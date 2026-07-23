Di sela-sela agenda tersebut, Cairo menjawab pertanyaan para jurnalis yang hadir dan tak segan melontarkan sindiran kepada para tokoh utama hari ini: "Saya menegaskan kembali penghargaan saya untuk Malagò, dia sosok yang cakap dan bisa berbuat sangat baik. Maldini dan Leonardo memberi saya kesan yang sangat baik, tetapi semuanya perlu dilakukan lebih cepat.Seperti dalam setiap aktivitas, seratus hari pertama sangat menentukan. Waktunya harus lebih singkat. Mewarisi situasi negatif hampir lebih baik, saya pernah melakukannya di perusahaan-perusahaan yang nyaris bangkrut. Dalam seratus hari, apa yang bisa mereka lakukan? Mengubah aturan untuk mengembangkan talenta, berbicara soal investasi. Saya akan lebih suka berbicara tentang program dari sekarang hingga dua atau empat tahun ke depan".