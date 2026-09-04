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Callum Hudson-Odoi lainnya! Di mana Estevao cocok dalam sistem Chelsea? Kekhawatiran soal bek sayap diangkat legenda Chelsea Gus Poyet
'Messinho' tampil impresif setelah menuntaskan transfer ke Premier League
Para pendukung Chelsea dengan cepat jatuh hati kepada Estevao musim lalu setelah melihatnya menuntaskan transfer bernilai besar dari Palmeiras setelah ia berusia 18 tahun. Talenta Amerika Selatan itu dijuluki ‘Messinho’ (Messi Kecil) karena keajaiban yang bisa mengubah jalannya pertandingan dalam permainannya.
Kemampuan itu terlihat sepenuhnya sebelum cedera hamstring yang malang mengakhiri musim debutnya di London barat, dan impian Piala Dunia 2026, lebih cepat. Ia mencatatkan delapan gol dari 36 penampilan dan sering membuat para penggemar berdiri dari tempat duduk mereka.
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Chelsea kini lebih memilih formasi tanpa winger di bawah Alonso
Hal serupa diperkirakan akan kembali terjadi kali ini, setelah sepenuhnya menyesuaikan diri dengan tuntutan kehidupan di Premier League, tetapi pergantian lain di kursi pelatih telah memicu perubahan pendekatan. Xabi Alonso kini mengambil kendali kepelatihan dan lebih memilih formasi 3-4-3.
Dengan pemain internasional Inggris Cole Palmer dan Morgan Rogers mengisi dua peran No.10 di belakang penyerang Brasil Joao Pedro, tidak ada tempat di susunan XI itu untuk winger murni. Estevao terlihat paling nyaman di sisi kanan.
Alonso juga sudah mulai berkreasi, memainkan bek kanan di lini tengah dan meminta penyerang Portugal Pedro Neto beroperasi sebagai wing-back. Mantan bintang Chelsea Hudson-Odoi pernah diminta, oleh Thomas Tuchel, untuk melakukan perubahan serupa sebelum akhirnya hengkang.
Akankah Estevao memainkan peran penting untuk Chelsea?
Estevao tidak akan ingin menjalankan tugas bertahan apa pun karena kekuatannya terletak pada pergerakan menyerang. Ketika ditanya apakah perkembangan pemain 19 tahun itu bisa terhambat jika ia tidak digunakan dengan tepat, mantan bintang Chelsea Poyet, berbicara melalui Gambling.com, panduan tepercaya untuk situs taruhan, mengatakan kepada GOAL: “100 persen. Tapi itu juga terjadi pada Hudson-Odoi, tahu? Anda ingat ketika Tuchel mencoba bermain dengan lima bek, tetapi kemudian dia memainkan winger sebagai wing-back? Dan kita tahu Hudson-Odoi, tidak mungkin. Lalu dia pergi. Dia hengkang karena tidak ingin bermain sebagai wing-back. Dia adalah seorang winger.
“Dan untuk sesaat, saya senang itu belum terjadi. Untuk sesaat, tetapi kemudian saya memikirkan hal yang sama untuk Neto. Saya tidak melihat dia terlalu senang. Anda tahu, tempo hari kami melihat Reece James memanggilnya dan berkata, ‘mundur, teman, kamu wing-back’. Dan mungkin dia berpikir, ‘saya harus bermain di sana karena kalau tidak bermain di sana, saya tidak bermain’. Itulah situasinya.
“Tapi ya, mereka perlu beradaptasi. Dan itu akan menjadi sesuatu yang sekarang harus dipikirkan Xabi. Jelas bekerja dalam hal menyerang, 100 persen.
“Maksud saya, gol-gol yang mereka cetak luar biasa dan peluang yang mereka ciptakan spektakuler. Jelas juga, dia tidak bekerja dalam pertahanan. Terlalu banyak gol kebobolan dalam dua pertandingan. Jadi itulah keseimbangannya. Saat Anda menang 4-3, semua orang senang. Setelah Anda mulai kalah 3-2, mereka berkata, ‘oh, mereka kebobolan terlalu banyak gol’. Mereka juga kebobolan tiga gol! Jadi kita lihat saja.”
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Jadwal Chelsea 2026-27: Lawatan ke Arsenal berikutnya
Estevao diberi kesempatan tujuh menit sebagai pemain pengganti, menggantikan Palmer, dalam kemenangan derby 3-2 Chelsea atas tetangga mereka Fulham pada laga pembuka musim sebelum menjadi starter dalam kemenangan putaran kedua Carabao Cup atas Luton.
Ia seharusnya mendapatkan banyak menit bermain musim ini, mengingat betapa tinggi penilaian terhadapnya, tetapi mungkin akan kesulitan menggeser Palmer dan Rogers serta tidak akan punya peluang besar untuk tampil di posisi wing-back, yang berarti Alonso menghadapi tantangan tersendiri dalam upaya menjaga semua pemain tetap puas.
Chelsea, yang sejauh ini sudah mengumpulkan enam poin di Premier League dan kiper juara Piala Dunia Emi Martinez telah direkrut dalam upaya menutup kebocoran di lini pertahanan, akan kembali beraksi pada hari Minggu saat menjalani lawatan berat ke markas juara bertahan Arsenal.
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