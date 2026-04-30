Calon pembeli mengajukan penawaran untuk Vancouver Whitecaps dengan niat memindahkan tim ke Las Vegas

Berbagai laporan menyebutkan bahwa para pemilik klub MLS telah mengadakan pertemuan untuk membahas kemungkinan relokasi, yang memicu gerakan luas di media sosial untuk menyelamatkan tim dan mempertahankan klub di Vancouver. Klub tersebut mengeluarkan pernyataan mengenai pembahasan tersebut pada hari Senin, sementara pembicaraan lanjutan telah dilakukan antara pihak MLS dan pejabat pemerintah setempat.

“Klub telah menghadapi tantangan struktural yang terdokumentasi dengan baik seputar ekonomi stadion, akses ke venue, dan keterbatasan pendapatan yang membuatnya sulit untuk menarik pembeli yang berkomitmen untuk mempertahankan tim di Vancouver,” kata klub dalam pernyataan tersebut pada hari Senin. “Selama 16 bulan terakhir, kami telah melakukan pembicaraan serius dengan lebih dari 100 pihak, dan hingga saat ini, belum ada tawaran yang layak yang muncul yang akan mempertahankan klub di sini. … Jika ada kelompok pemilik lokal yang memiliki visi dan sumber daya untuk merancang jalan ke depan, kami mendesak mereka untuk maju.”

MLS juga mengeluarkan pernyataan kepada GOAL awal pekan ini:

"Kelompok kepemilikan Whitecaps telah memainkan peran penting dalam mengembangkan sepak bola di Vancouver dan di seluruh Kanada. Namun, masalah ekonomi stadion, batasan penjadwalan, serta kurangnya dukungan pemerintah dan korporasi telah menciptakan tantangan struktural berkelanjutan yang membuat sulit untuk menetapkan jalur ke depan yang layak bagi klub," tulis juru bicara MLS, Dan Courtemanche.

“Kami tetap fokus mendukung klub dalam mengidentifikasi solusi jangka panjang yang berkelanjutan, dan prioritas kami adalah menemukan jalan yang memungkinkan Whitecaps terus berkembang dan sukses di Vancouver. Pada saat yang sama, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesehatan jangka panjang liga dan klub-klubnya, dan kami akan mengevaluasi semua opsi, termasuk minat yang telah diungkapkan terhadap klub dari pasar lain dan kelompok investor.”



