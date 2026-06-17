'Calon peraih Ballon d'Or' Michael Olise disejajarkan dengan Zinedine Zidane dan Michel Platini dalam jajaran legenda sepak bola Prancis berkat penampilannya yang mengesankan di Piala Dunia

Mantan kapten Prancis Patrick Vieira, yang bertugas sebagai konsultan untuk ITV Football selama turnamen ini, tidak segan-segan memuji bakat muda tersebut. Setelah pernah melatih Olise selama mereka bersama di Crystal Palace sejak musim panas 2021 hingga Maret 2023—saat Vieira dipecat—gelandang legendaris ini yakin para penggemar sepak bola sedang menyaksikan kemunculan seorang talenta generasi yang mampu meraih penghargaan individu tertinggi.

"Dulu ada Michel Platini, ada Zinedine Zidane, dan kini ada Michael Olise. Dia adalah calon pemenang Ballon d'Or di masa depan. Dia memiliki semua kualitas untuk bersinar di panggung internasional. Dia memiliki visi permainan yang luar biasa; kemampuannya untuk berbalik dan menghadap ke arah permainan, serta kualitas umpan yang dia berikan kepada Kylian Mbappe, sungguh luar biasa. Dia adalah pemain nomor 10 yang proaktif dan penuh tekad. Dia melakukan segalanya untuk menempatkan para penyerang dalam kondisi terbaik agar bisa mencetak gol," kata Vieira.