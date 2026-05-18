Meskipun musim ini Chelsea belum mampu memenuhi standar tinggi mereka yang biasa, keberhasilan merekrut salah satu manajer paling diidamkan di dunia sepak bola menjadi pengingat akan status klub ini. McFarlane meyakini bahwa kualitas skuad saat ini menjadi daya tarik utama bagi pelatih baru tersebut, yang akan ditugaskan untuk mengubah potensi menjadi hasil yang konsisten.

“Berita yang sangat menggembirakan,” kata McFarlane mengenai penunjukan Alonso. “[Dia] sangat berbakat, dengan latar belakang yang luar biasa. Ya, saya sangat antusias untuk klub ini. Kami semua menantikan untuk bekerja sama dengannya. Hal ini tidak mengejutkan saya. Ini adalah klub besar. Saya pikir kami memiliki pemain-pemain yang sangat menarik yang akan bermain di sini. Meskipun ini adalah musim yang mengecewakan, mereka kadang-kadang menunjukkan kualitas yang kami miliki tahun ini. Jadi ya, ini adalah klub besar, dan akan selalu menarik pemain dan manajer terbaik.”