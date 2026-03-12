Capello: "Di Italia, pemain asing yang biasa-biasa saja tidak membantu perkembangan pemain Italia. Gattuso telah memberikan semangat kepada kami. Sepak bola kami lambat, dan wasit juga ikut bertanggung jawab."

"Dia adalah orang yang tepat. Saya hanya berharap dia memiliki semua yang terbaik. Dia harus mengembalikan kebanggaan yang telah hilang. Saya tidak ingin lagi melihat tim yang tidak bersemangat dan tanpa jiwa seperti yang terjadi di Euro terakhir, tetapi kita telah melihat bahwa Gattuso telah memberikan rasa memiliki dan keinginan untuk berjuang. Dia harus memastikan bahwa mereka memberikan yang terbaik.

Dengan segala hormat kepada Irlandia Utara, Wales, dan Bosnia, kami lebih kuat, asalkan kami bermain dengan kekuatan penuh. Lawan sesungguhnya adalah diri kami sendiri. Dan bagaimanapun juga, kami sudah memulai dengan keunggulan. Pertandingan pertama akan dimainkan di Bergamo, di mana penonton yang luar biasa akan memberikan dorongan yang unik. Itu akan memberikan kekuatan."