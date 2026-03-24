Getty
Diterjemahkan oleh
‘Calon pengganti terbaik’ untuk Pep Guardiola di Man City disebut-sebut oleh mantan kapten yang merekomendasikan pelatih pemenang Liga Champions dan Vincent Kompany sebagai calon manajer The Blues di masa depan
- Getty/GOAL
Kapan kontrak Guardiola di Man City berakhir?
Guardiola, yang telah menghabiskan 10 tahun yang tak terlupakan di dunia sepak bola Inggris, termasuk dalam kategori tersebut. Ia sebelumnya pernah menyatakan bahwa kontraknya saat ini di Etihad akan menjadi yang terakhir — artinya, sebuah posisi penting di Liga Premier akan kosong dalam waktu kurang lebih 12 bulan ke depan.
Pria berusia 55 tahun yang penuh teka-teki ini telah memenangkan 19 trofi selama masa jabatannya yang ikonik di Manchester - dengan raihan tersebut termasuk enam gelar liga utama, lima kemenangan Piala Liga, Liga Champions (sebagai bagian dari Treble bersejarah), dan Piala Dunia Antarklub FIFA. Mengisi kekosongan yang ditinggalkan kepergiannya tidak akan mudah bagi City.
Seorang pemenang yang teruji di level tertinggi akan dicari. Di sinilah Luis Enrique masuk. Ia pernah bermain bersama Guardiola di Barcelona, sebelum juga memimpin tim di bangku cadangan Spotify Camp Nou saat kesuksesan di La Liga dan Liga Champions diraih.
Enrique telah menghabiskan tiga tahun terakhir bersama Paris Saint-Germain, membawa gelar Eropa pertama ke sana, dan terus menghadapi pertanyaan tentang berapa lama ia akan bertahan di ibu kota Prancis. Kontraknya, yang belum diperpanjang, juga akan berakhir pada akhir musim 2026-27.
Mengapa Enrique akan menjadi penerus yang tepat bagi Guardiola
Saat ditanya apakah seorang ikon Barcelona bisa menggantikan ikon lainnya di Manchester, Dunne—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL yang menampilkan mantan kapten City tersebut bekerja sama dengan BetVictor Online Casino—mengatakan: “Bagi saya, Enrique mungkin adalah sosok dengan identitas paling kuat, sosok yang langsung membuat Anda tahu apa yang akan Anda dapatkan, dan dia cenderung sukses di mana pun dia pergi.
“Dia punya gaya bermain dan profil pemain yang dia sukai, dan itu sangat cocok untuk Man City. Jika semuanya berjalan lancar dan sejalan, itu akan menjadi pengganti terbaik yang mungkin. Saya akan sangat, sangat terkejut jika klub lain tidak berusaha keras untuk merekrutnya musim panas ini sebelum dia tersedia untuk City.
“Ini juga tantangan berat karena kecuali itu benar-benar salah satu yang terbaik—seperti Enrique—Anda sudah melihatnya pada [Alex] Ferguson dan [Arsene] Wenger: posisi setelah manajer sukses selalu menjadi pekerjaan yang sulit. Ini adalah hal yang harus benar-benar diperhatikan City agar mereka bisa melakukannya dengan tepat.”
- Getty Images
Apakah Kompany akan menjadi manajer Manchester City di masa depan?
Meskipun Enrique dianggap sebagai penerus ideal Guardiola, Dunne melihat ada sosok yang sudah tak asing lagi yang kemungkinan akan diincar City di masa mendatang. Kompany, mantan idola suporter yang telah mencatatkan 360 penampilan untuk The Blues selama 11 tahun sebagai pemain, diperkirakan akan kembali ke klub yang dianggapnya sebagai rumah kedua.
Saat ini ia memimpin Bayern Munich, di mana ia bekerja bersama kapten Inggris Harry Kane, dan telah mendapatkan banyak pujian di sana berkat pengalamannya dalam promosi ke dan degradasi dari Liga Premier bersama Burnley.
