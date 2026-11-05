Siapa yang patut diincar Liverpool? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Friedel, mantan kiper timnas Amerika Serikat yang pernah menghabiskan tiga tahun di Anfield semasa bermain dan berbicara dalam kerja sama dengan Grosvenor Sport, ia mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, ada beberapa kiper yang sangat bagus. [Diogo] Costa dan [Unai] Simon, keduanya luar biasa.

“Mereka juga mungkin bisa mencoba membawa Kelleher kembali. Dia memahami Liverpool. Saat [Emi] Martinez ingin pindah, saya pikir Kelleher bisa menjadi pengganti yang bagus. Masalahnya, Alisson masih punya beberapa tahun lagi. Jadi, kepindahan itu akan sulit diwujudkan dan peluangnya mungkin sudah tertutup.

“Mereka bisa melihat ke Premier League dan memantau perkembangan beberapa kiper lain. Djordje Petrovic adalah kiper yang luar biasa. Lihat juga bagaimana James Trafford berkembang di Leeds.

“Ada cukup banyak kiper bagus dan Alisson belum habis. Dia masih melakukan sejumlah penyelamatan yang sangat bagus. Liverpool punya waktu untuk mencari calon pengganti, dan itu hal yang baik. Namun, memang ada beberapa kiper yang sangat bagus di luar sana.”

Ketika ditanya apakah Liverpool bisa menjajaki kemungkinan merekrut kiper Italia bertubuh tinggi, Donnarumma, jika Manchester City dijatuhi sanksi terkait FFP yang membuat klub itu terdegradasi dari Premier League, Friedel menambahkan: “Mungkin saja.

“Situasinya bisa agak rumit, tetapi dia bisa menjadi salah satu kiper yang mereka pertimbangkan. Menurut saya, masih akan ada perkembangan lebih lanjut dalam persoalan Manchester City. Untuk saat ini, saya belum benar-benar menganggap para pemain mereka akan tersedia.”