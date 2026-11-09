Inter telah menentukan pilihan: perpanjangan kontrak Carlos Augusto menjadi prioritas, tetapi setelah itu giliran Hakan Calhanoglu yang akan tiba. Setelah kontrak Dimarco diperpanjang melalui klausul, gelandang asal Turki itu menjadi satu-satunya pemain kunci dalam skuad yang kontraknya masih berakhir pada 30 Juni 2027.
Pembicaraan yang dimulai pada awal tahun terhenti. Saat ini, meski kedua pihak masih berjauhan dalam negosiasi dan Calhanoglu mulai Februari bisa menandatangani kontrak dengan klub lain tanpa biaya transfer, ia belum menutup kemungkinan memperpanjang kontraknya bersama Inter.