Para petinggi Bayern sering dituduh memiliki pekerjaan yang mudah, karena mereka tetap menjadi kekuatan dominan di Bundesliga, tetapi siapa pun yang memimpin tetap harus menang. Dunne menambahkan tentang pekerjaan yang telah dilakukan Kompany di Jerman dan yang mungkin menantinya di Inggris: “Saya melihat Bayern dan para pemainnya serta gaya sepak bolanya, dan menurut saya, bagi Vince, saya benar-benar menikmati menonton mereka. Saya pikir mereka adalah tim yang sangat bagus.
“Mereka tampak sangat kompak, yang penting bagi seorang manajer untuk bisa memimpin para pemain top dunia, mengendalikan ruang ganti, dan membuat mereka semua bermain sesuai keinginan Anda.
“Saya pikir banyak yang memikirkan Vincent, dan saya yakin kesuksesan di Liga Champions akan sangat penting bagi mereka musim ini. Mungkin jika dia bukan yang berikutnya, saya pikir Kompany akan menjadi sosok yang masuk radar City mungkin dalam beberapa tahun ke depan - beri dia lebih banyak waktu untuk berkembang, lebih banyak waktu untuk belajar, dan kemudian saya pikir Anda akan memiliki manajer yang luar biasa dan City akan sangat beruntung memilikinya.”
Apakah Guardiola masih memiliki semangat untuk menjalani satu musim lagi bersama City?
Pada suatu saat sempat beredar spekulasi bahwa Guardiola mungkin akan mengakhiri kontraknya di tahun terakhir, karena ia terinspirasi oleh mantan rivalnya di Liverpool, Jurgen Klopp, dan ingin beristirahat sejenak dari tekanan sebagai manajer.
Di tengah pertanyaan apakah ia masih memiliki hasrat untuk melakukan perubahan kecil di Manchester dan mengejar lebih banyak trofi, ia tampak penuh semangat saat merayakan kemenangan City di final Carabao Cup atas Arsenal.
Dunne berkomentar tentang penampilannya di pinggir lapangan, di mana papan iklan ikut terinjak saat gol tercipta: “Dia terlihat sangat bertekad untuk memenangkan trofi itu dan kegembiraan yang ia rasakan saat memenangkannya, menurut saya, bukanlah milik seorang pria yang siap untuk mundur.
“Dia selalu mengatakan bahwa tim ini belum sepenuhnya siap, tapi kita akan memberi waktu satu musim lagi, dan kemudian kita akan kembali, kita akan kembali bersaing untuk trofi-trofi besar dan sebagainya. Jadi, menurut saya, dia tidak berbicara seperti orang yang siap untuk pergi.
“Tentu saja selalu ada rumor seputar dirinya, tentang manajer-manajer besar dan klub-klub besar dan sebagainya. Dia sudah lama berada di City dan orang-orang berpikir mungkin sudah waktunya baginya untuk pindah karena mereka tidak banyak menang tahun lalu.
“Tapi dia telah menunjukkan bahwa dia masih memiliki energi dan dia telah menunjukkan bahwa dia masih memiliki semangat untuk menciptakan tim Man City yang baru dan hebat. Ada tanda-tanda [saat melawan Arsenal] di mana mereka terlihat sangat dominan. Saya pikir itu adalah pertanda bagi semua orang untuk musim depan tentang apa yang akan datang.”
- Getty
Penawaran trofi dan keputusan dalam saga FFP yang telah berlangsung lama
City telah tersingkir dari Liga Champions setelah kalah di babak 16 besar dari Real Madrid, dan kini tertinggal sembilan poin dari Arsenal dalam perebutan gelar Liga Premier. Namun, mereka masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit dibandingkan The Gunners dan juga lolos ke perempat final Piala FA.
Mungkin akan ada lebih banyak perayaan di Etihad, sementara Guardiola selalu berbicara dengan penuh semangat tentang membantu City melewati masa-masa sulit yang mungkin muncul di akhir saga Financial Fair Play (FFP) yang telah berlangsung lama, yang seharusnya memberikan putusan akhir — dan sanksi potensial apa pun — dalam waktu yang tidak terlalu lama.