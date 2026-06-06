Tak mengherankan jika para pemain Brasil merasa tersinggung oleh kritik Ronaldinho, terutama Raphinha, namun bukan berarti mereka melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa sang juara Piala Dunia itu salah. Sebaliknya, performa Selecao sangat buruk di Copa America 2024; mereka tersingkir melalui adu penalti oleh Uruguay di perempat final, setelah hanya memenangkan satu dari empat pertandingan mereka.

Agak mengejutkan, pelatih saat itu, Dorival, berhasil mempertahankan jabatannya - tetapi hanya sampai Maret 2025, ketika ia dipecat setelah kekalahan memalukan 4-1 di kandang sendiri dari rival bebuyutan Argentina dalam kualifikasi Piala Dunia.

Dalam konteks itu, kedatangan Ancelotti yang terlambat justru menjadi penyemangat yang sangat dibutuhkan Brasil - terutama karena CBF sedang terjerat skandal korupsi.

"Ini adalah pernyataan kepada dunia bahwa kami bertekad untuk merebut kembali posisi teratas di podium," kata Rodrigues pada Mei lalu. "Dia adalah pelatih terhebat dalam sejarah dan kini memimpin tim terhebat di planet ini. Bersama-sama, kami akan menulis bab-bab baru yang gemilang untuk sepak bola Brasil."

Tidak semua orang melihat penunjukan Ancelotti sebagai alasan untuk merayakan. Beberapa mantan pemain Selecao menyesalkan kebutuhan untuk mencari manajer baru di luar negeri karena kurangnya kandidat yang kredibel di dalam negeri.

Namun, pelatih pemenang Piala Dunia Carlos Alberto Parreira dan Luiz Felipe Scolari keduanya menyambut pelatih asal Italia itu dengan tangan terbuka - secara harfiah dalam kasus yang terakhir, yang hadir pada acara perkenalan resmi Ancelotti - sementara bahkan Ronaldinho keluar dari masa pensiunnya untuk kembali bergabung dengan tim Brasil.

"Kami pernah bekerja sama, dan saya mengenalnya dengan baik," kata ikon nomor 10 itu tentang mantan bosnya di Milan. "Saya pikir ini keputusan yang bagus dari federasi, saya suka. Sebagai orang Brasil, saya senang, dan saya harap dia bisa melakukan pekerjaan yang hebat di Piala Dunia berikutnya."

Apakah dia akan melakukannya atau tidak masih sangat tidak jelas seiring mendekatnya turnamen.