Calon pemain timnas AS, Mathis Albert, menjadi pemain Amerika termuda yang melakukan debut di Bundesliga bersama Borussia Dortmund

Lahir di Greenville, Carolina Selatan, karier pemuda Albert sebagian besar dihabiskan di California. Selama periode tersebut, ia bermain untuk San Diego Surf sebelum bergabung dengan akademi LA Galaxy. Pada tahun 2024, ia bergabung dengan akademi Borussia Dortmund dan sejak itu menjadi andalan tim-tim pemuda mereka, sekaligus menjadi pemain termuda yang masuk dalam skuad Piala Dunia Antarklub musim panas lalu.

Di tingkat internasional, Albert telah bermain bersama timnas AS hingga level U-19 dan menjadi bagian dari tim yang mewakili AS di Piala Dunia U-17 tahun lalu.

"Saya memang punya visi besar," katanya kepada GOAL musim panas lalu. "Saya ingin masuk tim utama dan menjadi pembeda. Saya ingin menjadi pemain kelas dunia. Itu tujuan utama karier saya, tapi saya juga menjalani hari demi hari. Saya tidak terlalu memikirkannya secara berlebihan karena jika Anda mencatat semua tujuan ini dan tidak mencapainya, itu akan mengacaukan mental Anda. Terkadang, Anda hanya perlu bersenang-senang. Saya pikir kegembiraan itulah yang membuat saya terus bermain sepanjang hidup saya.

"Begitulah cara saya masih suka bermain. Saya hanya bersenang-senang. Tidak selalu serius. Hanya bersenang-senang, dan saya pikir itulah yang membuat saya terus bermain sejak kecil, bersenang-senang saat bermain."