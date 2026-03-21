Calafiori: "Blessin di Genoa memanggilku 'bajingan Italia', di Roma asuhan Mourinho aku dicoret dari skuad lewat pesan teks"

"Rasa percaya diri saya saat itu hancur. Saya kembali ke Roma dan baru tahu lewat pesan singkat bahwa saya tidak masuk dalam skuad. Saya bertanya-tanya apakah nasib saya memang di liga-liga bawah, tapi saya tetap optimis: saya tidak pernah bermimpi menjadi pemain biasa-biasa saja, saya ingin bekerja keras untuk mencapai posisi saya sekarang."





"Apakah saya pernah merasa tidak dipahami di Serie A? Dengan Roma dan Genoa, semuanya tidak berjalan baik, tapi saya menerimanya karena saat itu saya masih sangat muda. Keputusan untuk memulai kembali dari Basel adalah pilihan yang tepat; begitu tiba di sana, saya langsung tahu itu tempat yang tepat bagi saya: rekan-rekan setim tidak sering berkumpul di luar lapangan, dan di kota itu tidak banyak hal yang bisa dilakukan. Itu adalah lingkungan yang ideal untuk menemukan konsistensi dan berkembang dengan cepat."



