Jika Atalanta adalah satu-satunya tim Italia yang lolos ke babak 16 besar Liga Champions, setelah pertandingan malam ini, Inter Milan juga hampir pasti tersingkir dari kompetisi Eropa. Tim asuhan Palladino kalah 1-6 di kandang melawan Bayern Munich. Pertandingan leg kedua akan digelar di Jerman dalam seminggu, tetapi tampaknya nasib mereka sudah ditentukan. Gol Pasalic masih membuka sedikit peluang untuk lolos ke perempat final, tetapi pada Rabu depan dibutuhkan keajaiban untuk lolos ke babak berikutnya; tim Kompany telah memastikan tempat di perempat final berkat gol Stanisic, dua gol Olise, Gnabry, Jackson, dan Musiala.
Diterjemahkan oleh
Capello setelah Atalanta-Bayern Munich: "Untungnya mereka hanya kebobolan 6 gol, ini menjadi pelajaran bagi sepak bola Italia."
"PELAJARAN BAGI SEPAK BOLA ITALIA"
Menganalisis pertandingan di studio Sky Sport, mantan pelatih Fabio Capello berkomentar tentang kekalahan Inter Milan: "Atalanta beruntung hanya kebobolan enam gol karena kipernya melakukan beberapa penyelamatan bagus, bisa saja lebih banyak lagi. Kemenangan Bayern Munich adalah pelajaran bagi sepak bola Italia: tim Palladino adalah satu-satunya yang lolos ke babak 16 besar dan telah mengalahkan Borussia Dortmund, tetapi melawan tim teratas Jerman, mereka hampir tidak ada."
KEUNGGULAN BAYERN MUNICH
Capello melanjutkan argumennya dengan membahas kelebihan tim Vincent Kompany: "Saya melihat tim yang menekan dan berlari, dengan kualitas yang mengesankan dalam penguasaan bola dan visi permainan. Setiap kali mereka merebut bola, mereka langsung bergerak vertikal dan berlari ke ruang kosong. Dengan teknik itu, jelas mereka membuatAtalantakesulitan,yang tampil agak ceroboh dan ofensif, berpikir mereka akan menghadapi tim yang begitu kuat."