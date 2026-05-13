Callum Wilson telah mengungkapkan ketidakpuasannya atas kurangnya konsistensi para wasit di Liga Premier. Penyerang West Ham United itu melihat golnya ke gawang Arsenal dianulir oleh VAR, sebuah keputusan yang sangat mengecewakan bagi tim yang tengah berjuang keras untuk menghindari degradasi. Namun, bagi Arsenal, hal itu berarti mereka berhasil mempertahankan keunggulan dalam perebutan gelar juara.
Callum Wilson mengkritik keputusan wasit setelah golnya dianulir saat melawan Arsenal dan menyoroti pola yang mencolok
Kegaduhan seputar derby London pada hari Minggu terus berlanjut. Gol penyama kedudukan Wilson di masa tambahan waktu dianulir setelah peninjauan VAR yang cukup lama, di mana wasit Chris Kavanagh, setelah memeriksa monitor, memutuskan bahwa kiper David Raya telah ditarik bajunya.
Penyerang West Ham itu tidak memahami keputusan tersebut dan menyoroti ketidakkonsistenan yang lebih luas. "Kami telah menganalisis tendangan bebas Arsenal sebelum pertandingan dan hal itu sering terjadi," kata Wilson kepada Sky Sports. Menurutnya, hampir semua tim melakukan hal serupa dengan menghalangi kiper di area penalti, namun hal itu jarang dihukum.
Menurutnya, situasi serupa sering dibiarkan begitu saja sepanjang musim, dan wasit seharusnya juga menganggap insiden ini sebagai dorongan biasa di area penalti. "Jika Anda memilih satu insiden, Anda harus memilih semuanya," kata Wilson.
Namun, Ketua PGMOL Howard Webb secara terbuka mendukung keputusan tersebut. Dalam program 'Match Officials Mic'd Up', ia menyatakan bahwa kontak dengan Raya jelas memenuhi kriteria pelanggaran, dan bahwa kiper harus selalu dilindungi ketika lawan mencengkeram mereka.
Wilson, bagaimanapun, tidak yakin dan menyoroti konteks yang lebih luas. Menurut penyerang tersebut, Leandro Trossard dan Gabriel juga terlibat dalam keributan fisik sebelum bola mencapai Raya. "Jika itu pelanggaran, maka apa yang dilakukan Trossard sebelumnya juga merupakan pelanggaran," kata Wilson.