"Cape Verde menang!" - Bintang Portugal mengatakan hasil pertandingan melawan Argentina tak penting, karena tim underdog Piala Dunia itu berhasil meraih kemenangan moral

Berbicara dari markas Portugal menjelang laga sistem gugur mereka, Semedo langsung menyoroti perjalanan luar biasa yang dilalui negara Afrika tersebut. Bek yang memiliki akar keturunan Cape Verde ini menyaksikan bagaimana tim yang tidak diunggulkan itu memaksa juara dunia bertahan berjuang habis-habisan dalam pertandingan yang mengejutkan dunia sepak bola.

"Saya mengikuti turnamen ini dengan saksama dan saya yakin bahwa, terlepas dari hasil kemarin, Cape Verde telah muncul sebagai pemenang," kata Semedo dalam ucapan penghormatan yang menyentuh kepada tanah leluhurnya. "Mereka menjalani kampanye yang luar biasa dan membuktikan bahwa, sama seperti Portugal, mereka adalah negara kecil yang memiliki kualitas luar biasa. Keyakinan yang mereka tunjukkan sepanjang turnamen ini sungguh luar biasa. Saya sangat senang dengan cara mereka mewakili kami; saya ingin mengucapkan selamat kepada mereka dan berterima kasih atas segalanya."