Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Calum McFarlane membagikan pesan teks dari Xabi Alonso setelah kekalahan di final Piala FA, sementara ruang ganti Chelsea 'sangat antusias' menyambut manajer baru
Sebuah era baru dimulai bagi Chelsea
Kabar bahwa Alonso telah menyetujui kontrak empat tahun bersama Chelsea muncul setelah kekalahan 1-0 mereka dari Manchester City di final Piala FA di Wembley. Meskipun Alonso baru akan resmi mengambil alih kendali pada bulan Juli, manajer sementara McFarlane telah menjalin kontak dengan pelatih asal Spanyol tersebut.
McFarlane berbicara kepada media menjelang derby London melawan Tottenham pada hari Selasa. Ketika ditanya tentang Alonso, ia menjelaskan: "Saya belum [berbicara dengannya], tetapi ia mengirimi saya pesan teks pada hari Minggu. “Saya akan merahasiakannya, tetapi isinya terutama seputar final. Saya telah melakukan percakapan singkat dengannya melalui pesan teks."
- Getty Images Sport
Reaksi di ruang ganti
Penunjukan mantan gelandang Liverpool dan Real Madrid ini telah memicu gelombang optimisme di kalangan skuad yang telah melalui musim yang penuh gejolak. McFarlane mencatat bahwa para pemain sudah menantikan revolusi taktis dan prestise yang dibawa oleh pelatih asal Spanyol tersebut.
Ketika ditanya secara khusus mengenai reaksi para pemain terhadap penunjukan Alonso, McFarlane mengatakan: "Semua orang antusias. Dia adalah pelatih hebat, pernah meraih trofi besar, dan memiliki karier bermain yang gemilang. Dia akan dihormati oleh semua orang. Kami sangat antusias."
Mendapatkan yang terbaik meski di tengah berbagai tantangan
Meskipun musim ini Chelsea belum mampu memenuhi standar tinggi mereka yang biasa, keberhasilan merekrut salah satu manajer paling diidamkan di dunia sepak bola menjadi pengingat akan status klub ini. McFarlane meyakini bahwa kualitas skuad saat ini menjadi daya tarik utama bagi pelatih baru tersebut, yang akan ditugaskan untuk mengubah potensi menjadi hasil yang konsisten.
“Berita yang sangat menggembirakan,” kata McFarlane mengenai penunjukan Alonso. “[Dia] sangat berbakat, dengan latar belakang yang luar biasa. Ya, saya sangat antusias untuk klub ini. Kami semua menantikan untuk bekerja sama dengannya. Hal ini tidak mengejutkan saya. Ini adalah klub besar. Saya pikir kami memiliki pemain-pemain yang sangat menarik yang akan bermain di sini. Meskipun ini adalah musim yang mengecewakan, mereka kadang-kadang menunjukkan kualitas yang kami miliki tahun ini. Jadi ya, ini adalah klub besar, dan akan selalu menarik pemain dan manajer terbaik.”
- Getty Images Sport
Rintangan terakhir bagi staf sementara
Sebelum era Alonso secara resmi dimulai musim panas ini, The Blues harus menjalani dua pertandingan terakhir mereka di bawah asuhan McFarlane, yakni derby London melawan Tottenham di Stamford Bridge pada Selasa malam, dilanjutkan dengan lawatan ke Stadium of Light untuk menghadapi Sunderland pada hari terakhir musim ini.