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'Calon peraih Ballon d'Or' Michael Olise disejajarkan dengan Zinedine Zidane dan Michel Platini dalam jajaran legenda sepak bola Prancis berkat penampilannya yang mengesankan di Piala Dunia
Sebuah pertunjukan kelas dunia
Olise menjadi arsitek kemenangan Prancis 3-1 atas Senegal pada Selasa lalu, dengan memberikan dua assist krusial yang memastikan dominasi Les Bleus di babak penyisihan grup. Pemain berusia 24 tahun ini, yang dengan cepat menjadi pilar tim asuhan Didier Deschamps, menunjukkan visi permainan dan keanggunan teknis yang mendorong Bayern Munich untuk merekrutnya dari Liga Premier.
Statistik sang pemain sayap untuk tim nasional kini mencapai tujuh gol dan lima assist dalam hanya 18 penampilan, namun pengaruhnya terhadap permainan secara keseluruhanlah yang menarik perhatian para pakar. Melawan tim Senegal yang bermain sangat fisik, Olise tetap tenang, mengatur tempo permainan, dan berkolaborasi secara sempurna dengan kapten Kylian Mbappe.
- AFP
Vieira melihat kemiripan dengan Zidane dan Platini
Mantan kapten Prancis Patrick Vieira, yang bertugas sebagai konsultan untuk ITV Football selama turnamen ini, tidak segan-segan memuji bakat muda tersebut. Setelah pernah melatih Olise selama mereka bersama di Crystal Palace sejak musim panas 2021 hingga Maret 2023—saat Vieira dipecat—gelandang legendaris ini yakin para penggemar sepak bola sedang menyaksikan kemunculan seorang talenta generasi yang mampu meraih penghargaan individu tertinggi.
"Dulu ada Michel Platini, ada Zinedine Zidane, dan kini ada Michael Olise. Dia adalah calon pemenang Ballon d'Or di masa depan. Dia memiliki semua kualitas untuk bersinar di panggung internasional. Dia memiliki visi permainan yang luar biasa; kemampuannya untuk berbalik dan menghadap ke arah permainan, serta kualitas umpan yang dia berikan kepada Kylian Mbappe, sungguh luar biasa. Dia adalah pemain nomor 10 yang proaktif dan penuh tekad. Dia melakukan segalanya untuk menempatkan para penyerang dalam kondisi terbaik agar bisa mencetak gol," kata Vieira.
Jembatan dari pertahanan ke serangan
Sementara Mbappé terus menjadi sorotan berkat prestasi mencetak golnya, sesama legenda Thierry Henry menyebut Olise sebagai pengikat taktis yang menyatukan tim asuhan Deschamps. Dalam wawancara di FOX Sports, Henry menjelaskan bahwa meskipun Mbappé tetap menjadi MVP, Olise telah menjadi "MIP" — pemain terpenting — bagi sistem taktis Prancis.
Henry mencatat bahwa permainan berubah pada babak kedua ketika Olise ditempatkan di posisi nomor 10, yang memungkinkan Prancis mengendalikan tempo permainan. Henry lebih lanjut menekankan bahwa skuad telah lama mencari profil pemain seperti ini, dan menggambarkannya sebagai penghubung yang dibutuhkan tim untuk menjembatani celah antara sepertiga lapangan pertahanan dan serangan.
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Warisan Ballon d'Or Prancis dan musim menakjubkan Olise bersama Bayern
Prancis memiliki sejarah panjang dalam ajang Ballon d'Or, dengan total delapan kali meraih penghargaan bergengsi tersebut. Michel Platini memimpin daftar peraih Ballon d'Or asal Prancis dengan tiga kemenangan berturut-turut pada tahun 1983, 1984, dan 1985. Penerima legendaris lainnya dari negara ini antara lain Raymond Kopa pada tahun 1958, Jean-Pierre Papin pada tahun 1991, Zinedine Zidane pada tahun 1998, dan Karim Benzema pada tahun 2022. Bintang Prancis terbaru yang bergabung dengan klub elit ini adalah Ousmane Dembele, yang meraih penghargaan tersebut pada tahun 2025.
Olise menikmati musim 2025-2026 yang fenomenal bersama Bayern Munich, memainkan peran penting dalam mengantarkan raksasa Jerman tersebut meraih gelar ganda domestik dengan menjuarai Bundesliga dan DFB-Pokal. Pemain sayap asal Prancis ini tampil sensasional sepanjang musim, mencetak 22 gol dan memberikan 31 assist dalam 52 penampilan di semua kompetisi.