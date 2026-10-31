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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Cardinale: "Saya ingin memenangi derbi ini lebih dari apa pun, atau saya akan hancur. Kami sedang mengembalikan AC Milan menjadi tim pemenang, mari kita semua tetap bersatu"

AC Milan
Inter
Serie A
AC Milan vs Inter

Gerry Cardinale terus mendorong kebangkitan AC Milan miliknya sekaligus memanaskan suasana jelang derbi melawan Inter.

Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

31 Okt 2026

INT

INT

Membawa AC Milan kembali menjadi tim yang berjaya. Itulah tujuan yang dinyatakan sang pemilik, Gerry Cardinale. Menjelang derbi melawan Inter di San Siro malam ini mulai pukul 20.45, ia menggelar makan malam privat di Milan bersama para legenda dan tokoh besar dalam sejarah klub. Cardinale ingin mendengar pandangan mereka tentang AC Milan pada masa lalu, tim yang benar-benar pernah berjaya.

Seusai acara tersebut, orang nomor satu di dana investasi RedBird Capitals itu sempat berbincang singkat dengan jurnalis Carlo Pellegatti menjelang derbi yang "ingin ia menangkan lebih dari apa pun".

  • "Saya ingin derbi lebih dari apa pun"

    "Malam yang fantastis, ada para pendukung Milan yang berkumpul untuk mendukung Milan. Besok ada pertandingan besar, seperti yang kamu tahu. Ini musim yang panjang, ini derbi kandang kami dan saya menginginkannya lebih dari apa pun. Saya akan sangat terpukul jika kami tidak menang"

  • "SAYA FOKUS DAN TEGUH PADA APA YANG HARUS KAMI LAKUKAN"

    "Tugas saya bukan meningkatkan emosi, melainkan menjaga semuanya tetap tenang dan fokus. Saya harus memimpin agar kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Besok kami harus menang pada 45 menit pertama dan 45 menit berikutnya. Begitulah sepakbola. Tugas saya adalah tetap tenang dan melakukan segala yang saya bisa untuk menang."

  • "Membawa AC Milan kembali meraih kemenangan"

    "Hari ini ada para legenda yang tahu cara menang. Sangat berarti bagi saya bahwa mereka kembali dan percaya pada apa yang ingin saya lakukan. Kami sedang mengembalikan AC Milan, gairah ini, dan kecintaan untuk menang ini."

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  • Pemain, pers, suporter: semua bersatu mendukung Amorim

    "Kita harus tetap bersatu. Saya sudah mengatakannya terkait situasi tiket Udinese, dan saya mengulanginya: Semua pihak, para suporter, pers, semuanya harus mendukung Milan. Mari bersatu dan mewujudkan hal ini. Ruben bekerja dengan sangat baik, saya telah membuat pilihan yang sangat tepat. Dia benar-benar peduli. Dia melatih dan membimbing, dan saya beri tahu Anda, saya sudah bertemu dengan setiap pemain. Mereka ingin menang."

  • Ini hanya soal waktu.

    "Saya menatap mata mereka dan saya katakan kepada Anda bahwa mereka ingin menang. Ini hanya soal waktu. Anda ingin menang atau tidak. Saya ingin menang, para pemain juga menginginkannya, begitu pula Amorim."

Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

31 Okt 2026

INT

INT