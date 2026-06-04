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Calon presiden Real Madrid tetap teguh pada klaimnya terkait Erling Haaland dan Rodri, yang menampik tawaran Manchester City, sementara agen mereka bereaksi dengan marah
Penantang Perez mendukung klausul Haaland
Calon presiden tersebut semakin mempertegas janjinya untuk merekrut Haaland, sambil mengabaikan bantahan terbaru dari lingkaran dalam sang striker sebagai tak lebih dari "bagian dari permainan".
Setelah penampilan yang menjadi sorotan di El Hormiguero, di mana Riquelme mengklaim bahwa Haaland "ingin datang ke Madrid", Enrique Riquelme berbicara kepada ASuntuk mengklarifikasi posisinya terkait penyerang Norwegia tersebut, yang tetap menjadi target utama kampanye pemilihannya yang ambisius.
Riquelme bersikukuh bahwa kesepakatan tersebut layak dilakukan, dengan menyatakan: "Haaland memiliki klausul. Dia adalah nama besar, yang telah diupayakan sejak lama. Anda harus ingat bahwa ini adalah pencalonan; ini adalah pemilihan. Salah satu pihak bisa menang atau pihak lain bisa menang. Saya mengerti bahwa mereka harus menjaga pemain dan melindunginya di dalam klub dan di dalam timnya. Itu tampak normal bagi saya. Tapi saya sangat senang bisa mengumumkan bahwa figur-figur hebat, jika saya menjadi presiden, seperti Haaland, akan bermain untuk Real Madrid."
Mengabaikan bantahan dari Pimenta dan Alfie
Kampanye tersebut menemui kendala ketika agen Haaland, Rafaela Pimenta, dan ayahnya, Alfie Haaland, mengeluarkan pernyataan bersama yang menyebut klaim tersebut sebagai "tidak benar". Namun, Riquelme membandingkan situasi ini dengan transfer kontroversial Luis Figo dari rival abadi Barcelona pada tahun 2000, dengan menyarankan bahwa bantahan publik merupakan taktik pertahanan standar selama negosiasi transfer yang mendapat sorotan luas dan masa kampanye pemilu.
Ketika ditanya tentang reaksi negatif tersebut, Riquelme menjawab: "Yah, itu bagian dari permainan. Tidak ada yang lebih tahu daripada Anda. Hal ini juga terjadi pada Figo; ini adalah bagian dari sepak bola. Untuk melindungi sang pemain, kami telah berbicara sebelumnya dan sesudahnya, juga dengan Pablo (Barquero), perwakilan Rodri. Saya tahu betul bahwa kemudian Anda harus berbicara dengan City. Situasinya berbeda, antara Rodri dan Haaland, tetapi Anda harus berbicara dengan City. Kami sangat menghormati klub tersebut."
Jaminan keuangan pribadi bagi anggota
Dalam upaya membuktikan kesungguhannya kepada para anggota pemilih Madrid, Riquelme telah mempertaruhkan kekayaannya sendiri. Ia berjanji bahwa jika ia gagal menepati janji-janji transfernya, ia akan secara pribadi menanggung biaya keanggotaan bagi seluruh basis pemilih klub. Strategi agresif ini dirancang untuk menonjolkan perbedaannya dengan masa jabatan yang sudah lama dijabat oleh presiden saat ini, Perez.
"Untuk meyakinkan para anggota? Selain apa yang telah saya katakan, saya memberikan jaminan, jaminan pribadi bahwa jika saya gagal memenuhi salah satu janji tersebut, saya akan secara pribadi membayar iuran 100.000 anggota Madrid (sekitar €15 juta)," jelas Riquelme. "Saya tidak bisa meminta kepercayaan para anggota jika saya sendiri tidak percaya pada proposal yang saya ajukan. Saya tidak akan merusak citra pribadi atau profesional saya, baik sebagai seorang Madridista maupun sebagai anggota, dengan mengorbankan salah satunya."
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Menghormati posisi Manchester City
Terlepas dari keyakinannya, Riquelme mengakui bahwa negosiasi resmi dengan City tetap diperlukan untuk menyelesaikan transfer Haaland dan Rodri. Calon manajer tersebut mengungkapkan bahwa timnya telah menjalin kontak secara pribadi dengan juara Inggris tersebut untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin timbul akibat komentar publik dan penampilannya di media.
Riquelme menyimpulkan dengan menanggapi potensi gesekan yang mungkin ditimbulkan oleh kampanyenya di Etihad Stadium: "Ini adalah program hiburan. Sepak bola adalah sepak bola; ini adalah bagian dari sepak bola. Kita harus terus berdiskusi, dengan rasa hormat yang tinggi kepada City; kita harus duduk bersama. Pemain tersebut memiliki klausul; dia memiliki kontrak, dan pada hari Rabu ini kami sudah mengirim pesan secara pribadi ke City. Karena bahkan karena masalah bahasa, mereka mungkin memahami hal lain, tetapi semuanya sudah jelas."