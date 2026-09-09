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Alvino Hanafi

Diterjemahkan oleh

Cahaya Gasperini ala Hermoso! Bek ini mendukung bos Roma itu untuk menjadikan malam-malam elite Eropa sebagai kebiasaan

Fenerbahce vs Roma
M. Hermoso
Fenerbahce
Roma
Champions League

Bek Roma Mario Hermoso memuji pelatih Gian Piero Gasperini karena menanamkan mentalitas level tinggi saat Giallorossi bersiap menghadapi Fenerbahce. Bek tengah asal Spanyol itu menegaskan tim Italia tersebut ingin menjadikan malam-malam elite Eropa sebagai kebiasaan permanen mulai di Istanbul.

  • Hermoso mempersiapkan Roma untuk kembali ke Eropa

    Bek Roma Mario Hermoso mengungkapkan kegembiraannya saat timnya bersiap menghadapi laga pembuka Liga Champions melawan Fenerbahce di Istanbul. Pertandingan ini menandai kembalinya Roma ke kompetisi antarklub elite Eropa setelah absen tujuh tahun.

    Mantan bek tengah Atletico Madrid itu menegaskan bahwa bermain setiap tiga hari sesuai dengan ambisi skuad saat mereka berusaha melanjutkan awal musim domestik yang kuat.

    Hermoso menegaskan bahwa Roma bertolak ke Turki dengan tekad penuh untuk memulai kampanye Eropa dengan kemenangan.


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    Bek memuji gaya intensitas tinggi Gasperini

    Hermoso memuji pelatih kepala Gian Piero Gasperini karena telah mengubah mentalitas tim sejak kedatangannya, dengan menanamkan pendekatan berintensitas tinggi yang dirancang untuk sepak bola Eropa. Pemain berusia 31 tahun itu menjelaskan bahwa sistem pressing Gasperini mengeluarkan kemampuan terbaik dari skuad.

    Pemain Spanyol itu menekankan pentingnya mempertahankan momentum kuat mereka di Serie A saat tampil di panggung kontinental.

    "Ketika pelatih datang, dia menanamkan mentalitas level tinggi kepada kami semua," kata Hermoso. "Sepak bola Gasperini cocok dengan gaya Eropa lewat pressing dan intensitas."

  • Soliditas pertahanan jadi kunci melawan raksasa Turki

    Menjelang ujian taktis di Istanbul, Hermoso mendesak rekan-rekan setimnya untuk menyamai level performa yang mereka tunjukkan dalam kemenangan domestik terbaru atas Atalanta. Ia menyoroti kekompakan pertahanan sebagai prioritas krusial untuk memberi para penyerang Roma pijakan agar bisa sukses.

    Bek itu mengakui adanya peningkatan kualitas yang dituntut dalam sepak bola Liga Champions.

    "Agar kami bisa memainkan laga yang hebat, kami harus mengetahui kekuatan lawan," kata Hermoso. "Penting bagi kami untuk tidak kebobolan dan menempatkan para penyerang kami dalam posisi untuk mencetak gol."

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    Giallorossi menargetkan status elite permanen

    Roma akan menghadapi atmosfer penuh gairah di Chobani Stadium, tetapi Hermoso menegaskan skuadnya memiliki ketangguhan yang dibutuhkan untuk meraih hasil yang bisa menjadi pernyataan.

    Bek asal Spanyol itu menyatakan bahwa tujuan utama klub adalah menjadikan laga-laga besar Eropa seperti ini sebagai hal yang rutin.

    Hermoso dan rekan-rekan setimnya akan berusaha mengambil satu langkah lagi dalam perkembangan mereka dengan mengamankan tiga poin pada laga pembuka hari Kamis.

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