FC Bayern München v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 First Leg
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Calon penerus Bayern Munich? Jonas Urbig angkat bicara soal menggantikan Manuel Neuer saat legenda Jerman itu mempertimbangkan untuk pensiun

Jonas Urbig telah menanggapi prospek untuk menjadi kiper utama permanen Bayern Munich seiring dengan mendekatnya keputusan final Manuel Neuer terkait kemungkinan pensiunnya. Pemain berusia 22 tahun itu, yang bergabung dengan Rekordmeister dari Koln pada Januari 2025, kini muncul sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan posisi kiper utama dari kapten ikonik tersebut, yang kontraknya akan berakhir musim panas ini.

  • Nasib posisi nomor satu di Bayern

    Bayern menghadapi masa transisi krusial di posisi penjaga gawang, seiring legenda berusia 40 tahun, Neuer, mempertimbangkan apakah akan memperpanjang karier gemilangnya atau pensiun di akhir musim ini. Urbig telah secara signifikan memperkuat kredibilitasnya musim ini, dengan tampil andal sebagai pengganti sang veteran sekaligus meraih kepercayaan penuh dari pelatih kepala Vincent Kompany. Meskipun tekanan yang sangat besar terkait dengan peran tersebut, penampilan tenang sang kiper muda asal Jerman ini telah meyakinkan jajaran petinggi klub bahwa ia memiliki mental yang diperlukan untuk posisi utama.

    Urbig siap menghadapi tantangan

    Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Urbig menunjukkan pandangan yang matang terkait peluang promosinya, dengan menekankan ketangguhan mental yang dibutuhkan untuk membela klub sekelas Bayern. Kiper tersebut menyoroti kesesuaian teknisnya dengan sistem yang diterapkan Kompany, terutama kemampuannya untuk tetap tenang saat menghadapi tekanan lawan selama proses membangun serangan.

    Berbicara kepada Sky, Urbig membahas kemungkinan masa depan jangka panjangnya sebagai penjaga gawang utama klub: "Apakah saya orang yang tepat – itu bukan keputusan saya. Yang bisa saya pengaruhi adalah membawa pola pikir dan kualitas yang tepat, lalu mengubahnya menjadi sesuatu, karena FC Bayern adalah klub yang sangat besar. Saya merasa pendekatan ini telah sangat membantu saya sejauh ini. Selalu siap secara mental untuk dibutuhkan dan siap tampil di lapangan. Saya yakin saya telah melakukannya dengan baik sejauh ini."

  • Era yang kontras di Allianz

    Data statistik tersebut menggambarkan interaksi yang menarik antara kiper veteran legendaris dan bintang muda yang saat ini terikat kontrak dengan klub hingga Juni 2029. Neuer tetap menjadi sosok yang tangguh, dengan mencatatkan 10 clean sheet dalam 29 penampilannya musim ini, sementara Urbig tampil mengesankan dengan lima clean sheet dalam hanya sembilan penampilannya di Bundesliga sejak didatangkan dengan biaya €7 juta. Perpaduan antara pengalaman dan potensi ini memberi Bayern keleluasaan dalam memilih, meskipun keputusan akhir mengenai masa depan Neuer diperkirakan akan diambil dalam beberapa pekan mendatang.

    Musim panas yang menentukan bagi Bayern

    Pihak manajemen Allianz Arena harus segera menetapkan strategi penjaga gawang mereka, karena kontrak Neuer telah mencapai titik kritis menjelang bursa transfer musim panas. Dengan Urbig yang telah membuktikan keandalannya dan kemampuan modernnya, klub ini tetap berada dalam posisi yang baik untuk mempertahankan stabilitas pertahanan, terlepas dari apakah kapten legendaris mereka akan memperpanjang kontrak atau memutuskan untuk pensiun.

