Dari segi olahraga, apa yang terjadi dalam laga Bosnia-Italia benar-benar sebuah tragedi. Ini adalah Piala Dunia ketiga yang tidak kami ikuti; berbeda dengan turnamen sebelumnya, Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko (dijadwalkan pada 11 Juni hingga 19 Juli) kali ini diikuti oleh 48 tim nasional. Dan Italia tidak akan ikut serta. Setelah 2018 dan 2022, kita juga harus mengubur harapan untuk 2026. Persis seperti malam itu, ketika setelah pertandingan pelatih Rino Gattuso meminta maaf kepada seluruh negara, dan melakukannya dengan mata berkaca-kaca. Sebelum mencapai kesepakatan mengenai pemutusan kontrak secara damai pada hari-hari berikutnya dan meninggalkan jabatannya.
Capello tentang pelatih baru Tim Nasional: "Saya ulangi, bagi saya Mancini sudah tidak layak"
KATA-KATA CAPELLO
Setelah pernyataan Antonio Conte dalam konferensi pers kemarin, pasca pertandingan Napoli-Milan (yang berakhir 1-0 di Stadion Maradona berkat gol Politano), beberapa mantan pelatih menyampaikan pendapat mereka mengenai siapa yang, menurut mereka, seharusnya dipilih sebagai pelatih kepala baru untuk menggantikan Gattuso. Di antara mereka ada Fabio Capello, yang berbicara kepada Adkronos dan mengatakan: "Conte adalah kandidat yang bagus. Saya tidak tahu apakah proses seleksi sudah ditutup, tapi Allegri sudah mundur dan bagi saya, saya sudah bilang dan saya ulangi, Mancini tidak layak. Conte sudah menawarkan diri, menurut saya itu ide yang bagus."