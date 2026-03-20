Cagliari vs Napoli, penilaian pemain dari CM: McTominay penentu kemenangan. De Bruyne terlalu mengutamakan rekan setim

Napoli mengalahkan Cagliari dengan skor 1-0 dalam laga tandang.
Berikut ini, semua penilaian untuk pertandingan tersebut.
Caprile 5,5: ia berhasil menjaga jalannya pertandingan dengan melakukan penyelamatan terhadap Politano, mencatatkan beberapa tendangan keras yang bagus, namun ia turut bertanggung jawab atas gol yang kebobolan.
Rodriguez 5,5: beberapa penyelamatan bagus, tetapi terlalu mudah dilewati. Kurang reaktif saat gol tim tamu tercipta.
(mulai menit ke-39 babak kedua Raterink s.v).
Dossena 6: bersama Mina membentuk tembok pertahanan untuk membatasi penyerang tunggal tim tamu
Mina 6: seperti biasa, sulit untuk melewati area pertahanannya. Sering menghalangi Holjund.
Zé Pedro 5,5: beberapa intervensi pertahanan yang bagus, tetapi di area pertahanannya terlalu sering dilewati. Perlu dievaluasi kembali saat gol tercipta.
(mulai menit ke-28 babak kedua, Mendy 6: masuk dan langsung menjadi ancaman)
Sulemana 5,5: terlalu banyak keraguan saat menghadapi tim yang jauh lebih teknis.
Gaetano 6: menjaga lini tengahnya tetap stabil.
Adopo 5: mencoba menjadi pengganggu tetapi dikalahkan oleh lini tengah Napoli)
(mulai menit ke-28 babak kedua, Deiola 6: memberikan arahan kepada lini serang)
Palestra 5,5: dikurung oleh Conte, serangannya jarang terjadi.
Folorunsho 5,5: menunjukkan semangat seperti biasa, tetapi itu tidak cukup.
(mulai menit ke-20 babak kedua, Kilicsoy 5: masuknya hampir tak terasa).
Esposito 6: peluang terbaik muncul dari kakinya.
(dari menit ke-39 babak kedua Trepy s.v.).
Pelatih Pisacane 5: pertahanan bagus, tapi untuk menghindari degradasi, tim juga harus menyerang dan mencoba mencetak gol.
Milinkovic Savic 6: Permainannya hanya sebatas beberapa kali keluar ke depan. Hanya jadi penonton.
Olivera 6: Bersama Gutierrez, ia mengunci Palestra, namun ia lebih kesulitan dibandingkan rekan setimnya.
Buongiorno 6: dia menunjukkan kekuatan fisiknya saat dibutuhkan.
Beukema 6,5: waspada, membatasi serangan lawan. Hari ini tak tertandingi.
Gutierrez 6,5: sangat baik dalam mengawal Palestra.
Lobotka 5,5: tidak berhasil menggerakkan tim seperti biasanya. Terlalu banyak melakukan kesalahan umpan dan terpengaruh oleh kartu kuning yang diterimanya terlalu dini.
(dari menit ke-10 babak kedua Alisson Santos 5,5: masuk, melakukan beberapa gerakan slalom, lalu menghilang)
Gilmour 6,5: rapi dan teratur. Hari ini dia adalah metronom lini tengah tim biru.
(dari menit ke-31 babak kedua Anguissa s.v).
Politano 6,5: beberapa kali melakukan penetrasi bagus ke area lawan. Ia gagal mencetak gol hanya karena Caprile.
(mulai menit ke-31 babak kedua, Spinazzola 6,5: di akhir pertandingan menyelamatkan situasi yang sangat berbahaya)
De Bruyne 6,5: permainan yang cermat, meskipun terlalu sering terlalu altruistik.
McTominay 6,5: mencetak gol pembuka secara kebetulan, kemudian bermain dengan cerdas.
Hojlund 5,5: sangat baik dalam berduet dengan rekan-rekannya, tetapi tidak pernah membahayakan gawang Caprile. Ia menyia-nyiakan satu-satunya peluang yang dimilikinya.
Pelatih Conte 6: membawa pulang tiga poin penting untuk perebutan Liga Champions, meskipun pertandingan seharusnya diselesaikan lebih awal agar tidak mengambil risiko.