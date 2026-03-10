Capello setelah Atalanta-Bayern Munich: "Untungnya mereka hanya kebobolan 6 gol, ini menjadi pelajaran bagi sepak bola Italia."

Jika Atalanta adalah satu-satunya tim Italia yang lolos ke babak 16 besar Liga Champions, setelah pertandingan malam ini, Inter Milan juga hampir pasti tersingkir dari kompetisi Eropa. Tim asuhan Palladino kalah 1-6 di kandang melawan Bayern Munich. Pertandingan leg kedua akan digelar di Jerman dalam seminggu, tetapi tampaknya nasib mereka sudah ditentukan. Gol Pasalic masih membuka sedikit peluang untuk lolos ke perempat final, tetapi pada Rabu depan dibutuhkan keajaiban untuk lolos ke babak berikutnya; tim Kompany telah memastikan tempat di perempat final berkat gol Stanisic, dua gol Olise, Gnabry, Jackson, dan Musiala.