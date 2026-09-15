Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan, pelatih asal Argentina itu menegaskan pentingnya mempertahankan identitas taktik yang berani meski harus menghadapi lawan bertabur bintang. Menjelaskan rencana permainannya, Anselmi menyatakan: "Fakta bahwa kami bersaing di San Mames membuat kami merasa bersatu dan menunjukkan bahwa inilah jalan yang harus diikuti. Bagi kami, cara terbaik untuk bertahan adalah menguasai bola. Saya percaya kami harus mempertahankan daya saing bertahan yang sama seperti di San Mames dan bertahan dengan penguasaan bola."