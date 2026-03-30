Cagliari, Pisacane: "Rasa takut bukanlah batasan, melainkan bahasa para pemenang. Kamu tidak bisa menjadi pelatih hebat jika tidak tahu cara membina hubungan"

"Studi yang paling saya sukai adalah studi tentang generasi. Saat itu saya sedang berlibur di Ibiza bersama keluarga. Sambil mengobrol dengan seorang teman, dia membuka wawasan baru bagi saya; saya mengikuti beberapa sesi privat dan mendalami lebih jauh tentang generasi-generasi ini. Siapa kita dulu dan siapa kita sekarang. Generasi ini, seperti yang saya katakan sebelumnya, hidup dari 'like', hasrat, dan tantangan; segala sesuatu harus berujung pada hadiah, mereka hidup dari tujuan. Terlalu banyak menjadi membosankan, terlalu sedikit membuat mereka stres. Anda harus memahami untuk mencoba mengoptimalkan. Dan di sinilah kita masuk ke apa yang saya katakan sebelumnya, karena kita bisa menjadi pelatih terkuat di dunia secara teknis dan taktis, namun jika kemudian Anda tidak bisa berinteraksi dengan kelompok usia ini sebagaimana mestinya, semuanya sia-sia. Hari ini, hambatan budaya sudah sedikit teratasi, karena fokus pada generasi ini memungkinkan kita berbicara dengan berbagai kebangsaan dengan cara yang sama. Juga karena semua orang memiliki pemikiran tunggal yang berorientasi pada gambar. Saat ini, kemampuan otak yang paling berkembang adalah kemampuan visual. Karena generasi ini telah beradaptasi dengan gambar, input otak telah berubah dalam kecenderungannya terhadap apa yang kemudian dapat kita tanamkan. Saya pikir pembicaraan tentang budaya itu penting, tetapi fokus pada perbedaan budaya telah berkurang. Karena pada akhirnya, yang harus dilakukan di lingkungan kerja adalah mencoba mentransfer konsep dengan cara terbaik. Hari ini generasi ini membutuhkan kehadiran dan bukan ketegasan. Namun, saya ingin menekankan bahwa kontak bukanlah strategi. Itu hampir menjadi prinsip umum dalam diri seseorang, jika Anda memilikinya. Bagi saya, itu adalah prinsip. Juga karena para pemain sepak bola akan menyadari hal itu. Jika sesuatu terasa dipaksakan, lebih baik tidak melakukannya. Jika sesuatu terasa spontan, ya."