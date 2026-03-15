"Hasil imbang Inter melawan Atalanta mungkin telah membawa kegembiraan ke Milanello, tetapi laga tandang di Roma sama sekali tidak boleh dianggap remeh. Dan terkadang, ketika kamu terlalu bersemangat dan ingin berbuat terlalu banyak, kamu justru berlebihan dan akhirnya berakhir buruk." Fabio Capello berbicara demikian kepada La Gazzetta dello Sport sambil memperingatkan Milan, yang akan menghadapi laga tandang di markas Lazio yang bernilai dua poin lagi untuk mengejar Inter dan memperkecil selisih menjadi -5 di klasemen. Allegri pandai membaca situasi dan memiliki banyak pengalaman. Selain itu, dia selalu tenang dalam pernyataannya. Bahkan kemarin dalam konferensi pers, dia dengan tepat menjaga sikap rendah hati, terus menekankan soal Liga Champions dan sedikit menyentuh topik Scudetto: jika Milan berhasil memperkecil selisih menjadi -5, itu tidak otomatis berarti persaingan gelar akan terbuka kembali. Berharap dan bermimpi selalu diperbolehkan. Namun, semuanya tetap bergantung pada Inter, yang harus kalah setidaknya dua atau tiga pertandingan lagi. Dan pada saat yang sama, Milan tidak boleh berhenti menang. Dimulai tepat dari malam ini di Roma."