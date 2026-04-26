Goal.com
Live
Mathis Albert DortmundGetty Images
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Calon pemain timnas AS, Mathis Albert, menjadi pemain Amerika termuda yang melakukan debut di Bundesliga bersama Borussia Dortmund

Mathis Albert menjadi pemain Amerika termuda yang melakukan debutnya di Bundesliga pada hari Minggu, saat pemain sayap berusia 16 tahun itu masuk sebagai pemain pengganti pada menit-menit akhir kemenangan Borussia Dortmund 4-0 atas Freiburg. Albert sebelumnya telah tiga kali masuk dalam daftar pemain cadangan, namun debut resminya di Bundesliga baru terjadi pada menit ke-88 pertandingan hari Minggu itu.

    Apa yang terjadi

    Albert telah berada di lingkungan tim utama Dortmund selama beberapa bulan terakhir dan menjadi bagian dari rombongan klub yang bertanding di Piala Dunia Antarklub musim panas lalu. Namun, ia belum pernah turun ke lapangan untuk tim senior. Hal itu berubah pada hari Minggu, ketika ia masuk sebagai pemain pengganti dan berhasil menyelesaikan dua dari tiga operannya serta melakukan satu tekel di menit-menit akhir kemenangan telak tersebut.

    Dengan masuk sebagai pemain pengganti, Albert bergabung dengan Christian Pulisic, Gio Reyna, dan Cole Campbell sebagai pemain Amerika yang tampil untuk Dortmund saat masih remaja. Namun, ia adalah debutan termuda di antara mereka, melakukan penampilan pertamanya sebulan sebelum ulang tahunnya yang ke-17.

  • Tonton klipnya


    Siapa Albert?

    Lahir di Greenville, Carolina Selatan, karier pemuda Albert sebagian besar dihabiskan di California. Selama periode tersebut, ia bermain untuk San Diego Surf sebelum bergabung dengan akademi LA Galaxy. Pada tahun 2024, ia bergabung dengan akademi Borussia Dortmund dan sejak itu menjadi andalan tim-tim pemuda mereka, sekaligus menjadi pemain termuda yang masuk dalam skuad Piala Dunia Antarklub musim panas lalu.

    Di tingkat internasional, Albert telah bermain bersama timnas AS hingga level U-19 dan menjadi bagian dari tim yang mewakili AS di Piala Dunia U-17 tahun lalu.

    "Saya memang punya visi besar," katanya kepada GOAL musim panas lalu. "Saya ingin masuk tim utama dan menjadi pembeda. Saya ingin menjadi pemain kelas dunia. Itu tujuan utama karier saya, tapi saya juga menjalani hari demi hari. Saya tidak terlalu memikirkannya secara berlebihan karena jika Anda mencatat semua tujuan ini dan tidak mencapainya, itu akan mengacaukan mental Anda. Terkadang, Anda hanya perlu bersenang-senang. Saya pikir kegembiraan itulah yang membuat saya terus bermain sepanjang hidup saya.

    "Begitulah cara saya masih suka bermain. Saya hanya bersenang-senang. Tidak selalu serius. Hanya bersenang-senang, dan saya pikir itulah yang membuat saya terus bermain sejak kecil, bersenang-senang saat bermain."

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Albert akan memiliki tiga kesempatan lagi untuk menambah menit bermain di level senior sebelum musim Bundesliga Dortmund berakhir. Kesempatan pertama akan datang pada 3 Mei saat Dortmund bertandang ke markas Reyna, Joe Scally, dan Borussia Mönchengladbach.