Putaran terakhir liga sebelum jeda tim nasional, yang sangat penting bagi Italia yang sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia mendatang yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada pada 11 Juni hingga 19 Juli. Pertandingan ke-30 Serie A dibuka dengan laga antara Cagliari dan Napoli, yang dijadwalkan hari ini pukul 18.30 di Unipol Domus: di satu sisi, tim rossoblù sedang berjuang untuk menghindari degradasi, sementara di sisi lain, tim asuhan Conte berada di peringkat ketiga, tertinggal 9 poin dari Inter di puncak klasemen dan 1 poin dari Milan di peringkat kedua.
Cagliari vs Napoli, sorotan tertuju pada Adopo: ke mana ia akan pindah pada musim panas nanti
STATISTIK ADOPO BERSAMA CAGLIARI
Di antara para pemain inti yang kemungkinan akan diturunkan dalam skuad Pisacane, perhatikan Michel Adopo, gelandang kelahiran tahun 2000 yang tak pernah ditinggalkan oleh pelatih: selalu tampil, hampir selalu menjadi starter dalam salah satu musim terbaik sang pemain Prancis. Data membuktikan: mantan pemain Atalanta ini telah merebut 135 bola di liga ini, tak ada yang melakukannya lebih baik darinya di antara pemain Cagliari, dan hanya empat pemain yang berada di atasnya dalam hal merebut bola di Serie A (Modric, Ramadani, Matic, dan Cristante). Tidak hanya itu, Adopo juga merupakan pemain Cagliari dengan tembakan ke gawang terbanyak, 10 kali sama seperti Sebastiano Esposito (penyerang). Dan justru Esposito adalah satu-satunya pemain dalam skuad yang melakukan lebih banyak umpan di setengah lapangan lawan dibandingkan Adopo (435), dan hanya Obert yang memiliki lebih banyak intersepsi daripada pemain Prancis tersebut.
MASA DEPAN ADOPO
Cagliari selalu percaya pada kualitas pemain muda ini, yang bergabung pada musim panas 2024 dari Atalanta dengan status pinjaman dan opsi pembelian: pada akhir musim, Rossoblù memutuskan untuk membeli Adopo secara permanen seharga 4 juta euro, memberikan kepada Pisacane seorang gelandang yang kuat dan serba bisa, yang jika diperlukan juga dapat bermain sebagai bek tengah—posisi yang pernah ia tempati saat masih di Torino atas inisiatif Ivan Juric. Adopo memiliki kontrak dengan Cagliari hingga 2029; dalam beberapa bulan terakhir, ia telah dipantau oleh beberapa klub asing, dan tidak tertutup kemungkinan ia akan hengkang pada musim panas jika ada tawaran yang dianggap serius.