Cagliari Calcio v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Cagliari vs Napoli, penilaian pemain dari CM: McTominay penentu kemenangan. De Bruyne terlalu mengutamakan rekan setim

Penilaian pertandingan.

Napoli mengalahkan Cagliari dengan skor 1-0 dalam laga tandang.

Berikut ini, semua penilaian untuk pertandingan tersebut.

  • Cagliari

    Caprile 5,5: ia berhasil menjaga jalannya pertandingan dengan melakukan penyelamatan terhadap Politano, mencatatkan beberapa tendangan keras yang bagus, namun ia turut bertanggung jawab atas gol yang kebobolan.

    Rodriguez 5,5: beberapa penyelamatan bagus, tetapi terlalu mudah dilewati. Kurang reaktif saat gol tim tamu tercipta.

    (mulai menit ke-39 babak kedua Raterink s.v).

    Dossena 6: bersama Mina membentuk tembok pertahanan untuk membatasi penyerang tunggal tim tamu

    Mina 6: seperti biasa, sulit untuk melewati area pertahanannya. Sering menghalangi Holjund.

    Zé Pedro 5,5: beberapa intervensi pertahanan yang bagus, tetapi di area pertahanannya terlalu sering dilewati. Perlu dievaluasi kembali saat gol tercipta.

    (mulai menit ke-28 babak kedua, Mendy 6: masuk dan langsung menjadi ancaman)

    Sulemana 5,5: terlalu banyak keraguan saat menghadapi tim yang jauh lebih teknis.

    Gaetano 6: menjaga lini tengahnya tetap stabil.

    Adopo 5: mencoba menjadi pengganggu tetapi dikalahkan oleh lini tengah Napoli)

    (mulai menit ke-28 babak kedua, Deiola 6: memberikan arahan kepada lini serang)

    Palestra 5,5: dikurung oleh Conte, serangannya jarang terjadi.

    Folorunsho 5,5: menunjukkan semangat seperti biasa, tetapi itu tidak cukup.

    (mulai menit ke-20 babak kedua, Kilicsoy 5: masuknya hampir tak terasa).

    Esposito 6: peluang terbaik muncul dari kakinya.

    (dari menit ke-39 babak kedua Trepy s.v.).


    Pelatih Pisacane 5: pertahanan bagus, tapi untuk menghindari degradasi, tim juga harus menyerang dan mencoba mencetak gol.

  • NAPOLI

    Milinkovic Savic 6: Permainannya hanya sebatas beberapa kali keluar ke depan. Hanya jadi penonton.

    Olivera 6: Bersama Gutierrez, ia mengunci Palestra, namun ia lebih kesulitan dibandingkan rekan setimnya.

    Buongiorno 6: dia menunjukkan kekuatan fisiknya saat dibutuhkan.

    Beukema 6,5: waspada, membatasi serangan lawan. Hari ini tak tertandingi.

    Gutierrez 6,5: sangat baik dalam mengawal Palestra.

    Lobotka 5,5: tidak berhasil menggerakkan tim seperti biasanya. Terlalu banyak melakukan kesalahan umpan dan terpengaruh oleh kartu kuning yang diterimanya terlalu dini.

    (dari menit ke-10 babak kedua Alisson Santos 5,5: masuk, melakukan beberapa gerakan slalom, lalu menghilang)

    Gilmour 6,5: rapi dan teratur. Hari ini dia adalah metronom lini tengah tim biru.

    (dari menit ke-31 babak kedua Anguissa s.v).

    Politano 6,5: beberapa kali melakukan penetrasi bagus ke area lawan. Ia gagal mencetak gol hanya karena Caprile.

    (mulai menit ke-31 babak kedua, Spinazzola 6,5: di akhir pertandingan menyelamatkan situasi yang sangat berbahaya)

    De Bruyne 6,5: permainan yang cermat, meskipun terlalu sering terlalu altruistik.

    McTominay 6,5: mencetak gol pembuka secara kebetulan, kemudian bermain dengan cerdas.

    Hojlund 5,5: sangat baik dalam berduet dengan rekan-rekannya, tetapi tidak pernah membahayakan gawang Caprile. Ia menyia-nyiakan satu-satunya peluang yang dimilikinya.


    Pelatih Conte 6: membawa pulang tiga poin penting untuk perebutan Liga Champions, meskipun pertandingan seharusnya diselesaikan lebih awal agar tidak mengambil risiko.

