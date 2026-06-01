Candaan pedas untuk Rasmus Hojlund! Penyerang Napoli itu sudah muak melihat tendangan salto ikonik Scott McTominay setelah diejek oleh rekan-rekan setimnya asal Skotlandia di lapangan latihan
Canda-canda di lapangan latihan yang mengolok-olok Hojlund
Kesuksesan di kancah internasional seringkali menjadi bahan pembicaraan di ruang ganti klub, dan McTominay memastikan Hojlund tak akan pernah melupakan malam ketika Skotlandia mengejutkan Denmark. Tendangan salto luar biasa sang gelandang selama babak kualifikasi tidak hanya mengantarkan Tartan Army ke Piala Dunia 2026, tetapi juga memupus harapan Denmark, yang berujung pada ejekan tanpa ampun di tempat latihan Napoli.
"Saya mengenal Rasmus dengan sangat baik. Dia anak yang luar biasa, dan kami sering bercanda dan bersenda gurau di tempat latihan. Tapi dia tidak bisa menonton tendangan salto itu lagi," kata McTominay dalam wawancara dengan GQ. Ketika ditanya apakah dia telah mengirimkan GIF gol tersebut kepada rekan setimnya, dia mengungkapkan bahwa dia dan rekan senegaranya Billy Gilmour melangkah lebih jauh. "Oh, itu masih ringan. Saya dan Billy menempelkan setiap foto dari pertandingan itu di lokernya," tambahnya.
Mata uang dan mural di Glasgow
Tendangan McTominay telah melampaui batas lapangan, menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Skotlandia. Gol tersebut begitu bersejarah hingga Bank of Scotland menampilkan tendangan salto tersebut pada uang kertas edisi terbatas senilai £20 untuk merayakan penampilan pertama negara itu di Piala Dunia setelah 28 tahun. Sebuah mural raksasa yang menggambarkan momen tersebut juga menghadap ke lapangan latihan di Hampden Park, meskipun sang pemain tetap rendah hati terkait wajahnya yang terpampang di berbagai bangunan.
"Saya sangat bersyukur atas hal ini, jadi terima kasih kepada Adidas karena telah memikirkan untuk melakukan sesuatu yang begitu istimewa seperti itu, tapi saya hampir merasa sedikit… bukan rasa malu, tapi ketika itu terpampang di atas sana, di mana semua pemain bisa melihatnya saat latihan, Anda tahu… saya cukup rendah hati. Tentu saja, ini hal yang luar biasa, tapi ya, wajah besar saya terpampang di sisi sebuah bangunan adalah sesuatu yang terasa sedikit tidak nyata bagi saya. Saya tidak benar-benar tahu bagaimana mengungkapkannya dengan kata-kata, itu sangat istimewa," tambah gelandang tersebut.
Menolak tawaran kembali ke Liga Premier demi masa depan di Napoli
Dengan nominasi Ballon d’Or 2025 dan penampilannya yang dominan di lini tengah, tak terelakkan bahwa klub-klub Inggris akan mulai mengincar kemungkinan kembalinya sang pemain. Namun, Napoli telah mengambil sikap tegas terhadap klub mana pun yang berusaha membujuk gelandang tersebut untuk kembali ke Liga Premier atau bergabung dengan Liga Pro Arab Saudi yang menggiurkan. Petinggi Partenopei memandangnya sebagai fondasi proyek-proyek masa depan mereka di bawah manajemen baru.
McTominay sendiri tampaknya sudah betah di Italia, menepis segala spekulasi tentang kepergiannya. "Agen saya belum berkomunikasi dengan siapa pun mengenai masa depan saya," katanya. "Saya sangat bahagia di sini dan, sejauh yang saya ketahui, saya adalah pemain Napoli; itu satu-satunya hal yang ada di pikiran saya."
Pengaruh Ferguson dan impian Piala Dunia
Meskipun kini menjalani kehidupan baru di kawasan Mediterania, McTominay tetap sangat terikat dengan akar budayanya serta standar tinggi yang ditanamkan padanya oleh Sir Alex Ferguson. Gelandang tersebut mengungkapkan bahwa manajer legendaris itu masih terus memantau perkembangannya, bahkan baru-baru ini menghubunginya melalui telepon secara pribadi. "Dia adalah yang terbaik yang pernah ada," kata McTominay. "Setiap kata yang diucapkannya, kamu simpan baik-baik, dan kamu selalu berusaha mengingatnya untuk pertandingan-pertandingan mendatang."
Inspirasi itu akan sangat penting saat ia memimpin Skotlandia ke Piala Dunia pertama mereka dalam 28 tahun. Gelandang ini bertekad untuk menikmati setiap momen turnamen di Amerika Utara, berharap dapat mencatat sejarah dengan membawa negara ini lolos dari babak penyisihan grup untuk pertama kalinya.
“Yang saya inginkan, bahkan dalam persiapan, adalah menikmati setiap menitnya,” tambahnya. “Saya tidak ingin menoleh ke belakang saat berusia 40 atau 50 tahun dan berpikir, ‘Saya terlalu cemas.’ Seiring bertambahnya usia, [saya menyadari] bahwa karier itu singkat. Anda harus menikmatinya. Jika tidak, waktu bisa berlalu begitu cepat dan membuat Anda bertanya-tanya ke mana waktu itu pergi. Sekarang setelah saya sedikit lebih tua, saya bisa mengalami dan menikmati hal-hal tersebut. Itu berarti lebih bagi saya.”