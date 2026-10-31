Pertandingan berikutnya MIL Serie A 15.45 INT

Membawa AC Milan kembali menjadi tim pemenang. Itulah target yang dinyatakan pemilik klub, Gerry Cardinale. Menjelang derbi melawan Inter di San Siro malam ini mulai pukul 20.45, ia menggelar jamuan makan malam pribadi di Milan bersama para mantan legenda dan tokoh-tokoh besar dalam sejarah klub. Ia ingin mendengar pandangan mereka tentang AC Milan di masa lalu, tim yang benar-benar pernah menjadi pemenang.

Seusai acara itu, orang nomor satu di dana investasi RedBird Capitals tersebut sempat berbincang singkat dengan wartawan Carlo Pellegatti menjelang derbi yang "ingin ia menangi lebih dari apa pun".