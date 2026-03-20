Cagliari vs Napoli, sorotan tertuju pada Adopo: ke mana ia akan pindah pada musim panas nanti

Di antara para pemain inti yang kemungkinan akan diturunkan dalam skuad Pisacane, perhatikan Michel Adopo, gelandang kelahiran tahun 2000 yang tak pernah ditinggalkan oleh pelatih: selalu tampil, hampir selalu menjadi starter dalam salah satu musim terbaik sang pemain Prancis. Data membuktikan: mantan pemain Atalanta ini telah merebut 135 bola di liga ini, tak ada yang melakukannya lebih baik darinya di antara pemain Cagliari, dan hanya empat pemain yang berada di atasnya dalam hal merebut bola di Serie A (Modric, Ramadani, Matic, dan Cristante). Tidak hanya itu, Adopo juga merupakan pemain Cagliari dengan tembakan ke gawang terbanyak, 10 kali sama seperti Sebastiano Esposito (penyerang). Dan justru Esposito adalah satu-satunya pemain dalam skuad yang melakukan lebih banyak umpan di setengah lapangan lawan dibandingkan Adopo (435), dan hanya Obert yang memiliki lebih banyak intersepsi daripada pemain Prancis tersebut.



