Calon pelatih PSG berikutnya? Pelatih Arsenal Mikel Arteta ‘masuk daftar pelatih top’, tetapi Pep Guardiola tidak masuk bursa untuk kembali ke klub juara Liga Champions itu
Arteta pernah dipinjamkan ke PSG saat masih menjadi pemain
Pria asal Spanyol itu, yang sebelumnya meraih kesuksesan besar saat menukangi Barcelona, telah memperpanjang kontraknya di ibu kota Prancis hingga musim panas 2030. Ia tetap berkomitmen penuh pada proyek yang menjanjikan ini.
Namun, suatu hari nanti ia akan meninggalkan Paris dan posisi pelatih yang bergengsi itu akan lowong. Saat itu tiba, penguasa Ligue 1 harus mengambil keputusan besar mengenai siapa yang akan mereka pilih sebagai penggantinya.
Para pelatih dari seluruh penjuru dunia tentu menyambut kesempatan untuk bekerja dengan skuad bertabur bintang dan memanfaatkan kekuatan finansial Qatar Sports Investments di bursa transfer.
Arteta kemungkinan menjadi salah satu kandidat yang dipantau PSG, mengingat ia pernah membela klub tersebut sebagai pemain pinjaman pada 2001-02. Reputasinya sebagai pelatih meningkat pesat sejak pertama kali menangani Arsenal pada Desember 2019.
Pelatih berusia 44 tahun itu telah memimpin Arsenal dalam 370 pertandingan, membawa klub tersebut menjuarai Piala FA, Community Shield, dan Liga Primer Inggris, serta mencapai final Liga Champions pada 2026, ketika mereka menelan kekalahan menyakitkan dari PSG lewat adu penalti.
Arsenal tetap bertekad meraih trofi paling bergengsi di sepak bola Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, tetapi tidak banyak lagi yang bisa dicapai Arteta di London utara. Karena itu, ia kemungkinan akan mencari tantangan baru pada suatu saat nanti.
- Getty
Mungkinkah Arteta melatih klub di Paris setelah meninggalkan Arsenal?
Ketika ditanya apakah Arteta bisa menjadi sosok berikutnya yang memimpin di Paris, mantan gelandang PSG Mulumbu, yang berbicara dalam kerja sama dengan Parimatch Online Casino, mengatakan kepada GOAL: “Ya, tentu saja. Dia telah menunjukkan bersama Arsenal bahwa dia pelatih yang sangat bagus. Dia membangun tim ini dari nol. Sebab, ketika Arsene Wenger pergi, ada pekerjaan besar yang harus dilakukan untuk membangun tim.
“Seiring berjalannya waktu, dia menunjukkan bahwa dia berkembang bersama tim ini. Mereka menjuarai liga tahun lalu dan mencapai final Liga Champions. Jadi, dia jelas masuk dalam daftar pelatih-pelatih hebat.”
Arteta tidak menutup kemungkinan kembali ke lingkungan yang sudah dikenalnya di Prancis pada masa mendatang. Pada 2021, ia mengatakan: “Saya mencintai Paris, saya mencintai Paris. Saya punya kenangan yang sangat indah di sana. Itu klub pertama saya sebagai pemain profesional. Klub itu selalu ada di hati saya. Siapa tahu, tetapi saya masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan [di Arsenal].”
Apakah Guardiola tertarik menangani PSG?
Arteta bukan satu-satunya kandidat untuk mengambil alih kursi pelatih PSG. Sebagai kekuatan dominan di Ligue 1, klub itu mampu menarik hampir pelatih mana pun yang mereka inginkan. Tidak akan terlalu mengejutkan jika Pep Guardiola tertarik dengan proyek yang ditawarkan di Paris.
Pelatih asal Catalunya itu telah bekerja di Spanyol, Jerman, dan Inggris bersama Barcelona, Bayern Munich, dan Manchester City. Ia saat ini tengah mengambil cuti panjang dan disebut-sebut sebagai calon pengganti Mauricio Pochettino, yang akan menuju Manchester United, di timnas Amerika Serikat.
Ketika ditanya apakah Guardiola mungkin akan melatih di Prancis, Mulumbu menambahkan: “Saya tidak tahu. Saya tidak melihatnya datang ke PSG setelah Luis Enrique. Saya rasa untuk saat ini Pep akan beristirahat sejenak dan mungkin menangani tim nasional, seperti Zinedine Zidane.”
- Getty/GOAL
Enrique masih menjadi raja di Parc des Princes untuk saat ini
Paris Saint-Germain berharap masih bertahun-tahun lagi sebelum harus mengambil keputusan mengenai pelatih berikutnya. Kepercayaan penuh tetap diberikan kepada Enrique berkat kiprahnya selama tiga musim terakhir.
Namun, suatu saat nanti ia akan menginginkan awal yang baru. Kemungkinan semacam pertukaran yang membuat Arteta kembali ke PSG dan Enrique menjalani petualangan di Liga Primer Inggris di Stadion Emirates pun tak bisa dikesampingkan.
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