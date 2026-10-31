Pertandingan berikutnya MIL Serie A 15.45 INT

Membawa AC Milan kembali menjadi tim yang berjaya. Itulah tujuan yang dinyatakan sang pemilik, Gerry Cardinale. Menjelang derbi melawan Inter di San Siro malam ini mulai pukul 20.45, ia menggelar makan malam privat di Milan bersama para legenda dan tokoh besar dalam sejarah klub. Cardinale ingin mendengar pandangan mereka tentang AC Milan pada masa lalu, tim yang benar-benar pernah berjaya.

Seusai acara tersebut, orang nomor satu di dana investasi RedBird Capitals itu sempat berbincang singkat dengan jurnalis Carlo Pellegatti menjelang derbi yang "ingin ia menangkan lebih dari apa pun".