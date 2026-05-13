Calon menantu Roy Keane dituduh menggunakan 'bahasa yang diskriminatif' terhadap rival Middlesbrough dalam kemenangan Southampton di semifinal play-off Championship

Suasana tegang di babak play-off Championship memuncak pada Selasa malam saat Southampton memastikan kemenangan 2-1 atas Middlesbrough, namun hasil tersebut ternoda oleh tuduhan serius yang terjadi di lapangan. Pada menit ke-38, wasit Andy Madley terpaksa menghentikan pertandingan setelah terjadi konfrontasi antara kapten Southampton Harwood-Bellis dan bek Boro Luke Ayling, setelah yang terakhir menerima kartu kuning karena melakukan pelanggaran sinis terhadap Leo Scienza.

Jurnalis Sky Sports, Jonathan Oakes, seperti dilansir The Mirror, melaporkan bahwa Ayling menuduh Harwood-Bellis menggunakan "bahasa yang diskriminatif" terhadapnya, dengan pemain lain juga mengaku mendengar ucapan tersebut. Hal ini memicu diskusi yang memanas antara ofisial pertandingan dan tim manajemen masing-masing.