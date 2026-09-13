Ketegangan memuncak menjelang laga yang sangat dinantikan pada hari Minggu antara Manchester United dan Manchester City, ketika sekitar 500 suporter berkumpul di luar Old Trafford untuk berdemonstrasi. Ketidakpuasan terkait sanksi tiket musiman dan rencana yang diusulkan untuk stadion baru memicu suasana panas tersebut.

Para suporter mengarahkan frustrasi mereka langsung kepada petinggi klub dengan meneriakkan, "Mereka memperlakukan kami seperti tahi, Ratcliffe dan keluarga Glazer, mereka memperlakukan kami seperti tahi," dan "Stadion baru kalian bisa kalian dorong ke pantat kalian." Rekaman yang dibagikan jurnalis Steven Railston menunjukkan kerumunan awal di luar pub The Bishop Blaize sebelum perlahan bergerak menuju Sir Matt Busby Way.



