Saat menjadi bintang tamu dalam program "Nadeena" yang disiarkan oleh stasiun televisi "MBC", Mohammed Noor membahas masa depan bintang Salem Al-Dawsari dengan mengatakan: "Kalau Salem kembali dan tidak tampil dalam pertandingan, akan muncul masalah. Apakah manajemen Al-Hilal mampu mengendalikan Salem di ruang ganti?".

Ia menambahkan: "Saya sangat menyukai Salem Al-Dawsari dan menganggapnya sebagai salah satu pemain terhebat dalam sejarah Arab Saudi, bahkan ia termasuk 10 pemain terbaik dalam sejarah Arab Saudi. Karena itu saya menyarankan agar ia mencari klub lain pada musim depan, sebab ia tidak akan bermain bersama Al-Hilal".

Pernyataan legenda klub Al-Ittihad tersebut muncul setelah Salem terus absen dari pertandingan-pertandingan Al-Hilal dalam waktu yang lama, di mana ia diperkirakan akan masuk dalam daftar skuat Al-Zaeem pada laga terakhir melawan Al-Ittihad di Liga Roshn atau pada pertandingan melawan Al-Sadd Qatar di Liga Champions Asia Elite, namun ia belum juga kembali.



