Capello: "Di Italia, pemain asing yang biasa-biasa saja tidak membantu perkembangan pemain Italia. Gattuso telah memberikan semangat kepada kami. Sepak bola kami lambat, dan wasit juga ikut bertanggung jawab."

Masa sulit sepak bola Italia? Menurut Fabio Capello, hal ini memiliki akar yang dalam dan terkait dengan model sistematis yang tidak lagi berfungsi setidaknya karena tiga alasan.
Dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, mantan pelatih Milan, Roma, Juventus, dan Tim Nasional Inggris, antara lain, menekankan bahwa kehadiran pemain asing yang tidak berkualitas, ritme permainan yang terlalu lambat, dan intervensi besar-besaran dari wasit telah merusak sepak bola kita.
Berikut adalah kata-katanya.