2024." Dan Ancelotti tidak hanya menghormati perjanjian itu, ia bahkan memperpanjangnya hingga 2026, yang tampaknya memupus harapan Brasil agar pelatih asal Italia itu memimpin kampanye Piala Dunia mereka.

    Namun, segalanya berubah dengan cepat di dunia sepak bola, terutama di Bernabeu, di mana Florentino Perez memutuskan bahwa sudah waktunya untuk melakukan perombakan setelah musim 2024-25 yang sulit dan berakhir tanpa trofi.

    Ancelotti sama sekali tidak merasa kecewa. "Jika ada yang mengatakan kita bisa memenangkan 11 trofi dalam empat tahun, saya akan menandatanganinya dengan darah," akunya. "Tahun ini tidak bagus, tapi periode ini tak terlupakan.

    "Saya tidak menyesali apa pun. Saya telah menikmati waktu yang menyenangkan, saya rasa semua orang juga begitu, tetapi segala sesuatu pasti akan berakhir. Sepak bola, seperti hidup, adalah petualangan yang suatu hari akan berakhir." Dan hal itu terbantu oleh fakta bahwa ia sudah memiliki petualangan lain yang menanti.

  • Raphinha Brazil 2024Getty Images

    Brasil yang Membosankan

    Sepak bola internasional pada dasarnya merupakan tantangan terakhir bagi Ancelotti, pelatih yang telah menaklukkan Eropa sebanyak lima kali (dua kali bersama AC Milan dan tiga kali bersama Madrid), serta satu-satunya orang yang berhasil menjuarai kelima liga 'Big Five' di benua itu.

    Tidak ada pekerjaan yang lebih besar daripada Brasil - dalam segala hal. Juara dunia lima kali ini belum pernah mengangkat trofi sejak 2002 dan sedang mengalami masa-masa sulit.

    Masalahnya bukan sekadar mereka tidak lagi menang; melainkan mereka kehilangan identitasnya. Brasil tidak lagi bermain dengan gaya flamboyan yang terkenal. Sebuah negara yang terkenal dengan 'Jogo Bonito' telah menjadi membosankan - dan itu terlalu berat bagi sebagian penggemar untuk diterima. Ronaldinho bahkan pensiun dari mendukung Selecao pada 2024 - sebelum Copa America.

    "Sudah cukup, teman-teman, saya sudah muak," tulis ikon bernomor punggung 10 itu di Instagram setelah menyaksikan hasil imbang 1-1 dalam laga persahabatan melawan Amerika Serikat. "Ini adalah momen yang menyedihkan bagi mereka yang mencintai sepak bola Brasil. Semakin sulit menemukan semangat untuk menonton pertandingan.

    "Ini mungkin salah satu tim terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Tim ini tidak memiliki pemimpin yang dihormati, hanya pemain-pemain biasa-biasa saja untuk sebagian besar."

  • Ancelotti BrazilGetty Images

    Pengangkatan tepat waktu

    Tak mengherankan jika para pemain Brasil merasa tersinggung oleh kritik Ronaldinho, terutama Raphinha, namun bukan berarti mereka melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa sang juara Piala Dunia itu salah. Sebaliknya, performa Selecao sangat buruk di Copa America 2024; mereka tersingkir melalui adu penalti oleh Uruguay di perempat final, setelah hanya memenangkan satu dari empat pertandingan mereka.

    Agak mengejutkan, pelatih saat itu, Dorival, berhasil mempertahankan jabatannya - tetapi hanya sampai Maret 2025, ketika ia dipecat setelah kekalahan memalukan 4-1 di kandang sendiri dari rival bebuyutan Argentina dalam kualifikasi Piala Dunia.

    Dalam konteks itu, kedatangan Ancelotti yang terlambat justru menjadi penyemangat yang sangat dibutuhkan Brasil - terutama karena CBF sedang terjerat skandal korupsi.

    "Ini adalah pernyataan kepada dunia bahwa kami bertekad untuk merebut kembali posisi teratas di podium," kata Rodrigues pada Mei lalu. "Dia adalah pelatih terhebat dalam sejarah dan kini memimpin tim terhebat di planet ini. Bersama-sama, kami akan menulis bab-bab baru yang gemilang untuk sepak bola Brasil."

    Tidak semua orang melihat penunjukan Ancelotti sebagai alasan untuk merayakan. Beberapa mantan pemain Selecao menyesalkan kebutuhan untuk mencari manajer baru di luar negeri karena kurangnya kandidat yang kredibel di dalam negeri.

    Namun, pelatih pemenang Piala Dunia Carlos Alberto Parreira dan Luiz Felipe Scolari keduanya menyambut pelatih asal Italia itu dengan tangan terbuka - secara harfiah dalam kasus yang terakhir, yang hadir pada acara perkenalan resmi Ancelotti - sementara bahkan Ronaldinho keluar dari masa pensiunnya untuk kembali bergabung dengan tim Brasil.

    "Kami pernah bekerja sama, dan saya mengenalnya dengan baik," kata ikon nomor 10 itu tentang mantan bosnya di Milan. "Saya pikir ini keputusan yang bagus dari federasi, saya suka. Sebagai orang Brasil, saya senang, dan saya harap dia bisa melakukan pekerjaan yang hebat di Piala Dunia berikutnya."

    Apakah dia akan melakukannya atau tidak masih sangat tidak jelas seiring mendekatnya turnamen.

