Captain America: Siapa yang akan memimpin timnas AS di Piala Dunia 2026? Freddy Adu menjelaskan mengapa Christian Pulisic mungkin terabaikan jika dibandingkan dengan Landon Donovan

Saat ditanya siapa yang akan ia pilih sebagai kapten timnas Amerika Serikat, mantan pemain USMNT Adu — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL — mengatakan: "Menurut saya, Tyler tampil sangat baik saat menjadi kapten pada Piala Dunia terakhir. Secara pribadi, saya akan tetap memilihnya sebagai kapten.

“Tapi saya bisa membayangkan Poch memberikan ban kapten kepada Pulisic atau Tim Ream, misalnya. Jika Tim Ream benar-benar pergi ke Piala Dunia, dia memiliki pengalaman paling banyak. Saya bisa membayangkan dia melakukan hal seperti itu juga, memberikan ban kapten kepada pemain paling berpengalaman. Dia akan menjadi pemain tertua di tim pada saat itu. Tapi saya memang berpikir bahwa Tyler melakukan pekerjaan yang sangat baik sebagai kapten tim di Piala Dunia terakhir. Jadi, secara pribadi, saya akan tetap memilihnya sebagai kapten.

“Jika tidak diberikan kepada Tyler, kemungkinan besar akan jatuh ke tangan Pulisic, jujur saja. Itu adalah pro dan kontra yang harus dipertimbangkan. Anda ingin dia fokus hanya pada bermain dan melakukan tugasnya. Atau Anda memberinya tanggung jawab tambahan sebagai kapten.

“Ini berbeda karena saat saya bersama pemain seperti Landon Donovan, yang saat itu dianggap sebagai pemain terbaik di tim, dia punya reputasi, dia punya segalanya, tapi dia bukan kapten. Kapten tim nasional saat itu adalah Carlos Bocanegra. Hal itu memungkinkan Landon untuk hanya bermain dan tidak perlu khawatir tentang hal lain, tanggung jawab tambahan. Saya pikir Anda harus membiarkan pemain seperti Pulisic masuk ke lapangan dan hanya bermain. Dia sudah dijuluki Captain America!”