Calafiori: "Blessin di Genoa memanggilku 'bajingan Italia', di Roma asuhan Mourinho aku dicoret dari skuad lewat pesan teks"

Bek Arsenal ini mengenang masa lalunya di Italia dan kebangkitannya di Swiss sebelum akhirnya kembali ke Bologna.

Riccardo Calafiori menceritakan masa lalunya di Italia.


Bek Arsenalini mengatakan dalam wawancara dengan SportWeek, majalah mingguan yang dijual bersama Gazzetta dello Sport pada hari Sabtu: "Mourinho di Roma mengunggah video saat ia mempelajari profil saya di komputer, dan beberapa bulan kemudian, setelah kekalahan 6-1 dari Bodo, ia menyebut saya tidak layak untuk level tim? Gila. Saya mematikan ponsel selama beberapa jam, dan ketika saya menyalakannya kembali, ada 300 notifikasi yang harus saya baca. Orang-orang mengirimkan video berisi statistik saya yang diunggah oleh Mou. Saya sangat senang, tapi mungkin saya mengecewakannya, dan setelah pertandingan melawan Bodo, segalanya berubah. Begitulah seharusnya, itu pukulan telak, tapi membantu saya berkembang."


  • DIPINJAMKAN KE GENOA

    "Federico Marchetti mengatakan kepada Gazzetta bahwa saat di Genoa, pelatih Blessin memperlakukanmu dengan buruk dan memanggilmu 'bajingan Italia'? Aku selalu cenderung membenarkan perilaku orang lain dan pasti ada yang salah dari diriku. Bahkan bertahun-tahun kemudian, saya tetap tidak memiliki perasaan positif terhadapnya. Genoa terdegradasi dan kami bertengkar: saya pikir, meskipun dia memberi saya kesempatan bermain lebih banyak, karier saya tidak akan berubah."


  • LAHIR KEMBALI DI SWISS

    "Rasa percaya diri saya saat itu hancur. Saya kembali ke Roma dan baru tahu lewat pesan singkat bahwa saya tidak masuk dalam skuad. Saya bertanya-tanya apakah nasib saya memang di liga-liga bawah, tapi saya tetap optimis: saya tidak pernah bermimpi menjadi pemain biasa-biasa saja, saya ingin bekerja keras untuk mencapai posisi saya sekarang."


    "Apakah saya pernah merasa tidak dipahami di Serie A? Dengan Roma dan Genoa, semuanya tidak berjalan baik, tapi saya menerimanya karena saat itu saya masih sangat muda. Keputusan untuk memulai kembali dari Basel adalah pilihan yang tepat; begitu tiba di sana, saya langsung tahu itu tempat yang tepat bagi saya: rekan-rekan setim tidak sering berkumpul di luar lapangan, dan di kota itu tidak banyak hal yang bisa dilakukan. Itu adalah lingkungan yang ideal untuk menemukan konsistensi dan berkembang dengan cepat."


  • PEMBEBASAN DI BOLOGNA

    ""Setelah kembali ke Italia, saya merasa telah membuktikan diri bersama Bologna. Apakah saya ingin kembali ke masa lalu? Hal-hal indah memiliki awal dan akhir. Saya sangat terikat dengan perasaan yang saya rasakan pada tahun itu dan sangat ingin merasakannya lagi. Namun, secara rasional, saya menyadari bahwa lebih baik menjaga kenangan itu apa adanya: sempurna. Saya berhutang budi besar kepada Thiago Motta: dia, Spalletti, dan Arteta telah mengubah hidup saya."