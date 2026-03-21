Francesco Calzona, pelatih tim nasional Slovakia, kembali mengulas petualangan singkatnya sebagai pelatih Napoli yang berakhir dengan finis di peringkat kesepuluh klasemen, dalam wawancara dengan Radio Kiss Kiss Napoli.
Calzona kembali menceritakan pengalamannya di Napoli: "Osimhen tidak pernah berlatih, Kvara tidak bahagia: ada ketidakpuasan di kalangan pemain"
HUBUNGAN DENGAN NAPOLI
"Napoli ada di hati saya, saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan para pendukung Napoli, dan saya merasa seperti di rumah sendiri. Saya akan kembali ke Napoli besok pagi sekalipun tanpa ragu sedikit pun. Tak ada yang bisa menolak Napoli."
MASALAH-MASALAH NAPOLI
"Tentu saja, pada bulan Juni semua pemain sudah hengkang dan hal itu sangat berpengaruh, di samping semua masalah yang ada: perselisihan antara pemain dengan klub, orang-orang yang hanya memikirkan cara bertahan hingga akhir musim, menyelesaikan musim, benar-benar banyak sekali masalah. Terutama dari 5-6 pemain baru yang didatangkan, tak ada satupun yang mampu tampil memadai pada musim itu dan pada akhir tahun mereka semua dikeluarkan dari skuad. Hanya Ngonge yang tersisa, tapi dia praktis tidak pernah bermain dan tahun ini dia dijual. Ada ketidakpuasan umum, masalah dengan klub, Osimhen tidak pernah berlatih, Kvara tidak bahagia. Saya bisa menyebutkan masalah-masalah lain. Tentu saja saya tidak menyangka akan berada dalam situasi yang begitu rumit."