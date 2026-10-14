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Al hilal Salem Al Dawsary Saudi Pro LeagueGetty Images
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"Carilah klub lain selain Al Hilal": Mohamed Noor memprovokasi Salem Al Dawsari agar hengkang, Sami Al Jaber beri jawaban tegas!

S. Al-Dawsari
Al Hilal
Saudi Pro League

Absennya kapten Al Hilal dalam waktu lama memicu tanda tanya soal masa depannya

Bintang Al Ittihad dan timnas Arab Saudi, Mohammed Noor, memicu polemik terkait masa depan pemain Al Hilal, Salem Al Dawsari, dengan menegaskan bahwa pilihan terbaik baginya di masa depan adalah meninggalkan markas Al Hilal.

Al Dawsari absen bermain untuk Al Hilal sejak cedera yang dialaminya saat tampil bersama timnas Arab Saudi di Piala Dunia 2026. Selama periode tersebut, manajemen Al Hilal berhasil memperkuat skuat dengan sejumlah bintang, dipimpin Gabriel Martinelli, Ollie Watkins, dan Crysencio Summerville.


  • Kepergian adalah pilihan terbaik bagi Salem

    Saat menjadi bintang tamu dalam program "Nadeena" yang disiarkan oleh stasiun televisi "MBC", Mohammed Noor membahas masa depan bintang Salem Al-Dawsari dengan mengatakan: "Kalau Salem kembali dan tidak tampil dalam pertandingan, akan muncul masalah. Apakah manajemen Al-Hilal mampu mengendalikan Salem di ruang ganti?".

    Ia menambahkan: "Saya sangat menyukai Salem Al-Dawsari dan menganggapnya sebagai salah satu pemain terhebat dalam sejarah Arab Saudi, bahkan ia termasuk 10 pemain terbaik dalam sejarah Arab Saudi. Karena itu saya menyarankan agar ia mencari klub lain pada musim depan, sebab ia tidak akan bermain bersama Al-Hilal".

    Pernyataan legenda klub Al-Ittihad tersebut muncul setelah Salem terus absen dari pertandingan-pertandingan Al-Hilal dalam waktu yang lama, di mana ia diperkirakan akan masuk dalam daftar skuat Al-Zaeem pada laga terakhir melawan Al-Ittihad di Liga Roshn atau pada pertandingan melawan Al-Sadd Qatar di Liga Champions Asia Elite, namun ia belum juga kembali.


  • سامي الجابر - الهلالNadena - MBC TV

    Sami Al-Jaber membalas dengan keras

    Di sisi lain, pernyataan tersebut tidak mendapat persetujuan dari Sami Al Jaber, legenda Al Hilal dan mantan presiden klub, yang menegaskan bahwa Salem Al Dawsari memiliki niat kuat untuk kembali ke skuat Al Hilal dan membuktikan dirinya kepada semua orang. Ia berkata: "Saya yakin Salem Al Dawsari punya keinginan kuat untuk kembali, dan kembali dengan hebat."

    Mohammed Noor menyambut pandangan tersebut, sambil menegaskan bahwa ia berbicara demi kepentingan pemain yang tidak akan mudah mendapatkan kesempatan bersama Al Zaeem pada periode mendatang setelah usianya bertambah dan terdampak cedera-cedera berat. Namun ia menambahkan: "Jika apa yang dikatakan Sami Al Jaber benar-benar terjadi dan Salem kembali dengan kekuatan yang dikenal selama ini, maka Al Hilal akan memenangkan semua gelar musim ini."

  • Misteri seputar posisi "The Tornado"

    Dalam konteks terkait, laporan media mengungkap bahwa winger Belanda Crysencio Summerville tidak akan menjadi satu-satunya ancaman bagi Salem Al-Dawsari di dalam Al Hilal, seraya menegaskan bahwa manajemen klub mulai bergerak untuk memperkuat sisi kiri dengan satu transfer besar lainnya.

    Al Hilal tidak terpengaruh oleh absennya "El Tornado" yang terjadi sejak awal musim ini, menyusul operasi yang ia jalani pada tendon lutut pada Juli lalu, meski ia telah menjadi pemain inti selama bertahun-tahun, karena klub mendatangkan pemain Belanda Summerville, yang dengan cepat berhasil memaksakan dominasinya dalam susunan pemain tim.

    Al-Dawsari diperkirakan akan kembali ke lapangan dalam beberapa pekan ke depan, namun bangku cadangan yang akan menantinya. Meski demikian, jurnalis Arab Saudi Abdulaziz Al-Muraisel menegaskan bahwa posisi Salem di dalam Al Hilal diliputi ketidakjelasan pada bursa transfer musim dingin mendatang, bersamaan dengan masuknya ia ke periode bebas dalam kontraknya.

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  • Hammam Alhammami

    Al Hilal mencari pengganti Salem!

    Al-Mureisel dalam laporan sebelumnya menyebutkan bahwa Al Hilal telah menaruh perhatian pada Hammam Al-Hammami, winger kiri Al Shabab, setelah penampilan gemilangnya bersama timnas Arab Saudi di Piala Teluk Arab 2026 atau "Khaleeji 27".

    Langkah tersebut mungkin tidak akan terlalu rumit, mengingat kontrak Al-Hammami dengan Al Shabab berakhir pada akhir Juni 2027, dan ia akan memasuki periode bebas transfer pada Januari mendatang.

    Al-Hammami akan menjadi tambahan yang kuat bagi Al Hilal, setelah pemain berusia 22 tahun itu memainkan peran utama dalam mengantarkan timnas Arab Saudi menjadi juara Khaleeji 27 untuk kali keempat dalam sejarah Arab Saudi, di mana ia mencetak satu gol di laga final ke gawang timnas Uni Emirat Arab.

    Al-Hammami juga meraih penghargaan pemain terbaik turnamen Teluk tersebut, mengalahkan beberapa bintang lainnya.

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