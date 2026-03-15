"Hasil imbang Inter melawan Atalanta mungkin telah membawa kegembiraan ke Milanello, tetapi laga tandang di Roma sama sekali tidak boleh dianggap remeh. Dan terkadang, ketika kamu terlalu bersemangat dan ingin berbuat terlalu banyak, kamu justru berlebihan dan akhirnya berakhir buruk." Fabio Capello berbicara demikian kepada La Gazzetta dello Sport sambil memperingatkan Milan, yang akan menghadapi laga tandang di markas Lazio yang bernilai dua poin lagi untuk mengejar Inter dan memperkecil selisih menjadi -5 di klasemen. Allegri pandai membaca situasi dan memiliki banyak pengalaman. Selain itu, dia selalu tenang dalam pernyataannya. Bahkan kemarin dalam konferensi pers, dia dengan tepat menjaga sikap rendah hati, terus menekankan soal Liga Champions dan sedikit menyentuh topik Scudetto: jika Milan berhasil memperkecil selisih menjadi -5, itu tidak otomatis berarti persaingan gelar akan terbuka kembali. Berharap dan bermimpi selalu diperbolehkan. Namun, semuanya tetap bergantung pada Inter, yang harus kalah setidaknya dua atau tiga pertandingan lagi. Dan pada saat yang sama, Milan tidak boleh berhenti menang. Dimulai tepat dari malam ini di Roma."
Diterjemahkan oleh
Capello: "Chivu sedang kebingungan, kenapa Esposito ditarik? Persaingan ketat antara Inter dan Milan, kita tunggu tiga pekan lagi; selisih lima poin belum tentu berarti persaingan gelar terbuka kembali"
Di antara
"Sejujurnya, kesan saya adalah Chivu tampak sedikit kebingungan. Pergantian pemainnya tidak meyakinkan saya. Mengapa menarik Esposito yang membuat tim tidak terdesak dan memaksa Dea untuk tidak terlalu maju? Setelah itu, memang Atalanta mulai menguasai lapangan."
PEMAIN MILAN
"Jashari menggantikan Rabiot? Saya masih belum cukup mengenalnya untuk memberikan penilaian. Namun, jika Allegri lebih memilihnya daripada Ricci, pasti ada alasannya. Yang saya tahu, Milan harus bermain sangat terorganisir, karena Lazio bisa menjadi lawan yang tangguh. Pulisic? Saya mengharapkan lebih dari Leao. Pemain Amerika itu baru saja kembali dan sedang berkembang. Sementara pemain Portugal itu sepertinya telah kehilangan keunggulan utamanya, yaitu akselerasi dan kemampuan satu lawan satu. Mungkin dia belum sepenuhnya pulih, tapi dalam derby saya tidak terlalu menyukainya, dan saat dia mendapat peluang untuk mencetak gol, dia bergerak sangat lambat dan terganggu saat akan menendang ke gawang."
PERSAINGAN GELAR JUARA
"Kita tunggu tiga pertandingan berikutnya (tertawa, red.). Inter akan menghadapi Fiorentina di kandang lawan, lalu Roma di kandang sendiri, dan Como di kandang lawan: tiga tim yang membutuhkan poin dan sulit dihadapi. Jika Chivu kembali kehilangan poin dan, di saat yang sama, Milan berhasil meraih tiga poin penuh…".