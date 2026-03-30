Fabio Capello
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Capello: "Saya prihatin dengan Italia, saya telah membuat keputusan penting. Retegui memiliki ritme permainan sepak bola Arab. Pio Esposito akan menjadi pemain kunci"

Bosnia and Herzegovina vs Italy
F. Capello
G. Gattuso
F. Esposito
M. Retegui

Mantan pelatih timnas Inggris dan pelatih tersebut mengantarkan Azzurri ke Piala Dunia

Semua mata tertuju pada Tim Nasional asuhan Gennaro Gattuso. Italia menanti dengan penuh harap menjelang babak terakhir playoff kualifikasi Piala Dunia AS-Meksiko-Kanada 2026, dan di antara mereka yang akan menyaksikan dengan penuh ketegangan laga melawan Bosnia yang dijadwalkan di Zenica besok malam mulai pukul 20.45, ada pula Fabio Capello.


Mantan pelatih Milan, Roma, dan Juventus, serta mantan pelatih timnas Inggris ini, memberikan wawancara kepada Gazzetta dello Sport di mana ia tidak hanya menekankan antusiasmenya menyambut pertandingan ini, tetapi juga potensi dan tantangan yang dihadapi tim ini.

  • PEDANG FIORETTO

    "Aku sudah membuat janji, sesuatu yang penting, tapi jangan harap aku akan memberitahu kalian apa itu karena nanti tidak akan berhasil. Aku terlalu menderita demi Tim Nasional, aku terlalu menderita... Aku berteriak"

    • Iklan

  • GATTUSO

    "Berhasil melewati rintangan itu dengan babak pertama yang kurang meyakinkan dan babak kedua di mana kami mulai menemukan ritme permainan, secara psikologis sangat penting. Hal itu tentu membantu para pemain memahami nilai sebenarnya dari tim kami, dan saya yakin Gattuso, menjelang pertandingan di Bosnia, juga akan menggarap hal ini.


    Gattuso dan tim? Memiliki seseorang yang membantu Anda, memberi Anda kepercayaan diri, yang melihat kebutuhan untuk berbicara dengan Anda dan berada di dekat Anda saat menghadapi kesulitan, yang mengatakan hal-hal yang dapat diungkapkan berkat pengalamannya, tentu saja sangat penting. Gattuso memiliki latar belakang sepak bola yang memungkinkannya berkomunikasi dengan para pemainnya melalui beberapa contoh, beberapa kenangan... Lagi pula, para pemain hidup dari sepak bola, menonton pertandingan, tahu apa yang terjadi, jadi saya yakin aspek ini benar-benar bisa menjadi salah satu kuncinya."

  • Saya seorang pengemis.

    "Kamis lalu, aku sampai berseru 'Noooooo' saat Retegui mendapat bola itu: kurasa teriakan itu terdengar ke mana-mana. Tapi itu momen yang terlalu penting, pertandingan yang terlalu penting.

    Italia memiliki kelemahan-kelemahan yang biasa kita temui dalam sepak bola Italia: umpan-umpan ke samping, lambat, kurang vertikal, kurang karakter saat menguasai bola. Mengenai hal-hal positifnya, reaksinya sangat penting dan saya juga menyukai masuknya Pio Esposito yang memberikan keseimbangan tertentu.


    Di lini depan, ketiganya bagus, tapi Retegui dan Kean agak terlalu mirip. Pio, di sisi lain, terutama di momen-momen penting, punya kekuatan dan permainan kepala yang bisa jadi krusial, ditambah visi permainan yang sangat baik. Retegui baru beberapa minggu tidak bermain dan ritme di Arab berbeda dengan kita, kadang-kadang ketidakmampuan beradaptasi itu harus dibayar."

  • MELUPAKAN 12 TAHUN TANPA PIALA DUNIA

    "Memang benar, tapi kita harus turun ke lapangan dengan pikiran yang lapang, melupakan beban 12 tahun absen dari Piala Dunia. Memang tidak mudah, tapi kita harus bisa melakukannya. Mari kita bermain dengan bebas."

