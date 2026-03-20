Cagliari vs Napoli, penilaian pemain dari CM: McTominay penentu kemenangan. De Bruyne terlalu mengutamakan rekan setim

Caprile 5,5: ia berhasil menjaga jalannya pertandingan dengan melakukan penyelamatan terhadap Politano, mencatatkan beberapa tendangan keras yang bagus, namun ia turut bertanggung jawab atas gol yang kebobolan.

Rodriguez 5,5: beberapa penyelamatan bagus, tetapi terlalu mudah dilewati. Kurang reaktif saat gol tim tamu tercipta.

(mulai menit ke-39 babak kedua Raterink s.v).

Dossena 6: bersama Mina membentuk tembok pertahanan untuk membatasi penyerang tunggal tim tamu

Mina 6: seperti biasa, sulit untuk melewati area pertahanannya. Sering menghalangi Holjund.

Zé Pedro 5,5: beberapa intervensi pertahanan yang bagus, tetapi di area pertahanannya terlalu sering dilewati. Perlu dievaluasi kembali saat gol tercipta.

(mulai menit ke-28 babak kedua, Mendy 6: masuk dan langsung menjadi ancaman)

Sulemana 5,5: terlalu banyak keraguan saat menghadapi tim yang jauh lebih teknis.

Gaetano 6: menjaga lini tengahnya tetap stabil.

Adopo 5: mencoba menjadi pengganggu tetapi dikalahkan oleh lini tengah Napoli)

(mulai menit ke-28 babak kedua, Deiola 6: memberikan arahan kepada lini serang)

Palestra 5,5: dikurung oleh Conte, serangannya jarang terjadi.

Folorunsho 5,5: menunjukkan semangat seperti biasa, tetapi itu tidak cukup.

(mulai menit ke-20 babak kedua, Kilicsoy 5: masuknya hampir tak terasa).

Esposito 6: peluang terbaik muncul dari kakinya.

(dari menit ke-39 babak kedua Trepy s.v.).





Pelatih Pisacane 5: pertahanan bagus, tapi untuk menghindari degradasi, tim juga harus menyerang dan mencoba mencetak gol.