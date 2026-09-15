Pascu Mendez
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"Cara terbaik untuk bertahan adalah dengan menguasai bola" - Martin Anselmi memaparkan rencana berani Elche untuk laga melawan Real Madrid
Tim tuan rumah memburu kejutan
Tuan rumah memasuki laga ini setelah bermain imbang 1-1 di markas Athletic Club pada Sabtu untuk menambah koleksi poin mereka di La Liga. Namun, tim asuhan Anselmi masih tanpa kemenangan di semua kompetisi musim ini sambil kebobolan rata-rata 2,6 gol per pertandingan. Menjelang pertemuan hari Selasa, Elche dibayangi rekor buruk melawan raksasa ibu kota setelah gagal memenangi satu pun dari 16 pertemuan terakhir mereka di liga.
- NurPhoto
Pelatih menuntut pendekatan tanpa rasa takut
Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan, pelatih asal Argentina itu menegaskan pentingnya mempertahankan identitas taktik yang berani meski harus menghadapi lawan bertabur bintang. Menjelaskan rencana permainannya, Anselmi menyatakan: "Fakta bahwa kami bersaing di San Mames membuat kami merasa bersatu dan menunjukkan bahwa inilah jalan yang harus diikuti. Bagi kami, cara terbaik untuk bertahan adalah menguasai bola. Saya percaya kami harus mempertahankan daya saing bertahan yang sama seperti di San Mames dan bertahan dengan penguasaan bola."
Ahli taktik memperingatkan soal hilangnya konsentrasi
Anselmi sangat menyadari kualitas klinis tim tamu dan menekankan pentingnya tetap waspada selama 90 menit penuh. Sambil memperingatkan skuadnya tentang ancaman yang dihadirkan lawan, ia menambahkan: "Mereka membuat fase-fase permainan yang sulit terlihat mudah dan memaksa Anda sampai ke batas; kami tidak boleh memberikan apa pun dan harus tetap fokus sepanjang pertandingan."
- ZUMA Press Wire
Jadwal padat menguji tim tamu
Madrid bisa merotasi skuad mereka setelah kemenangan 4-1 atas Rayo Vallecano dan laga Liga Champions yang menguras tenaga melawan Inter. Jose Mourinho akan terus membidik poin maksimal untuk menjaga tekanan di puncak klasemen menjelang derby ibu kota yang krusial akhir pekan ini. Sementara itu, Elche, yang masih tanpa Yago Santiago yang cedera, harus menampilkan permainan tanpa cela jika ingin menghentikan rentetan tiga kekalahan dalam laga kasta tertinggi pada Selasa.
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