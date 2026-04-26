Calon pemain timnas AS, Mathis Albert, menjadi pemain Amerika termuda yang melakukan debut di Bundesliga bersama Borussia Dortmund

Albert telah berada di lingkungan tim utama Dortmund selama beberapa bulan terakhir dan menjadi bagian dari rombongan klub yang bertanding di Piala Dunia Antarklub musim panas lalu. Namun, ia belum pernah turun ke lapangan untuk tim senior. Hal itu berubah pada hari Minggu, ketika ia masuk sebagai pemain pengganti dan berhasil menyelesaikan dua dari tiga operannya serta melakukan satu tekel di menit-menit akhir kemenangan telak tersebut.
Dengan masuk sebagai pemain pengganti, Albert bergabung dengan Christian Pulisic, Gio Reyna, dan Cole Campbell sebagai pemain Amerika yang tampil untuk Dortmund saat masih remaja. Namun, ia adalah debutan termuda di antara mereka, melakukan penampilan pertamanya sebulan sebelum ulang tahunnya yang ke-17.