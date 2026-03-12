Goal.com
Live
Fabio CapelloGetty Images
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Capello: "Di Italia, pemain asing yang biasa-biasa saja tidak membantu perkembangan pemain Italia. Gattuso telah memberikan semangat kepada kami. Sepak bola kami lambat, dan wasit juga ikut bertanggung jawab."

Masa sulit sepak bola Italia? Menurut Fabio Capello, hal ini memiliki akar yang dalam dan terkait dengan model sistematis yang tidak lagi berfungsi setidaknya karena tiga alasan. 

Dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, mantan pelatih Milan, Roma, Juventus, dan Tim Nasional Inggris, antara lain, menekankan bahwa kehadiran pemain asing yang tidak berkualitas, ritme permainan yang terlalu lambat, dan intervensi besar-besaran dari wasit telah merusak sepak bola kita. 

Berikut adalah kata-katanya.

  • NILAI PARA WNA

    "Hubungan antara kegagalan Eropa dan Piala Dunia yang terancam memang ada, dan semuanya bermula dari nilai para pemain asing. Pada masa saya bermain, saya selalu mempelajari Luis Suarez, yang terbaik di antara semua, serta Bulgarelli yang beberapa tahun lebih tua dari saya. Mereka adalah teladan. Mereka adalah guru. Ketika saya menjadi pelatih, Italia memiliki pemain-pemain terbaik di dunia. Hari ini ada Modric, Rabiot, dan beberapa lainnya. Dan yang benar-benar bagus kita jual, sementara dulu, setidaknya hingga 2010, mereka semua datang ke sini karena kita adalah panutan. Tanpa teladan itu, pemain kita tidak bisa berkembang. Tapi itu bukan satu-satunya masalah."

    • Iklan

  • "Sedikit orang Italia karena orang asing yang rendah hati"

    "Kekurangan pemain Italia di Serie A. Pemain asing mengisi posisi-posisi tersebut, meskipun posisi tersebut tidak terlalu penting. Apakah kita benar-benar berpikir bahwa mereka semua lebih unggul dari pemain kita? Tentu saja, jika kita gagal di Piala Dunia ketiga, saya tidak ragu: itu berarti semua kebijakan tentang sepak bola muda kita salah."

  • Pada pemuda, yang diinginkan hanyalah menang, tidak ada budaya.

    "Pada tahun 2006, kami lolos ke Piala Dunia dalam grup bersama Norwegia dan kami senang memiliki mereka di sana. Sekarang saya membaca di Gazzetta bahwa di sana, hingga usia 13 tahun, hasil pertandingan dihapuskan sehingga anak-anak bisa bermain untuk bersenang-senang. Sebuah upaya budaya yang membuahkan hasil. Di sini, para pelatih ingin menang bahkan dengan anak-anak kecil."

  • GATTUSO TELAH MEMBERIKAN KITA SEJUMLAH SEMANGAT

    "Dia adalah orang yang tepat. Saya hanya berharap dia memiliki semua yang terbaik. Dia harus mengembalikan kebanggaan yang telah hilang. Saya tidak ingin lagi melihat tim yang tidak bersemangat dan tanpa jiwa seperti yang terjadi di Euro terakhir, tetapi kita telah melihat bahwa Gattuso telah memberikan rasa memiliki dan keinginan untuk berjuang. Dia harus memastikan bahwa mereka memberikan yang terbaik. 

    Dengan segala hormat kepada Irlandia Utara, Wales, dan Bosnia, kami lebih kuat, asalkan kami bermain dengan kekuatan penuh. Lawan sesungguhnya adalah diri kami sendiri. Dan bagaimanapun juga, kami sudah memulai dengan keunggulan. Pertandingan pertama akan dimainkan di Bergamo, di mana penonton yang luar biasa akan memberikan dorongan yang unik. Itu akan memberikan kekuatan."

  • SEPAK BOLA ITALIA LAMBAT, SALAHNYA JUGA PARA WASIT

    "Saya melihat bola bergerak lambat, saya melihat para pemain kami berlari sedikit tapi tidak pernah sprint, saya melihat kami bermain lateral dan bukan vertikal. Kami mencoba meniru Barcelona Guardiola dan melakukannya dengan buruk, juga karena kualitas dan teknik kami lebih rendah. Kami hanya memikirkan penguasaan bola, melupakan bahwa penguasaan bola menghilangkan tanggung jawab: cukup dengan mengandalkan rekan di samping. Wasit juga memiliki kesalahan. 

    Kami adalah satu-satunya negara di mana seorang pemain yang cedera akan terjatuh sambil mengepalkan tinju dan permainan langsung dihentikan. Kecepatan permainan dihambat oleh wasit: tidak ada lagi perebutan bola dan permainan fisik, seorang pemain yang baru saja tersenggol akan langsung terjatuh. Tetapi jika seorang pemain dengan tinggi 190 cm melebarkan tangannya untuk mempertahankan bola, dan menyenggol seorang pemain yang 10 cm lebih pendek, mungkinkah pemain itu langsung terjatuh?.

  • MASALAH VAR

    "Wasit VAR seringkali tidak memahami dinamika permainan, beberapa pemain di layar video tidak akan merugikan. Dan satu hal lagi: kita telah menciptakan pelanggaran dengan tendangan. Tapi Anda, pada masa saya di tahun 1970-an, ingatkah Anda pelanggaran yang ditiup wasit karena tendangan? Cukup sudah."

World Cup Qualification UEFA
Italy crest
Italy
ITA
Northern Ireland crest
Northern Ireland
NIR
0