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    Hasil dan penampilan yang buruk

    Ancelotti telah memimpin 11 pertandingan sejauh ini — dan hanya memenangkan enam di antaranya. Mengatakan bahwa penampilan mereka tidak konsisten adalah ungkapan yang terlalu halus, dengan kekalahan 3-2 di kandang Jepang pada bulan November mungkin menjadi gambaran terbaik dari inkonsistensi Brasil yang menjengkelkan. Pasukan Ancelotti memimpin 2-0 saat jeda di Tokyo, tetapi kebobolan tiga kali dalam waktu kurang dari 20 menit di babak kedua sehingga mereka dikalahkan oleh Blue Samurai untuk pertama kalinya.

    Namun, kekalahan 2-1 dalam laga persahabatan melawan Prancis pada Maret lalu mungkin lebih mengkhawatirkan, mengingat Les Bleus bermain dengan 10 pemain selama lebih dari 35 menit. Memang, sulit untuk menentukan mana yang lebih mengkhawatirkan: penampilan Brasil yang lesu sebelum kartu merah Dayot Upamecano - atau pernyataan Ancelotti bahwa ia puas dengan penampilan Selecao.

    "Saya pikir pertandingan hari ini membuatnya sangat jelas bagi saya," kata Ancelotti kepada wartawan, "bahwa kami bisa bersaing dengan tim-tim terbaik di dunia."

    Sulit untuk mengetahui persis apa yang menjadi dasar pernyataannya itu, mengingat Brasil hanya menguasai bola sebesar 35,4 persen selama babak pertama, dan juga gagal mencatatkan satu pun tembakan ke gawang.

    Jadi, meskipun pertandingan tersebut mungkin telah "meyakinkan" Ancelotti akan kemampuan timnya untuk menjadi penantang serius di Piala Dunia, pada kenyataannya, hal itu justru semakin memperkuat keraguan atas kekuatan skuadnya - dan meningkatkan desakan agar Neymar kembali.

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    "Tidak ada tim yang sempurna"

    Bagi sebuah negara yang dulu mampu menempatkan Roberto Carlos dan Cafu dalam satu tim, Brasil kini secara mengejutkan kekurangan pemain bek sayap kelas dunia, dengan duet yang belum teruji, Wesley dan Douglas Santos, kemungkinan besar akan menjadi starter dalam laga pembuka turnamen melawan tim Maroko yang sangat berbahaya pada 13 Juni.

    Pentingnya peran Casemiro yang masih bertahan di usia 34 tahun juga mencerminkan kondisi yang memprihatinkan bagi generasi muda gelandang, dan ada kekhawatiran nyata bahwa Brasil akan hancur total jika terjadi sesuatu pada Bruno Guimaraes, gelandang andalan Newcastle.

    Dalam upaya menghindari beban berlebihan di lini tengah, Ancelotti kini tampaknya akan meninggalkan rencananya yang ambisius untuk memainkan formasi 4-2-4 di Piala Dunia demi memasukkan satu pemain lagi di lini tengah—mungkin Danilo yang sedang dalam performa terbaik dan dinamis.

    Namun, sang pelatih juga sangat membutuhkan seseorang yang bisa bersinar di lini depan, mengingat begitu banyak penyerang telah mencoba dan gagal menjadikan jersey nomor 9 sebagai milik mereka selama empat tahun terakhir. Oleh karena itu, muncul desakan agar Neymar dipanggil kembali.

    Mantan bintang Barcelona ini bukanlah seorang No.9, tetapi dia adalah pemain paling produktif dalam sejarah Brasil, dan juga salah satu yang paling populer, yang membantu menjelaskan mengapa Ancelotti memutuskan untuk memberikan apa yang diinginkan masyarakat dengan memasukkan Neymar ke dalam skuadnya yang berjumlah 26 orang.

    Pelatih berusia 66 tahun ini bukanlah orang bodoh. Ia sangat menyadari bahwa Brasil "tidak memiliki Pele, Romario, dan Ronaldo" - namun dalam diri Neymar, ia memiliki pemain yang dapat memberikan kontribusi besar di luar lapangan, meskipun ia terbukti tidak mampu memberikan apa pun di atas lapangan.

    Casemiro & kawan-kawan benar-benar antusias dengan masuknya penyerang Santos tersebut, dan Ancelotti tahu lebih baik daripada siapa pun bahwa kelompok yang bahagia sering kali menjadi kelompok yang sukses.

    Kemampuan taktisnya mungkin masih sangat diremehkan, tetapi tak dapat dipungkiri bahwa kemampuan Ancelotti untuk menyatukan ruang ganti yang terpecah belahlah yang membedakannya dari rekan-rekannya. Ia adalah ahli manajemen pemain, seorang pemimpin yang disukai yang mampu meyakinkan bahkan individu paling egois sekalipun untuk mengutamakan tim, membuat Ancelotti dan Brasil tampak seperti pasangan yang sempurna di dunia sepak bola.

    Memang, sang pelatih mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan Piala Dunia. Dia tahu timnya masih memiliki banyak masalah, dan dia sangat menyadari bahwa mereka jauh dari sempurna. Namun seperti yang dikatakan Ancelotti sendiri, "Tidak ada tim yang sempurna di turnamen ini." Hanya ada satu tim dengan bos terbaik untuk pekerjaan terbesar dalam sepak bola.

Friendlies
Brazil crest
Brazil
BRA
Egypt crest
Egypt
EGY