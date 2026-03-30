Fabio Pisacane, pelatih Cagliari, memberikan wawancara kepada Cronache di spogliatoio: "Ketika saya ditunjuk sebagai pelatih Cagliari, itu adalah pengalaman pertama saya di Serie A dan saya tidak menyangka hal itu. Saya tidak kesulitan menunjukkan kelemahan saya kepada tim, juga karena saya percaya bahwa seorang pria tidak dinilai dari kelemahannya, melainkan dari keberaniannya untuk menunjukkan sisi lemahnya. Selama beberapa bulan ini, saya hanya berusaha menjadi diri sendiri, masuk dengan hati-hati dan dengan rendah hati menunjukkan kelemahan saya. Dan pada saat yang sama, saya juga menunjukkan sisi kuat saya, kelebihan saya. Karena ketika Anda bersikap manusiawi dan kredibel, segalanya menjadi lebih mudah. Ketakutan bukanlah batasan, melainkan bahasa para pemenang."
Cagliari, Pisacane: "Rasa takut bukanlah batasan, melainkan bahasa para pemenang. Kamu tidak bisa menjadi pelatih hebat jika tidak tahu cara membina hubungan"
MEMBANGUN HUBUNGAN
"Rekan-rekan setimku selalu bilang kalau aku punya bakat: membangun hubungan. Terutama di ruang ganti. Ini adalah sifat yang sulit dilatih, sesuatu yang sudah ada dalam dirimu. Aku membangun hubungan, wajar saja kalau dalam permainan sepak bola, di sisi lain kita juga sering terpengaruh oleh banyak bias kognitif, jalan pintas, dan prasangka. Itu berarti tahu cara bersikap di ruang ganti, yang sangat menarik. Karena ketika dua rekan tim berdebat, wajar jika kamu harus berada di tengah, harus netral, harus berusaha memahami perasaan masing-masing, dan kamu tahu bahwa sikap yang kamu tunjukkan saat itu akan membawa hasil. Karena jika kamu berhasil dengan cara dan waktu yang tepat untuk mempertemukan mereka kembali dan membuat mereka berdamai, itu adalah sesuatu yang kemudian kamu bawa kembali ke lapangan, bahwa kamu harus tahu cara bergerak dengan waktu dan cara yang tepat." Saya memiliki ambisi yang besar. Terinspirasi juga oleh seorang maestro seperti Claudio Ranieri, yang pernah berkata kepada saya: ‘Kamu bisa hebat kapan saja dalam aspek teknis-taktis, tapi jika tidak bisa mengelola tim, semuanya sia-sia’."
RASA INGIN TAHU ADALAH PENUNTUN
"Hal ini membuat saya ingin terus berkembang, berawal dari sebuah konsep yang selalu menemani saya sepanjang hidup: rasa ingin tahu. Kehidupan sebagai pesepakbola Fabio Pisacane sudah menjadi bab yang tertutup; ketika saya merindukannya, saya menonton beberapa video, tetapi Anda harus memisahkan kedua karier tersebut: karakter itu tidak ada lagi, namun dari karakter itulah saya mengambil keinginan untuk menjadi penasaran dan berkembang. Langkah maju ini membawa saya untuk mengambil program magister di Bocconi, di bidang komunikasi, membawa saya untuk melakukan penelitian tentang generasi, dan mendorong saya untuk mencoba mempelajari lebih banyak bahasa. Ambisi saya adalah ingin melakukan pekerjaan ini di berbagai belahan dunia. Sudah tiga setengah tahun saya belajar bahasa Inggris. Saya mengikuti les privat dengan seorang penutur asli bernama Haiti, yang tinggal di sini di Cagliari, ayahnya orang Kanada dan ibunya orang Sardinia, dia memilih untuk tinggal di Sardinia. Dan kemudian saya juga mengikuti les di sini di Cagliari, di pusat kota. Saya juga mencoba bahasa Spanyol dan Prancis: saya sangat menyukai bunyi vokal ganda…”.
GENERASI YANG HIDUP DARI LIKE
"Studi yang paling saya sukai adalah studi tentang generasi. Saat itu saya sedang berlibur di Ibiza bersama keluarga. Sambil mengobrol dengan seorang teman, dia membuka wawasan baru bagi saya; saya mengikuti beberapa sesi privat dan mendalami lebih jauh tentang generasi-generasi ini. Siapa kita dulu dan siapa kita sekarang. Generasi ini, seperti yang saya katakan sebelumnya, hidup dari 'like', hasrat, dan tantangan; segala sesuatu harus berujung pada hadiah, mereka hidup dari tujuan. Terlalu banyak menjadi membosankan, terlalu sedikit membuat mereka stres. Anda harus memahami untuk mencoba mengoptimalkan. Dan di sinilah kita masuk ke apa yang saya katakan sebelumnya, karena kita bisa menjadi pelatih terkuat di dunia secara teknis dan taktis, namun jika kemudian Anda tidak bisa berinteraksi dengan kelompok usia ini sebagaimana mestinya, semuanya sia-sia. Hari ini, hambatan budaya sudah sedikit teratasi, karena fokus pada generasi ini memungkinkan kita berbicara dengan berbagai kebangsaan dengan cara yang sama. Juga karena semua orang memiliki pemikiran tunggal yang berorientasi pada gambar. Saat ini, kemampuan otak yang paling berkembang adalah kemampuan visual. Karena generasi ini telah beradaptasi dengan gambar, input otak telah berubah dalam kecenderungannya terhadap apa yang kemudian dapat kita tanamkan. Saya pikir pembicaraan tentang budaya itu penting, tetapi fokus pada perbedaan budaya telah berkurang. Karena pada akhirnya, yang harus dilakukan di lingkungan kerja adalah mencoba mentransfer konsep dengan cara terbaik. Hari ini generasi ini membutuhkan kehadiran dan bukan ketegasan. Namun, saya ingin menekankan bahwa kontak bukanlah strategi. Itu hampir menjadi prinsip umum dalam diri seseorang, jika Anda memilikinya. Bagi saya, itu adalah prinsip. Juga karena para pemain sepak bola akan menyadari hal itu. Jika sesuatu terasa dipaksakan, lebih baik tidak melakukannya. Jika sesuatu terasa spontan, ya."