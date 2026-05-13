Callum Wilson mengkritik keputusan wasit setelah golnya dianulir saat melawan Arsenal dan menyoroti pola yang mencolok

Kegaduhan seputar derby London pada hari Minggu terus berlanjut. Gol penyama kedudukan Wilson di masa tambahan waktu dianulir setelah peninjauan VAR yang cukup lama, di mana wasit Chris Kavanagh, setelah memeriksa monitor, memutuskan bahwa kiper David Raya telah ditarik bajunya.

Penyerang West Ham itu tidak memahami keputusan tersebut dan menyoroti ketidakkonsistenan yang lebih luas. "Kami telah menganalisis tendangan bebas Arsenal sebelum pertandingan dan hal itu sering terjadi," kata Wilson kepada Sky Sports. Menurutnya, hampir semua tim melakukan hal serupa dengan menghalangi kiper di area penalti, namun hal itu jarang dihukum.