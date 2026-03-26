Captain America: Siapa yang akan memimpin timnas AS di Piala Dunia 2026? Freddy Adu menjelaskan mengapa Christian Pulisic mungkin terabaikan jika dibandingkan dengan Landon Donovan
Pemilihan kapten: Faktor-faktor penting yang perlu dipertimbangkan
Pelatih kepala Mauricio Pochettino ditugaskan untuk memilih satu bintang senior yang akan mengisi peran sebagai pemimpin di lapangan saat ajang unggulan FIFA digelar di Amerika Utara. Kehadiran seorang ikon yang masih aktif bermain untuk raksasa Serie A, AC Milan, pasti akan menjadi pertimbangan bagi pelatih asal Argentina tersebut.
Namun, Adu mengatakan: “Saya pikir biarkan saja pemain seperti Pulisic masuk ke lapangan dan bermain. Dia sudah dijuluki Captain America!” Itu adalah salah satu pertimbangan yang perlu diperhitungkan saat menentukan kapten untuk turnamen besar - siapa yang sudah memiliki beban cukup tanpa perlu tanggung jawab tambahan?
Pulisic tampaknya memenuhi kriteria tersebut, mengingat Amerika Serikat sering mengandalkan pemain berusia 27 tahun yang penuh aksi ini sebagai sumber inspirasi. Dengan pertimbangan tersebut, apakah ia—seperti tokoh-tokoh terkemuka sebelum dirinya—harus dikecualikan dari persaingan?
Siapa yang akan ditunjuk Tim Nasional Sepak Bola Pria AS sebagai kapten mereka untuk Piala Dunia 2026?
Saat ditanya siapa yang akan ia pilih sebagai kapten timnas Amerika Serikat, mantan pemain USMNT Adu — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL melalui situs taruhanPiala Dunia — mengatakan: “Menurut saya, Tyler tampil sangat baik saat menjadi kapten pada Piala Dunia terakhir. Secara pribadi, saya akan tetap memilihnya sebagai kapten.
“Tapi saya bisa membayangkan Poch memberikan ban kapten kepada Pulisic atau Tim Ream, misalnya. Jika Tim Ream benar-benar pergi ke Piala Dunia, dia memiliki pengalaman paling banyak. Saya bisa membayangkan dia melakukan hal seperti itu juga, memberikan ban kapten kepada pemain paling berpengalaman. Dia akan menjadi pemain tertua di tim pada saat itu. Tapi saya memang berpikir bahwa Tyler melakukan pekerjaan yang sangat baik sebagai kapten tim di Piala Dunia terakhir. Jadi, secara pribadi, saya akan tetap memilihnya sebagai kapten.
“Jika tidak diberikan kepada Tyler, kemungkinan besar akan jatuh ke tangan Pulisic, jujur saja. Itu adalah pro dan kontra yang harus dipertimbangkan. Anda ingin dia fokus hanya pada bermain dan melakukan tugasnya. Atau Anda memberinya tanggung jawab tambahan sebagai kapten.
“Ini berbeda karena saat saya bersama pemain seperti Landon Donovan, yang saat itu dianggap sebagai pemain terbaik di tim, dia punya reputasi, dia punya segalanya, tapi dia bukan kapten. Kapten tim nasional saat itu adalah Carlos Bocanegra. Hal itu memungkinkan Landon untuk hanya bermain dan tidak perlu khawatir tentang hal lain, tanggung jawab tambahan. Saya pikir Anda harus membiarkan pemain seperti Pulisic masuk ke lapangan dan hanya bermain. Dia sudah dijuluki Captain America!”
Apakah Pochettino sudah punya susunan pemain inti untuk laga pembuka Piala Dunia?
Meskipun belum menentukan kapten, muncul pula pertanyaan apakah Pochettino sudah memiliki susunan starting XI favorit di benaknya. Ia telah mengamati sejumlah besar pemain—termasuk mereka yang bermain di MLS dan di liga-liga lain di luar negeri—dengan tidak adanya babak kualifikasi yang memungkinkan tuan rumah Piala Dunia untuk melakukan beberapa eksperimen.
Dengan begitu banyak nama untuk dipilih, Adu menjawab ketika ditanya apakah Pochettino sudah menyusun susunan pemain yang ingin ia turunkan melawan Paraguay di SoFi Stadium pada 12 Juni: “Saat ini, belum. Saya rasa dia belum memiliki tim terbaiknya saat ini. Saat ini, belum. Saya yakin dia akan menentukannya. Akan ada pertandingan persahabatan sebelum Piala Dunia dan saya rasa dia akan mengukuhkan starting XI terbaiknya selama pertandingan-pertandingan persahabatan tersebut.
“Saya yakin dia sudah memiliki setidaknya setengah dari pemain yang dia yakini akan menjadi starter, dan setengah lainnya masih harus dia tentukan. Anda punya pemain reguler, Anda punya pemain andalan, Anda punya Pulisic, Anda punya [Weston] McKennie, Anda punya mereka. Para pemain itu sudah pasti. Mereka akan menjadi starter. Tapi akan ada pemain lain yang belum pasti dan akan bersaing untuk mendapatkan tempat.
“Saya sudah pernah menyebut [Folarin] Balogun sebelumnya, saya rasa dia belum benar-benar aman sebagai pemain inti saat ini. Akan ada persaingan untuk posisi striker itu. Dan jelas di lini tengah, akan ada banyak persaingan. Dan di lini belakang, akan ada banyak persaingan.”
Jadwal pertandingan Tim Nasional Sepak Bola Pria AS: Jadwal pertandingan persahabatan menjelang Piala Dunia
Seperti yang disinggung oleh Adu, Pochettino akan mendapat kesempatan untuk memantapkan rencana seleksinya melalui serangkaian pertandingan persahabatan. Pertandingan pertama akan mempertemukan mereka dengan Belgia di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, pada hari Sabtu.
Portugal - tanpa Cristiano Ronaldo - akan dihadapi di tempat yang sama pada 1 April, sebelum bertanding melawan Senegal dan Jerman di Charlotte dan Chicago masing-masing, tepat sebelum putaran final Piala Dunia dimulai.