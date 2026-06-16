Cape Verde mengendalikan Spanyol 'dengan cara yang berbeda' untuk memastikan hasil imbang mengejutkan di Piala Dunia, sementara manajer Bubista membenarkan pendekatan defensifnya

Bubista menggambarkan penampilan tersebut sebagai cerminan identitas nasional Cape Verde dan ambisi di balik partisipasi mereka di Piala Dunia.

"Kami selalu mengatakan bahwa kami ingin semua orang melihat negara kami, tim kami," tambahnya. "Kami telah menunjukkan organisasi dan keberanian, dan ini adalah bukti dari apa yang menjadi ciri negara kami, ketangguhan dan upaya untuk mengatasi kesulitan.

"Sebelum datang ke sini, saya mengatakan bahwa tujuan kami adalah bersaing di level tertinggi. Kami pasti akan menghadapi kesulitan, kami tahu itu. Tapi kami akan melakukan yang terbaik untuk mengatasi rintangan."

Kiper Vozinha dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan setelah melakukan beberapa penyelamatan penting, tetapi Bubista menekankan bahwa clean sheet tersebut adalah hasil dari upaya kolektif.

Dia berkata: "Dia adalah pemain terbaik di lapangan, dia juga layak mendapat ucapan selamat. Namun, saya pikir tim kami sangat baik dalam hal pertahanan. Tentu saja, dia juga ada di sana untuk membantu tim kami. Tentu saja, saya senang dia terpilih sebagai pemain terbaik pertandingan. Namun, saya pikir tim kami telah melakukan pekerjaan yang luar biasa."