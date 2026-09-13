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'Cara Anda memperlakukan kami adalah sebuah aib' - Suporter Manchester United menggelar protes keras di Old Trafford terhadap para pemilik sebelum laga derby
Aksi protes meletus di luar Old Trafford jelang derbi
Ketegangan memuncak menjelang laga yang sangat dinantikan pada hari Minggu antara Manchester United dan Manchester City, ketika sekitar 500 suporter berkumpul di luar Old Trafford untuk berdemonstrasi. Ketidakpuasan terkait sanksi tiket musiman dan rencana yang diusulkan untuk stadion baru memicu suasana panas tersebut.
Para suporter mengarahkan frustrasi mereka langsung kepada petinggi klub dengan meneriakkan, "Mereka memperlakukan kami seperti tahi, Ratcliffe dan keluarga Glazer, mereka memperlakukan kami seperti tahi," dan "Stadion baru kalian bisa kalian dorong ke pantat kalian." Rekaman yang dibagikan jurnalis Steven Railston menunjukkan kerumunan awal di luar pub The Bishop Blaize sebelum perlahan bergerak menuju Sir Matt Busby Way.
Spanduk menargetkan Ratcliffe dan kenaikan harga tiket
Aksi tersebut membuat para penggemar membentangkan sejumlah spanduk yang menyasar kepemilikan klub, mengirim pesan jelas bahwa masa bulan madu untuk bos INEOS itu telah berakhir. Para suporter membawa poster bertuliskan "JIM BUKAN ORANG YANG TEPAT" dan "JIM TAK BISA MEMPERBAIKI INI" saat mereka berbaris.
Spanduk mencolok lainnya menyoroti kenaikan biaya, dengan tulisan: "Kalian mengambil segalanya dari fans dan melarang kami tanpa alasan. Harga premium semua demi keserakahan." Kelompok protes The 1958 menyatakan bahwa "sebuah batas telah dilanggar" terkait keputusan-keputusan klub baru-baru ini. Para suporter juga meneriakkan, "Sama seperti Glazers, Sir Jim Ratcliffe bajingan," yang menyoroti retakan mendalam antara basis penggemar dan ruang rapat direksi.
Di dalam stadion, kelompok suporter memboikot atraksi pendukung
Kericuhan tidak hanya terbatas di jalanan luar stadion, karena kelompok-kelompok suporter mengubah rencana mereka pada hari pertandingan untuk mencerminkan kemarahan yang masih berlangsung. Di dalam Old Trafford, tidak ada koreografi tradisional suporter Stretford End untuk laga derby tersebut. Sebagai gantinya, kelompok suporter TRA memilih membentangkan satu spanduk bernada tajam tepat di atas terowongan pemain, yang bertuliskan: "CARA KALIAN MEMPERLAKUKAN KAMI ADALAH SEBUAH AIB".
Atmosfer itu semakin tergambar lewat spanduk mencolok lain yang hadir dalam pawai tersebut, yang berbunyi: "Dihancurkan oleh seekor kuda. Dirusak oleh ular + tikus." Pesannya jelas, dengan bagian depan pawai secara bangga menampilkan spanduk bertuliskan: "Kami ingin klub kami kembali."
- Getty Images
Apa selanjutnya untuk Michael Carrick dan Manchester United?
Michael Carrick kini harus mencoba membimbing skuadnya yang berada di peringkat ke-13, dengan baru mengoleksi empat poin dari satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan, melewati atmosfer beracun ini. Mereka memburu kemenangan penting atas Enzo Maresca dan Manchester City, yang saat ini menempati posisi ketiga dengan catatan sempurna sembilan poin dari tiga kemenangan. Setelah derby yang menegangkan ini, Manchester United akan menghadapi rangkaian laga sulit, saat petinggi klub harus merespons gelombang penolakan ini.
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