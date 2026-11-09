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grafica calhanoglu inter bacioGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Calhanoglu tak menutup peluang perpanjangan kontrak: apa yang ia minta dan strategi Inter untuk mengajukan tawaran lebih rendah

Inter
H. Calhanoglu
Transfers
Juventus
AC Milan

Gelandang itu menjadi satu-satunya pemain inti yang kontraknya masih akan habis pada 30 Juni 2027.

Inter telah menentukan pilihan: perpanjangan kontrak Carlos Augusto menjadi prioritas, tetapi setelah itu giliran Hakan Calhanoglu yang akan tiba. Setelah kontrak Dimarco diperpanjang melalui klausul, gelandang asal Turki itu menjadi satu-satunya pemain kunci dalam skuad yang kontraknya masih berakhir pada 30 Juni 2027.

Pembicaraan yang dimulai pada awal tahun terhenti. Saat ini, meski kedua pihak masih berjauhan dalam negosiasi dan Calhanoglu mulai Februari bisa menandatangani kontrak dengan klub lain tanpa biaya transfer, ia belum menutup kemungkinan memperpanjang kontraknya bersama Inter.

  • BERAPA PENGHASILANNYA SAAT INI

    Hakan Calhanoglu adalah salah satu pemain dengan bayaran tertinggi dalam skuad yang saat ini ditangani Cristian Chivu. Gajinya mencapai 6,5 juta euro bersih per musim ditambah bonus. Kontraknya saat ini tidak mendapat manfaat dari Decreto Crescita (ia bergabung dengan AC Milan pada 2017, sedangkan insentif pajak tersebut mulai berlaku pada 2019). Kontrak itu juga tidak memuat klausul perpanjangan otomatis seperti yang dicantumkan dalam kontrak Dimarco.

  • PERMINTAAN CALHANOGLU

    Dalam satu-satunya pertemuan antara Inter dan pihak pemain, permintaan yang diajukan Calhanoglu kepada manajemen Inter adalah agar ia tetap dianggap sebagai pemain penting, dengan kontrak berdurasi setidaknya dua tahun dan gaji pokok yang, jika harus lebih rendah dari saat ini, tidak boleh turun terlalu jauh serta harus diimbangi bonus besar.

  • TAWARAN INTER

    Baccin akan berupaya meyakinkan pemilik Inter agar durasi kesepakatan setidaknya dua tahun, tetapi jajaran manajemen tidak bisa berbuat banyak soal nominalnya. Kebijakan yang ditetapkan Oaktree untuk pemain berusia di atas 30 tahun jelas: kontrak berdurasi pendek, jika memungkinkan hanya satu tahun, serta gaji yang lebih rendah dan dikaitkan dengan bonus berdasarkan performa dan jumlah penampilan.

    Inter saat ini cenderung mengangkat besarnya dampak cedera yang dialami pemain asal Turki itu selama dua tahun terakhir dalam negosiasi. Karena itu, Inter akan menurunkan tawaran gaji tetap menjadi sedikit lebih dari separuh gajinya saat ini. Di sisi lain, Inter tetap sangat terbuka untuk memberikan pendapatan yang besar kepada sang pemain, tetapi hanya melalui bonus berdasarkan jumlah penampilan, gol, serta performa individu dan tim.

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