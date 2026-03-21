Calafiori: "Italia lebih unggul; jika kami lolos ke Piala Dunia, kami siap bersaing dengan siapa pun"

Bek Arsenal itu tidak sabar untuk kembali ke tim nasional.

Riccardo Calafiori memimpin kebangkitan Italia.


Menjelang semifinal Kamis depan melawan Irlandia Utara di Bergamo, bek Arsenal ini mengatakan dalam wawancara dengan SportWeek, majalah mingguan yang terbit bersama Gazzetta dello Sport pada hari Sabtu: "Perasaan menjelang babak playoff? Positif. Kami bersemangat dan sangat ingin lolos ke Piala Dunia. Saya tidak sabar untuk tiba di Coverciano dan menghabiskan banyak waktu bersama rekan-rekan. Sejarah kami mengajarkan bahwa, jika kami bisa bersatu, kami bisa bersaing dengan siapa pun. Bahkan di Amerika: jika kami sampai di sana, segala hal bisa terjadi."


    "Takut? Jika kita bermain seperti yang kita bisa, kita akan lolos ke Piala Dunia. Secara teori kita lebih unggul, kita hanya perlu percaya pada kemampuan kita sendiri. Memang ada sedikit sentimen negatif di luar sana, tapi saya yakin tim nasional dan para pendukung akan bersatu padu. Target itu masih dalam jangkauan kita, kita harus tetap solid."


    Hingga saat ini, Calafiori telah mencatatkan 12 penampilan bersama timnas senior Italia: 9 di bawah asuhan Spalletti (yang memberinya debut pada Juni 2024) dan 3 di bawah asuhan Gattuso.


    "Momen paling berkesan dalam karier saya adalah pertandingan Italia melawan Kroasia di Euro, saya ingin menebus kesalahan gol bunuh diri saat melawan Spanyol dan saya berhasil melakukannya berkat assist kepada Zaccagni, sehingga kami lolos ke babak 16 besar."


