Getty Images Sport
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Camp Nou atau Santiago Bernabeu: Di mana final Piala Dunia 2030 akan digelar - dengan Stadion Casablanca yang berkapasitas 115.000 penonton juga masuk dalam daftar kandidat?
Spanyol menuntut penyelenggaraan acara unggulan tersebut
Dengan turnamen yang akan diselenggarakan bersama oleh Spanyol, Portugal, dan Maroko — di samping pertandingan khusus peringatan seratus tahun di Amerika Selatan — perdebatan mengenai di mana trofi akan diangkat telah menjadi prioritas nasional.
Presiden RFEF, Rafael Louzan, menyatakan bahwa ia memiliki “keyakinan penuh” bahwa final turnamen tersebut akan digelar di tanah Spanyol. Federasi tersebut meyakini bahwa keterlibatannya yang telah berlangsung lama dalam proses pencalonan memberikan keunggulan moral dan logistik dibandingkan mitra-mitranya dari Maroko.
- Getty Images Sport
Pertarungan antara raksasa-raksasa Spanyol
Louzan berbicara blak-blakan mengenai opsi-opsi yang tersedia di dalam negerinya, menegaskan bahwa pertandingan puncak tersebut harus digelar di salah satu dari dua stadion olahraga paling ikonik di negara itu. Dalam konferensi persnya, ia menyatakan: “Final Piala Dunia harus digelar di Camp Nou atau di Bernabeu.”
Louzan juga menjelaskan mengapa Spanyol yakin layak menjadi tuan rumah final daripada stadion Casablanca di Maroko, yang diperkirakan akan memiliki kapasitas raksasa sebesar 115.000 penonton. Ia menjelaskan: “Akan sulit dipahami jika Spanyol bukan menjadi tuan rumah final Piala Dunia. Tidak diragukan lagi bahwa Spanyol harus menjadi tuan rumah final karena Piala Dunia ini lahir di Spanyol, antara Spanyol dan Portugal, dan Maroko baru bergabung kemudian.”
Argumen mengenai infrastruktur dan kapasitas
Santiago Bernabeu saat ini dipandang sebagai kandidat terdepan berkat statusnya sebagai fasilitas mutakhir yang telah selesai dibangun. Namun, Louzan mengakui bahwa skala renovasi Camp Nou membuatnya tak mungkin diabaikan. Ia menyadari bahwa FIFA yang akan mengambil keputusan akhir, tetapi memberikan pujian khusus untuk kedua venue tersebut, sambil menyoroti skala besar proyek yang sedang berlangsung di Catalonia.
“Pemilihan venue akhir harus dinilai oleh FIFA. Stadion di Madrid sangat spektakuler, sedangkan stadion di Barcelona sedang dalam tahap penyelesaian dan memang benar bahwa kapasitasnya akan lebih besar sebanyak 25.000 penonton, dan itu bukanlah hal sepele, melainkan hal yang penting,” lanjut Louzan.
- AFP
Membela kepentingan Spanyol dalam menghadapi Maroko
Sementara perdebatan internal masih berlanjut, Federasi Sepak Bola Spanyol saat ini lebih dulu berfokus untuk memastikan pertandingan tersebut tidak sepenuhnya dipindahkan ke luar negeri. Maroko telah mengajukan argumen yang kuat untuk menjadi tuan rumah final, namun Spanyol tetap menjadi mitra utama dalam struktur organisasi. Louzan menekankan bahwa akar sejarah pencalonan Piala Dunia 2030 berada di Semenanjung Iberia, yang seharusnya menjadi penentu lokasi final.
Dia menambahkan: “Keputusan akhir ada di tangan FIFA dan kami akan memperjuangkan kepentingan Spanyol. Spanyol harus menjadi tuan rumah pertandingan final; Spanyol telah memimpin penyelenggaraan Piala Dunia ini, dan kami memiliki bobot 55 persen dalam organisasi.”
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