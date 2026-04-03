Calon penerus Bayern Munich? Jonas Urbig angkat bicara soal menggantikan Manuel Neuer saat legenda Jerman itu mempertimbangkan untuk pensiun

Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Urbig menunjukkan pandangan yang matang terkait peluang promosinya, dengan menekankan ketangguhan mental yang dibutuhkan untuk membela klub sekelas Bayern. Kiper tersebut menyoroti kesesuaian teknisnya dengan sistem yang diterapkan Kompany, terutama kemampuannya untuk tetap tenang saat menghadapi tekanan lawan selama proses membangun serangan.

Berbicara kepada Sky, Urbig membahas kemungkinan masa depan jangka panjangnya sebagai penjaga gawang utama klub: "Apakah saya orang yang tepat – itu bukan keputusan saya. Yang bisa saya pengaruhi adalah membawa pola pikir dan kualitas yang tepat, lalu mengubahnya menjadi sesuatu, karena FC Bayern adalah klub yang sangat besar. Saya merasa pendekatan ini telah sangat membantu saya sejauh ini. Selalu siap secara mental untuk dibutuhkan dan siap tampil di lapangan. Saya yakin saya telah melakukannya dengan baik sejauh ini."