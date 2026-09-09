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Cahaya Gasperini ala Hermoso! Bek ini mendukung bos Roma itu untuk menjadikan malam-malam elite Eropa sebagai kebiasaan
Hermoso mempersiapkan Roma untuk kembali ke Eropa
Bek Roma Mario Hermoso mengungkapkan kegembiraannya saat timnya bersiap menghadapi laga pembuka Liga Champions melawan Fenerbahce di Istanbul. Pertandingan ini menandai kembalinya Roma ke kompetisi antarklub elite Eropa setelah absen tujuh tahun.
Mantan bek tengah Atletico Madrid itu menegaskan bahwa bermain setiap tiga hari sesuai dengan ambisi skuad saat mereka berusaha melanjutkan awal musim domestik yang kuat.
Hermoso menegaskan bahwa Roma bertolak ke Turki dengan tekad penuh untuk memulai kampanye Eropa dengan kemenangan.
- sportphoto24
Bek memuji gaya intensitas tinggi Gasperini
Hermoso memuji pelatih kepala Gian Piero Gasperini karena telah mengubah mentalitas tim sejak kedatangannya, dengan menanamkan pendekatan berintensitas tinggi yang dirancang untuk sepak bola Eropa. Pemain berusia 31 tahun itu menjelaskan bahwa sistem pressing Gasperini mengeluarkan kemampuan terbaik dari skuad.
Pemain Spanyol itu menekankan pentingnya mempertahankan momentum kuat mereka di Serie A saat tampil di panggung kontinental.
"Ketika pelatih datang, dia menanamkan mentalitas level tinggi kepada kami semua," kata Hermoso. "Sepak bola Gasperini cocok dengan gaya Eropa lewat pressing dan intensitas."
Soliditas pertahanan jadi kunci melawan raksasa Turki
Menjelang ujian taktis di Istanbul, Hermoso mendesak rekan-rekan setimnya untuk menyamai level performa yang mereka tunjukkan dalam kemenangan domestik terbaru atas Atalanta. Ia menyoroti kekompakan pertahanan sebagai prioritas krusial untuk memberi para penyerang Roma pijakan agar bisa sukses.
Bek itu mengakui adanya peningkatan kualitas yang dituntut dalam sepak bola Liga Champions.
"Agar kami bisa memainkan laga yang hebat, kami harus mengetahui kekuatan lawan," kata Hermoso. "Penting bagi kami untuk tidak kebobolan dan menempatkan para penyerang kami dalam posisi untuk mencetak gol."
- IPA Sport
Giallorossi menargetkan status elite permanen
Roma akan menghadapi atmosfer penuh gairah di Chobani Stadium, tetapi Hermoso menegaskan skuadnya memiliki ketangguhan yang dibutuhkan untuk meraih hasil yang bisa menjadi pernyataan.
Bek asal Spanyol itu menyatakan bahwa tujuan utama klub adalah menjadikan laga-laga besar Eropa seperti ini sebagai hal yang rutin.
Hermoso dan rekan-rekan setimnya akan berusaha mengambil satu langkah lagi dalam perkembangan mereka dengan mengamankan tiga poin pada laga pembuka hari Kamis.
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