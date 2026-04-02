Diterjemahkan oleh

Cancelo blak-blakan: Saya bergabung dengan Al-Hilal hanya demi Jesus... dan Neymar adalah permata yang berharga

Apa yang dikatakan bintang Barcelona?

Bek kanan asal Portugal, João Cancelo, yang saat ini dipinjamkan ke Barcelona dari klub Al-Hilal, mengeluarkan pernyataan menarik di mana ia berbicara tentang pengalamannya bersama “Al-Hilal”, serta detail negosiasi yang dilaluinya, ditambah pengalamannya bermain bersama bintang Brasil Neymar da Silva, dan mengungkap sisi baru dari perjalanan karier profesionalnya.

Baca juga.. Setelah Jesus.. Pelatih baru memutuskan sikapnya terkait kepelatihan timnas Saudi

Al-Hilal telah merekrut Cancelo pada musim panas 2024, datang dari Manchester City, namun ia pindah dengan status pinjaman ke Barcelona sejak Januari lalu.

Laporan media menunjukkan bahwa sang pemain ingin tetap bersama Barcelona, di tengah keinginan kuat klub Catalan tersebut agar ia bertahan, namun ia menghadapi kendala untuk hengkang dari Al-Hilal yang berharap mendapatkan kompensasi finansial yang sesuai.


  Al Hilal v Al Riyadh: Saudi Pro League

    Negosiasi Al-Hilal

    Dalam pernyataan kepada media, Cancelo mengatakan: "Al-Hilal awalnya bukan pilihan saya, tetapi Jorge Jesus saat itu adalah pelatih tim, dan dia menghubungi saya serta meyakinkan saya untuk bergabung."

    Dia menambahkan: "Saya tidak tahu apakah Al-Hilal ingin merekrut pemain lain, tetapi saya datang hanya demi Jorge Jesus, yang meyakinkan saya dengan tawaran ini."

    Cancelo telah tampil dalam 45 pertandingan bersama Al-Hilal di berbagai kompetisi, mencetak dua gol dan memberikan 14 assist.

  • Neymar "Permata yang berharga"

    Bek sayap asal Portugal, João Cancelo, berbicara panjang lebar tentang mantan rekan setimnya asal Brasil, Neymar da Silva, dan menegaskan bahwa sang pemain merupakan sosok yang istimewa di lapangan.

    Kanselo mengatakan: "Memang benar bahwa Neymar saat ini tidak dalam kondisi fisik terbaiknya, tetapi bagiku, dia adalah permata yang sangat berharga dalam segala arti kata."

    Dia melanjutkan: "Saya berkesempatan berlatih bersamanya saat dia berada di Al-Hilal, dan itu adalah pengalaman yang luar biasa dalam segala hal. Yang membedakannya bukan hanya keterampilan teknisnya, tetapi juga pemahaman mendalamnya terhadap permainan dan cara dia bergerak di lapangan, yang membuatnya berbeda dari pemain lain yang pernah saya temui."

    Cancelo menambahkan: "Saya pernah berlatih bersama banyak bintang besar, dan melihat tingkat profesionalisme serta bakat yang sangat tinggi, namun Neymar tetaplah satu-satunya yang sejenis."

    Dia menyimpulkan: "Kepribadiannya di lapangan, kemampuannya untuk membuat perbedaan kapan saja, dan visinya terhadap permainan menjadikannya pemain yang benar-benar luar biasa. Dia adalah pemain yang sangat berbeda dari yang lain, dan pengalaman bermain serta berlatih bersamanya telah memberi saya banyak hal baik secara teknis maupun pribadi."


    Masa depan yang tidak pasti

    Masa depan Cancelo masih terbuka untuk segala kemungkinan, namun yang pasti adalah sang pemain ingin tetap bersama Barcelona.

    Barcelona ingin mempertahankan Cancelo setelah musim berakhir, tanpa membayar uang kepada klub Saudi tersebut, namun di sisi lain, Al-Hilal bersikeras meminta 15 juta euro sebagai ganti pelepasan bintang Portugal tersebut.

    Di tengah ketidakpastian situasi Cancelo, mantan pemain Manchester City ini menyatakan melalui saluran TV Portugal 11 bahwa ia akan berusaha untuk kembali ke Benfica suatu saat nanti.