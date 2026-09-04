Callum Hudson-Odoi lainnya! Di mana Estevao cocok dalam sistem Chelsea? Kekhawatiran soal bek sayap diangkat legenda Chelsea Gus Poyet

Estevao tidak akan ingin menjalankan tugas bertahan apa pun karena kekuatannya terletak pada pergerakan menyerang. Ketika ditanya apakah perkembangan pemain 19 tahun itu bisa terhambat jika ia tidak digunakan dengan tepat, mantan bintang Chelsea Poyet, berbicara melalui Gambling.com, panduan tepercaya untuk situs taruhan, mengatakan kepada GOAL: “100 persen. Tapi itu juga terjadi pada Hudson-Odoi, tahu? Anda ingat ketika Tuchel mencoba bermain dengan lima bek, tetapi kemudian dia memainkan winger sebagai wing-back? Dan kita tahu Hudson-Odoi, tidak mungkin. Lalu dia pergi. Dia hengkang karena tidak ingin bermain sebagai wing-back. Dia adalah seorang winger.

“Dan untuk sesaat, saya senang itu belum terjadi. Untuk sesaat, tetapi kemudian saya memikirkan hal yang sama untuk Neto. Saya tidak melihat dia terlalu senang. Anda tahu, tempo hari kami melihat Reece James memanggilnya dan berkata, ‘mundur, teman, kamu wing-back’. Dan mungkin dia berpikir, ‘saya harus bermain di sana karena kalau tidak bermain di sana, saya tidak bermain’. Itulah situasinya.

“Tapi ya, mereka perlu beradaptasi. Dan itu akan menjadi sesuatu yang sekarang harus dipikirkan Xabi. Jelas bekerja dalam hal menyerang, 100 persen.

“Maksud saya, gol-gol yang mereka cetak luar biasa dan peluang yang mereka ciptakan spektakuler. Jelas juga, dia tidak bekerja dalam pertahanan. Terlalu banyak gol kebobolan dalam dua pertandingan. Jadi itulah keseimbangannya. Saat Anda menang 4-3, semua orang senang. Setelah Anda mulai kalah 3-2, mereka berkata, ‘oh, mereka kebobolan terlalu banyak gol’. Mereka juga kebobolan tiga gol! Jadi kita lihat saja.”