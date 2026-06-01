Meskipun kini menjalani kehidupan baru di kawasan Mediterania, McTominay tetap sangat terikat dengan akar budayanya serta standar tinggi yang ditanamkan padanya oleh Sir Alex Ferguson. Gelandang tersebut mengungkapkan bahwa manajer legendaris itu masih terus memantau perkembangannya, bahkan baru-baru ini menghubunginya melalui telepon secara pribadi. "Dia adalah yang terbaik yang pernah ada," kata McTominay. "Setiap kata yang diucapkannya, kamu simpan baik-baik, dan kamu selalu berusaha mengingatnya untuk pertandingan-pertandingan mendatang."

Inspirasi itu akan sangat penting saat ia memimpin Skotlandia ke Piala Dunia pertama mereka dalam 28 tahun. Gelandang ini bertekad untuk menikmati setiap momen turnamen di Amerika Utara, berharap dapat mencatat sejarah dengan membawa negara ini lolos dari babak penyisihan grup untuk pertama kalinya.

“Yang saya inginkan, bahkan dalam persiapan, adalah menikmati setiap menitnya,” tambahnya. “Saya tidak ingin menoleh ke belakang saat berusia 40 atau 50 tahun dan berpikir, ‘Saya terlalu cemas.’ Seiring bertambahnya usia, [saya menyadari] bahwa karier itu singkat. Anda harus menikmatinya. Jika tidak, waktu bisa berlalu begitu cepat dan membuat Anda bertanya-tanya ke mana waktu itu pergi. Sekarang setelah saya sedikit lebih tua, saya bisa mengalami dan menikmati hal-hal tersebut. Itu berarti lebih bagi saya.”