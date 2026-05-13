Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Calon menantu Roy Keane dituduh menggunakan 'bahasa yang diskriminatif' terhadap rival Middlesbrough dalam kemenangan Southampton di semifinal play-off Championship
Tuduhan mengguncang St Mary's
Suasana tegang di babak play-off Championship memuncak pada Selasa malam saat Southampton memastikan kemenangan 2-1 atas Middlesbrough, namun hasil tersebut ternoda oleh tuduhan serius yang terjadi di lapangan. Pada menit ke-38, wasit Andy Madley terpaksa menghentikan pertandingan setelah terjadi konfrontasi antara kapten Southampton Harwood-Bellis dan bek Boro Luke Ayling, setelah yang terakhir menerima kartu kuning karena melakukan pelanggaran sinis terhadap Leo Scienza.
Jurnalis Sky Sports, Jonathan Oakes, seperti dilansir The Mirror, melaporkan bahwa Ayling menuduh Harwood-Bellis menggunakan "bahasa yang diskriminatif" terhadapnya, dengan pemain lain juga mengaku mendengar ucapan tersebut. Hal ini memicu diskusi yang memanas antara ofisial pertandingan dan tim manajemen masing-masing.
- Getty/GOAL
Calon menantu Keane jadi sorotan
Kontroversi ini melibatkan bek Saints berusia 24 tahun yang memiliki hubungan dekat dengan salah satu tokoh paling legendaris di dunia sepak bola. Di luar lapangan, Harwood-Bellis akan menikahi Leah, putri legenda Manchester United Roy Keane, pada musim panas mendatang setelah melamarnya pada tahun 2024 setelah menjalin hubungan selama lima tahun. Namun, persiapannya menjelang hari besar tersebut terganggu oleh keluhan dari Middlesbrough ini. Madley memberi tahu kedua pihak bahwa ia akan memasukkan rincian insiden tersebut ke dalam laporan pertandingan resminya, yang dapat memicu penyelidikan resmi oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris dalam beberapa hari mendatang.
Para manajer berselisih di pinggir lapangan
Tuduhan tersebut memicu kemarahan di pinggir lapangan, hingga manajer Middlesbrough Kim Hellberg dan manajer Saints Tonda Eckert harus ditenangkan oleh wasit keempat. Insiden tersebut terjadi saat Boro sedang memimpin 1-0 berkat gol cepat Riley McGree, yang semakin memperkeruh suasana pertandingan yang sudah memanas dan sebelumnya telah terganggu oleh skandal 'Spygate' pada awal pekan ini.
- Getty Images Sport
Saints melaju ke Wembley
Meskipun suasana di lapangan begitu memanas, Southampton berhasil menjaga ketenangan. Ross Stewart menyamakan kedudukan sesaat sebelum jeda untuk membalas gol pembuka McGree. Pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, di mana umpan silang menentukan dari Shea Charles berhasil menjebol gawang dan membuat para pendukung tuan rumah bersorak gembira sekaligus memastikan tempat mereka di final. Southampton kini akan menghadapi Hull City di Wembley pada 23 Mei, dengan tiket ke Liga Premier sebagai taruhannya. Sementara para pemain merayakan perjalanan mereka ke ibu kota, fokus tetap tertuju pada Harwood-Bellis saat pihak berwenang meninjau bukti terkait komentar diskriminatif yang diduga dilontarkan di tengah panasnya pertandingan.