Cannavaro: "Maradona lebih menggetarkan hati daripada Messi. Pada tahun 2006, Del Piero ingin mengambil tendangan penalti terakhir"

Fabio Cannavaro, kapten timnas Italia juara dunia 2006 dan peraih Ballon d'Or pada tahun yang sama, dalam wawancara dengan Corriere della Sera menceritakan Piala Dunia tersebut. Berikut ini adalah bagian-bagian yang paling menarik.





Apa kenangan Anda tentang hal itu, kapten?

“Suasana saat itu benar-benar luar biasa.”





Apakah skandal Calciopoli memengaruhi turnamen tersebut?

“Tidak.”





Banyak yang justru mengatakan ya.

“Mereka salah. Saya menolak berpikir bahwa dibutuhkan skandal untuk mengeluarkan yang terbaik dari kami. Kenyataannya, kami sangat kuat. Generasi terbaik sepak bola Italia, setelah generasi tahun 1982. Piala Dunia tidak dimenangkan secara kebetulan.”





Tapi mungkin kami bahkan lebih kuat empat tahun sebelumnya, pada tahun 2002, bersama Maldini dan Bobo Vieri.

“Benar. Kami memiliki pelatih yang sangat berpengalaman, Trapattoni. Namun, kami bermain dengan gaya yang lebih konservatif, dengan duet Totti-Del Piero. Dan saat melawan Korea Selatan, kami kebobolan banyak gol. Sayang sekali.”





Babak 16 besar melawan Australia: kartu merah Materazzi, penalti terhadap Grosso.

“Saat Totti berlari menuju titik penalti, hati kami berdebar-debar: dia yang sekarang akan melakukan tendangan ‘cucchiaio’…”.





Karya agungnya adalah pertandingan semifinal melawan Jerman.

“Saya memainkan pertandingan yang sempurna. Biasanya para penyerang lebih menonjol. Namun, saya justru meraih Ballon d’Or di Dortmund.”





Final, apa yang terjadi dengan Materazzi?

“Itu urusan di lapangan, yang biasanya harus diselesaikan di lapangan. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Zizou, yang merupakan orang luar biasa. Dia salah.”





Dan kalian berpikir: sudah selesai.

“Sudah pasti akan masuk ke adu penalti. Kami sudah kehabisan tenaga, terlalu banyak menghabiskan tenaga saat melawan Jerman. Saya sendiri lelah, setiap kali terlibat benturan, saya merasa indikator kekuatan saya menurun… Pengusiran Zidane justru menyelamatkan kami.”





Kami berhasil mencetak semua tendangan penalti.

“Pelatih datang dengan daftar. Dia sudah memutuskan siapa yang harus menendang dan kapan. Seseorang, seingatku Del Piero, meminta untuk menendang terakhir. Pelatih Lippi menolak: ‘Kamu menendang pertama, Fabio Grosso yang menutupnya karena dia adalah pahlawan menit-menit akhir.’ Dia yang mendapatkan penalti melawan Australia, membuka keunggulan melawan Jerman. Dan dia yang menendang penalti penentu melawan Prancis.”







