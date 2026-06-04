Calon presiden tersebut semakin mempertegas janjinya untuk merekrut Haaland, sambil mengabaikan bantahan terbaru dari lingkaran dalam sang striker sebagai tak lebih dari "bagian dari permainan".

Setelah penampilan yang menjadi sorotan di El Hormiguero, di mana Riquelme mengklaim bahwa Haaland "ingin datang ke Madrid", Enrique Riquelme berbicara kepada ASuntuk mengklarifikasi posisinya terkait penyerang Norwegia tersebut, yang tetap menjadi target utama kampanye pemilihannya yang ambisius.

Riquelme bersikukuh bahwa kesepakatan tersebut layak dilakukan, dengan menyatakan: "Haaland memiliki klausul. Dia adalah nama besar, yang telah diupayakan sejak lama. Anda harus ingat bahwa ini adalah pencalonan; ini adalah pemilihan. Salah satu pihak bisa menang atau pihak lain bisa menang. Saya mengerti bahwa mereka harus menjaga pemain dan melindunginya di dalam klub dan di dalam timnya. Itu tampak normal bagi saya. Tapi saya sangat senang bisa mengumumkan bahwa figur-figur hebat, jika saya menjadi presiden, seperti Haaland, akan bermain untuk Real Madrid."