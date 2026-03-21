Calafiori: "Blessin di Genoa memanggilku 'bajingan Italia', di Roma asuhan Mourinho aku dicoret dari skuad lewat pesan teks"

Riccardo Calafiori menceritakan masa lalunya di Italia.
Bek Arsenalini mengatakan dalam wawancara dengan SportWeek, majalah mingguan yang dijual bersama Gazzetta dello Sport pada hari Sabtu: "Mourinho di Roma mengunggah video saat ia mempelajari profil saya di komputer, dan beberapa bulan kemudian, setelah kekalahan 6-1 dari Bodo, ia menyebut saya tidak layak untuk level tim? Gila. Saya mematikan ponsel selama beberapa jam, dan ketika saya menyalakannya kembali, ada 300 notifikasi yang harus saya baca. Orang-orang mengirimkan video berisi statistik saya yang diunggah oleh Mou. Saya sangat senang, tapi mungkin saya mengecewakannya, dan setelah pertandingan melawan Bodo, segalanya berubah. Begitulah seharusnya, itu pukulan telak, tapi membantu saya berkembang."