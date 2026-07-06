Camp Nou atau Santiago Bernabeu: Di mana final Piala Dunia 2030 akan digelar - dengan Stadion Casablanca yang berkapasitas 115.000 penonton juga masuk dalam daftar kandidat?

Dengan turnamen yang akan diselenggarakan bersama oleh Spanyol, Portugal, dan Maroko — di samping pertandingan khusus peringatan seratus tahun di Amerika Selatan — perdebatan mengenai di mana trofi akan diangkat telah menjadi prioritas nasional.

Presiden RFEF, Rafael Louzan, menyatakan bahwa ia memiliki “keyakinan penuh” bahwa final turnamen tersebut akan digelar di tanah Spanyol. Federasi tersebut meyakini bahwa keterlibatannya yang telah berlangsung lama dalam proses pencalonan memberikan keunggulan moral dan logistik dibandingkan mitra-mitranya dari Maroko.