‘Calon pengganti terbaik’ untuk Pep Guardiola di Man City disebut-sebut oleh mantan kapten yang merekomendasikan pelatih pemenang Liga Champions dan Vincent Kompany sebagai calon manajer The Blues di masa depan

Guardiola, yang telah menghabiskan 10 tahun yang tak terlupakan di dunia sepak bola Inggris, termasuk dalam kategori tersebut. Ia sebelumnya pernah menyatakan bahwa kontraknya saat ini di Etihad akan menjadi yang terakhir — artinya, sebuah posisi penting di Liga Premier akan kosong dalam waktu kurang lebih 12 bulan ke depan.

Pria berusia 55 tahun yang penuh teka-teki ini telah memenangkan 19 trofi selama masa jabatannya yang ikonik di Manchester - dengan raihan tersebut termasuk enam gelar liga utama, lima kemenangan Piala Liga, Liga Champions (sebagai bagian dari Treble bersejarah), dan Piala Dunia Antarklub FIFA. Mengisi kekosongan yang ditinggalkan kepergiannya tidak akan mudah bagi City.

Seorang pemenang yang teruji di level tertinggi akan dicari. Di sinilah Luis Enrique masuk. Ia pernah bermain bersama Guardiola di Barcelona, sebelum juga memimpin tim di bangku cadangan Spotify Camp Nou saat kesuksesan di La Liga dan Liga Champions diraih.

Enrique telah menghabiskan tiga tahun terakhir bersama Paris Saint-Germain, membawa gelar Eropa pertama ke sana, dan terus menghadapi pertanyaan tentang berapa lama ia akan bertahan di ibu kota Prancis. Kontraknya, yang belum diperpanjang, juga akan berakhir pada akhir musim 2026-27.