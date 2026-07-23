Presiden Torino Urbano Cairo termasuk di antara petinggi klub-klub Serie A yang menghadiri Rapat Majelis Lega yang digelar hari ini di Milan, dalam kesempatan yang sama ketua baru FIGC Giovanni Malagò, direktur teknik baru Timnas Italia Paolo Maldini, dan penasihatnya Leonardo memaparkan rencana mereka untuk membangkitkan kembali sepak bola Italia.
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Cairo menusuk Maldini: "Terlalu banyak 8-10 untuk membangun ulang, kita bukan di Uni Soviet. Malagò harus mencontoh Tavecchio, dia merekrut Conte sebagai pelatih tim nasional"
Harus bergerak cepat
Di sela-sela agenda tersebut, Cairo menjawab pertanyaan para jurnalis yang hadir dan tak segan melontarkan sindiran kepada para tokoh utama hari ini: "Saya menegaskan kembali penghargaan saya untuk Malagò, dia sosok yang cakap dan bisa berbuat sangat baik. Maldini dan Leonardo memberi saya kesan yang sangat baik, tetapi semuanya perlu dilakukan lebih cepat.Seperti dalam setiap aktivitas, seratus hari pertama sangat menentukan. Waktunya harus lebih singkat. Mewarisi situasi negatif hampir lebih baik, saya pernah melakukannya di perusahaan-perusahaan yang nyaris bangkrut. Dalam seratus hari, apa yang bisa mereka lakukan? Mengubah aturan untuk mengembangkan talenta, berbicara soal investasi. Saya akan lebih suka berbicara tentang program dari sekarang hingga dua atau empat tahun ke depan".
Conte? Ada situasi darurat yang harus segera diatasi
Sindiran tajam Urbano Cairo dilengkapi dengan rujukan yang cukup jelas ke masa lalu: “Jangka panjang, seperti kata seorang ekonom, terlalu panjang. Perlu akselerasi. Tidak ada nama yang disebut. Pada 2014, Tavecchio terpilih dan karena beberapa gaf, dia mengawali dengan berat, tetapi kemudian pilihan Conte memberinya dorongan besar. Malagò harus berhati-hati karena pilihan-pilihan itu berdampak pada presiden. Conte? Bukan saya yang memutuskan. Ada situasi darurat yang harus segera diatasi, bukan delapan-sepuluh tahun, bahkan di Uni Soviet pun kerangka waktu seperti ini tidak diperbolehkan”.
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