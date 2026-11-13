Pria asal Spanyol itu, yang sebelumnya meraih kesuksesan besar saat menukangi Barcelona, telah memperpanjang kontraknya di ibu kota Prancis hingga musim panas 2030. Ia tetap berkomitmen penuh pada proyek yang menjanjikan ini.

Namun, suatu hari nanti ia akan meninggalkan Paris dan posisi pelatih yang bergengsi itu akan lowong. Saat itu tiba, penguasa Ligue 1 harus mengambil keputusan besar mengenai siapa yang akan mereka pilih sebagai penggantinya.

Para pelatih dari seluruh penjuru dunia tentu menyambut kesempatan untuk bekerja dengan skuad bertabur bintang dan memanfaatkan kekuatan finansial Qatar Sports Investments di bursa transfer.

Arteta kemungkinan menjadi salah satu kandidat yang dipantau PSG, mengingat ia pernah membela klub tersebut sebagai pemain pinjaman pada 2001-02. Reputasinya sebagai pelatih meningkat pesat sejak pertama kali menangani Arsenal pada Desember 2019.

Pelatih berusia 44 tahun itu telah memimpin Arsenal dalam 370 pertandingan, membawa klub tersebut menjuarai Piala FA, Community Shield, dan Liga Primer Inggris, serta mencapai final Liga Champions pada 2026, ketika mereka menelan kekalahan menyakitkan dari PSG lewat adu penalti.

Arsenal tetap bertekad meraih trofi paling bergengsi di sepak bola Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, tetapi tidak banyak lagi yang bisa dicapai Arteta di London utara. Karena itu, ia kemungkinan akan mencari tantangan baru pada suatu saat nanti.