Baccin akan berupaya meyakinkan pemilik Inter agar durasi kesepakatan setidaknya dua tahun, tetapi jajaran manajemen tidak bisa berbuat banyak soal nominalnya. Kebijakan yang ditetapkan Oaktree untuk pemain berusia di atas 30 tahun jelas: kontrak berdurasi pendek, jika memungkinkan hanya satu tahun, serta gaji yang lebih rendah dan dikaitkan dengan bonus berdasarkan performa dan jumlah penampilan.

Inter saat ini cenderung mengangkat besarnya dampak cedera yang dialami pemain asal Turki itu selama dua tahun terakhir dalam negosiasi. Karena itu, Inter akan menurunkan tawaran gaji tetap menjadi sedikit lebih dari separuh gajinya saat ini. Di sisi lain, Inter tetap sangat terbuka untuk memberikan pendapatan yang besar kepada sang pemain, tetapi hanya melalui bonus berdasarkan jumlah penampilan, gol, serta performa individu dan tim.