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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Cardinale: "Saya ingin memenangi derbi ini lebih dari apa pun. Kalau tidak, saya akan hancur. Kami sedang membawa AC Milan kembali menjadi tim pemenang. Mari kita semua tetap bersatu."

AC Milan
Inter
Serie A
AC Milan vs Inter

Gerry Cardinale terus mendorong kebangkitan AC Milan miliknya dan memompa semangat jelang derbi melawan Inter.

Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

31 Okt 2026

INT

INT

Membawa AC Milan kembali menjadi tim pemenang. Itulah target yang dinyatakan pemilik klub, Gerry Cardinale. Menjelang derbi melawan Inter di San Siro malam ini mulai pukul 20.45, ia menggelar jamuan makan malam pribadi di Milan bersama para mantan legenda dan tokoh-tokoh besar dalam sejarah klub. Ia ingin mendengar pandangan mereka tentang AC Milan di masa lalu, tim yang benar-benar pernah menjadi pemenang.

Seusai acara itu, orang nomor satu di dana investasi RedBird Capitals tersebut sempat berbincang singkat dengan wartawan Carlo Pellegatti menjelang derbi yang "ingin ia menangi lebih dari apa pun".

  • "SAYA MENGINGINKAN DERBY LEBIH DARI APA PUN"

    "Malam yang luar biasa, para pendukung Milan berkumpul untuk mendukung Milan. Besok ada pertandingan besar, seperti yang kamu tahu. Musim ini masih panjang, ini derby kandang kami dan saya sangat ingin memenanginya. Saya akan hancur jika kami tidak menang"

  • "SAYA FOKUS DAN TEGUH PADA APA YANG HARUS KAMI LAKUKAN"

    "Tugas saya bukan meningkatkan emosi, melainkan menjaga semuanya tetap stabil dan fokus. Saya harus memimpin agar kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Besok kami harus menang dalam 45 menit pertama dan 45 menit berikutnya. Itulah sepakbola. Tugas saya adalah tetap tenang dan melakukan segala yang saya bisa untuk menang."

  • "MEMBAWA AC MILAN KEMBALI MERAIH KEMENANGAN"

    "Hari ini ada para legenda yang tahu cara menang. Sangat berarti bagi saya bahwa mereka kembali dan percaya pada apa yang ingin saya lakukan. Kami sedang mengembalikan Milan, gairah ini, kecintaan untuk menang ini."

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  • Pemain, pers, suporter: semua bersatu bersama Amorim

    "Kita harus tetap bersatu. Saya sudah mengatakannya terkait situasi tiket Udinese, dan saya mengulanginya: Semua orang, para suporter, pers, semuanya harus mendukung AC Milan. Mari bersatu dan wujudkan ini. Ruben bekerja dengan sangat baik, saya telah membuat pilihan yang sangat tepat. Dia benar-benar peduli. Dia melatih, dia membimbing, dan saya katakan kepada Anda, saya telah bertemu dengan setiap pemain. Mereka ingin menang."

  • Hanya soal waktu

    "Saya menatap mata mereka dan saya katakan kepada Anda bahwa mereka ingin menang. Ini hanya soal waktu. Anda ingin menang atau tidak ingin menang. Saya ingin menang, para pemain juga, begitu pula Amorim."

Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

31 Okt 2026

INT

INT