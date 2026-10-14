Bintang Al Ittihad dan timnas Arab Saudi, Mohammed Noor, memicu polemik terkait masa depan pemain Al Hilal, Salem Al Dawsari, dengan menegaskan bahwa pilihan terbaik baginya di masa depan adalah meninggalkan markas Al Hilal.
Al Dawsari absen bermain untuk Al Hilal sejak cedera yang dialaminya saat tampil bersama timnas Arab Saudi di Piala Dunia 2026. Selama periode tersebut, manajemen Al Hilal berhasil memperkuat skuat dengan sejumlah bintang, dipimpin Gabriel Martinelli, Ollie Watkins, dan Crysencio Summerville.