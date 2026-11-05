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Caoimhin Kelleher kembali atau memboyong Gianluigi Donnarumma: Mantan kiper Liverpool pilih calon target transfer saat Alisson mendekati status bebas transfer
Penampilan dan trofi: Catatan Alisson bersama Liverpool
Kiper timnas Brasil Alisson telah berada di Merseyside sejak 2018, ketika ia menuntaskan transfer senilai £66,8 juta ($90 juta) dari Roma. Ia terbukti menjadi salah satu kepingan terakhir dalam susunan rumit yang membawa Liverpool meraih trofi.
Ia telah meraih dua gelar Liga Primer, satu gelar Liga Champions, dan empat gelar utama lainnya. Secara total, kiper berusia 34 tahun itu telah tampil 346 kali untuk Liverpool, dengan satu gol bahkan tercatat atas namanya dalam pertemuan berkesan melawan West Brom pada Mei 2021.
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Kontrak kiper asal Brasil itu kian mendekati akhir masa berlakunya
Setelah menghabiskan beberapa tahun mencari sosok yang andal sebagai benteng terakhir pertahanan, pihak di Anfield tentu enggan melihat kiper andalan mereka pergi. Namun, ia tampaknya siap mengakhiri petualangan delapan tahunnya di Inggris.
Tanpa tawaran kontrak baru, Alisson akan mengikuti jejak Mohamed Salah, yang mengucapkan perpisahan penuh emosi kepada Merseyside pada 2026. Perpisahan panjang itu masih terus diresapi.
Liverpool akan menghadapi tugas berat untuk mengisi kekosongan di tim utama, sementara bintang asal Georgia, Giorgi Mamardashvili, belum meyakinkan semua pihak bahwa ia siap beralih dari peran kiper cadangan menjadi starter.
Siapa yang harus dibidik Liverpool sebagai kiper nomor satu berikutnya?
Siapa yang patut diincar Liverpool? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Friedel, mantan kiper timnas Amerika Serikat yang pernah menghabiskan tiga tahun di Anfield semasa bermain dan berbicara dalam kerja sama dengan Grosvenor Sport, ia mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, ada beberapa kiper yang sangat bagus. [Diogo] Costa dan [Unai] Simon, keduanya luar biasa.
“Mereka juga mungkin bisa mencoba membawa Kelleher kembali. Dia memahami Liverpool. Saat [Emi] Martinez ingin pindah, saya pikir Kelleher bisa menjadi pengganti yang bagus. Masalahnya, Alisson masih punya beberapa tahun lagi. Jadi, kepindahan itu akan sulit diwujudkan dan peluangnya mungkin sudah tertutup.
“Mereka bisa melihat ke Premier League dan memantau perkembangan beberapa kiper lain. Djordje Petrovic adalah kiper yang luar biasa. Lihat juga bagaimana James Trafford berkembang di Leeds.
“Ada cukup banyak kiper bagus dan Alisson belum habis. Dia masih melakukan sejumlah penyelamatan yang sangat bagus. Liverpool punya waktu untuk mencari calon pengganti, dan itu hal yang baik. Namun, memang ada beberapa kiper yang sangat bagus di luar sana.”
Ketika ditanya apakah Liverpool bisa menjajaki kemungkinan merekrut kiper Italia bertubuh tinggi, Donnarumma, jika Manchester City dijatuhi sanksi terkait FFP yang membuat klub itu terdegradasi dari Premier League, Friedel menambahkan: “Mungkin saja.
“Situasinya bisa agak rumit, tetapi dia bisa menjadi salah satu kiper yang mereka pertimbangkan. Menurut saya, masih akan ada perkembangan lebih lanjut dalam persoalan Manchester City. Untuk saat ini, saya belum benar-benar menganggap para pemain mereka akan tersedia.”
- Getty
Opsi kiper potensial yang bisa dipertimbangkan Liverpool
Pemain tim nasional Republik Irlandia Kelleher merupakan jebolan akademi Liverpool dan tampil 67 kali untuk klub tersebut sebelum bergabung dengan Brentford seharga £18 juta ($24 juta) pada musim panas 2025.
Bintang Athletic Club, Simon, adalah juara Piala Dunia bersama Spanyol. Ia membuat David Raya dari Arsenal tetap duduk di bangku cadangan, sementara andalan Porto, Costa, merupakan rekan Cristiano Ronaldo di tim nasional.
Pemain Serbia, Petrovic, tampil mengesankan selama 18 bulan di Bournemouth dan membantu klub itu lolos ke kompetisi Eropa. Sementara itu, Donnarumma terikat kontrak di Manchester hingga 2030, dan kesepakatan tersebut tidak akan mudah diakhiri sekalipun Manchester City terdegradasi dari kasta tertinggi sepakbola Inggris.
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