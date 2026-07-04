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"Cape Verde menang!" - Bintang Portugal mengatakan hasil pertandingan melawan Argentina tak penting, karena tim underdog Piala Dunia itu berhasil meraih kemenangan moral
Semedo memuji semangat Blue Sharks
Berbicara dari markas Portugal menjelang laga sistem gugur mereka, Semedo langsung menyoroti perjalanan luar biasa yang dilalui negara Afrika tersebut. Bek yang memiliki akar keturunan Cape Verde ini menyaksikan bagaimana tim yang tidak diunggulkan itu memaksa juara dunia bertahan berjuang habis-habisan dalam pertandingan yang mengejutkan dunia sepak bola.
"Saya mengikuti turnamen ini dengan saksama dan saya yakin bahwa, terlepas dari hasil kemarin, Cape Verde telah muncul sebagai pemenang," kata Semedo dalam ucapan penghormatan yang menyentuh kepada tanah leluhurnya. "Mereka menjalani kampanye yang luar biasa dan membuktikan bahwa, sama seperti Portugal, mereka adalah negara kecil yang memiliki kualitas luar biasa. Keyakinan yang mereka tunjukkan sepanjang turnamen ini sungguh luar biasa. Saya sangat senang dengan cara mereka mewakili kami; saya ingin mengucapkan selamat kepada mereka dan berterima kasih atas segalanya."
- Getty Images Sport
Para legenda yang terpesona oleh Cape Verde
Perasaan Semedo sejalan dengan pendapat beberapa tokoh berpengaruh di dunia sepak bola. Mantan penyerang Swedia, Zlatan Ibrahimovic, tampak sangat terharu oleh penampilan tersebut, dan menyatakan bahwa ia hampir meneteskan air mata saat menyaksikan tim underdog itu nyaris mengalahkan raksasa Amerika Selatan. The Blue Sharks berhasil menahan imbang Argentina selama waktu reguler, dan baru kalah di akhir babak perpanjangan waktu.
Thierry Henry juga tak kalah terkesan, mencatat bahwa meskipun hasilnya tidak menguntungkan mereka, tim tersebut berhasil merebut hati para pendukung di mana-mana. Bahkan Lionel Messi mengakui betapa sulitnya tugas tersebut, menyadari bahwa timnya kesulitan mempertahankan kendali melawan tim yang telah membuktikan disiplin dan kekuatannya sejak awal kompetisi.
- AFP
Perhatian kini beralih ke pertarungan sengit di Semenanjung Iberia
Sambil merayakan prestasi gemilang Cape Verde, Semedo tetap sepenuhnya fokus pada laga babak 16 besar Portugal melawan Spanyol yang akan datang. Bek yang saat ini bermain untuk klub Fenerbahçe ini menegaskan bahwa ia siap membela tim asuhan Roberto Martínez dalam peran apa pun yang dibutuhkan selama pertandingan yang ia gambarkan sebagai "final yang dinantikan."
"Saya merasa seperti sedang mengetuk pintu untuk membantu Portugal dengan cara apa pun yang memungkinkan. Entah itu 10 menit, setengah jam, atau 90 menit penuh, yang terpenting adalah kita semua memberikan yang terbaik agar Portugal bisa menang, tetap bertahan di kompetisi ini, dan melaju sejauh mungkin," tambah bek sayap tersebut. "Kami memiliki skuad yang dalam dengan kualitas luar biasa, dan semua orang siap untuk tampil maksimal. Lihat saja Gonçalo Ramos; dia memang belum banyak bermain, tapi dia memberikan segalanya dan berperan krusial dalam membantu tim. Fokus kami sepenuhnya pada kerja sama tim — kami semua siap berkontribusi demi tujuan bersama.”
- Getty Images Sport
Menetralkan ancaman Yamal
Dalam laga melawan Spanyol, Portugal akan berhadapan dengan bintang muda sensasional Lamine Yamal. Meskipun Semedo mengakui "potensi" luar biasa yang dimiliki pemain berusia 18 tahun itu, ia memperingatkan bahwa hanya berfokus pada bintang Barcelona tersebut akan menjadi kesalahan mengingat kedalaman skuad Spanyol.
"Yamal tak diragukan lagi adalah talenta istimewa dengan potensi yang menakutkan, tetapi Portugal tahu mereka tidak boleh terjebak dalam pandangan yang sempit. Jika tim asuhan Martinez terlalu terobsesi dengan bintang muda Barcelona itu, mereka berisiko dihancurkan oleh skuad Spanyol yang dipenuhi pemain penentu kemenangan, mulai dari peluit pembuka hingga pergantian pemain terakhir," tutup Semedo.
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