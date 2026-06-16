AFP
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Cape Verde mengendalikan Spanyol 'dengan cara yang berbeda' untuk memastikan hasil imbang mengejutkan di Piala Dunia, sementara manajer Bubista membenarkan pendekatan defensifnya
Cape Verde membuat Spanyol kecewa berkat penampilan yang disiplin
Kap Verde menjadi salah satu kejutan di babak penyisihan grup Piala Dunia dengan menahan imbang Spanyol tanpa gol di Grup H. La Roja menguasai bola dalam waktu yang cukup lama, namun gagal menembus barisan pertahanan lawan yang gigih dan terorganisir dengan baik. Meskipun menghabiskan sebagian besar pertandingan tanpa menguasai bola, Kap Verde tetap bermain kompak dan membatasi peluang emas Spanyol. Hasil ini memberi mereka satu poin berharga sekaligus menyoroti kemampuan tim underdog tersebut untuk bersaing dengan salah satu tim terkuat di kancah sepak bola internasional.
- Getty Images Sport
Bubista menjelaskan pandangannya mengenai pengendalian pertandingan
Setelah pertandingan, pelatih kepala Bubista menampik anggapan bahwa penguasaan bola saja yang menentukan kendali atas pertandingan. Ia berpendapat bahwa organisasi pertahanan timnya memungkinkan mereka untuk mengendalikan jalannya pertandingan dengan cara yang berbeda.
"Tentu saja, kita bisa mengatakan bahwa Spanyol menguasai bola hampir sepanjang waktu, tetapi mengendalikan pertandingan bukan hanya soal penguasaan bola," jelas Bubista.
"Kami melakukannya dengan cara yang berbeda. Tentu saja, kami ingin memiliki lebih banyak transisi untuk serangan, tetapi tim Spanyol cukup sulit, jadi kami puas dengan ini. Tim-tim saat ini unggul dalam organisasi pertahanan mereka, dan di Piala Dunia, secara statistik tim-tim menang dengan bola transisi atau bola yang tidak bergerak. Jadi, kami harus mempersiapkan diri dengan cara ini."
Sebuah hasil yang diraih berkat ketangguhan dan kerja sama tim
Bubista menggambarkan penampilan tersebut sebagai cerminan identitas nasional Cape Verde dan ambisi di balik partisipasi mereka di Piala Dunia.
"Kami selalu mengatakan bahwa kami ingin semua orang melihat negara kami, tim kami," tambahnya. "Kami telah menunjukkan organisasi dan keberanian, dan ini adalah bukti dari apa yang menjadi ciri negara kami, ketangguhan dan upaya untuk mengatasi kesulitan.
"Sebelum datang ke sini, saya mengatakan bahwa tujuan kami adalah bersaing di level tertinggi. Kami pasti akan menghadapi kesulitan, kami tahu itu. Tapi kami akan melakukan yang terbaik untuk mengatasi rintangan."
Kiper Vozinha dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan setelah melakukan beberapa penyelamatan penting, tetapi Bubista menekankan bahwa clean sheet tersebut adalah hasil dari upaya kolektif.
Dia berkata: "Dia adalah pemain terbaik di lapangan, dia juga layak mendapat ucapan selamat. Namun, saya pikir tim kami sangat baik dalam hal pertahanan. Tentu saja, dia juga ada di sana untuk membantu tim kami. Tentu saja, saya senang dia terpilih sebagai pemain terbaik pertandingan. Namun, saya pikir tim kami telah melakukan pekerjaan yang luar biasa."
- Getty Images Sport
Cape Verde berupaya mempertahankan hasil gemilang tersebut
Hasil imbang ini memberikan momentum dan keyakinan bagi Cape Verde menjelang sisa pertandingan babak penyisihan grup. Tantangan mereka kini adalah mempertahankan disiplin pertahanan tersebut sekaligus menciptakan lebih banyak peluang dalam serangan balik. Setelah membuktikan bahwa mereka mampu menyulitkan salah satu favorit turnamen, Cape Verde akan berusaha mengubah ketangguhan itu menjadi poin tambahan saat menghadapi Uruguay pada 21 Juni.