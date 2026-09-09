Bek Roma Mario Hermoso mengungkapkan kegembiraannya saat timnya bersiap menghadapi laga pembuka Liga Champions melawan Fenerbahce di Istanbul. Pertandingan ini menandai kembalinya Roma ke kompetisi antarklub elite Eropa setelah absen tujuh tahun.

Mantan bek tengah Atletico Madrid itu menegaskan bahwa bermain setiap tiga hari sesuai dengan ambisi skuad saat mereka berusaha melanjutkan awal musim domestik yang kuat.

Hermoso menegaskan bahwa Roma bertolak ke Turki dengan tekad penuh untuk memulai kampanye Eropa dengan kemenangan.



