Goal.com
Live
Diterjemahkan oleh

Capello: "Italia harus menggunakan truk derek untuk memindahkan bus di depan gawang Bosnia"

Mantan pelatih Milan, Roma, dan Juventus akan memandu siaran langsung final babak playoff kualifikasi Piala Dunia.

Fabio Capello mengulas laga Bosnia-Italia, final babak playoff kualifikasi Piala Dunia 2026.


Mantan pelatih Milan dan Juventus ini menulis di La Gazzetta dello Sport: "Bosnia-Italia adalah pertandingan besar, ujian bagi seluruh sepak bola Italia. Aspek terpenting dari pertandingan ini adalah aspek psikologis. Jangan sampai menimbulkan kebingungan di benak para pemain, tetapi membebaskan pikiran mereka akan menjadi penentu, dan bahkan, saya akan mengatakan kepada mereka: bermainlah seperti saat latihan tanpa takut mengambil risiko".


  • Pelatih Kepala

    "Gattuso ditugaskan untuk membangun kesatuan tujuanyang sejati, lalu ia dan tim harus siap dari segala aspek taktis. Mari kita bicara jujur: di atas kertas, kami lebih kuat. Kami akan mampu mengendalikan jalannya pertandingan, bahkan di lapangan yang akan menjadi tantangan tambahan dan berisiko menjadi faktor penentu. Pendekatan terhadap pertandingan ini akan sangat menentukan; saya membayangkan Italia akan menjaga tingkat konsentrasi yang sangat tinggi, namun pada akhirnya keinginan untuk melaju ke depanlah yang akan menang."


    • Iklan

  • DENGAN TRUK PERALATAN

    "Pelatih Bosnia, Barbarez, mengatakan bahwa mereka akan menempatkan bus di depan gawang. Jadi, kami hanya perlu datang ke sana dengan sesuatu yang lebih kuat untuk memindahkannya; kami akan datang dengan truk derek. Di ruang ganti, saya berharap semangat yang mendominasi adalah fokus penuh untuk meraih hasil positif dan keberanian besar untuk melewati ujian sebesar ini. Sepak bola Italia bergantung pada pertandingan ini."


