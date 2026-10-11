Caprile 6,5: Juventus tidak menciptakan peluang yang benar-benar berbahaya, tetapi setiap kali masuk ke kotak penalti, Caprile selalu siap dengan keberanian keluar dari gawang dan tepisan yang tepat. Pada babak kedua, ia tak berdaya menghadapi gol Kolo Muani dan selamat berkat mistar gawang, tetapi ia tetap sigap. Setidaknya dua kali, ia tampil luar biasa untuk menggagalkan peluang Kolo Muani dan Zhegrova.





Ze Pedro 5,5: Bertahan dengan baik pada babak pertama, tetapi kehilangan posisinya pada babak kedua. Ia terlalu sering dilewati Alajbegovic, bahkan Cambiaso.





Mina 7: Jika pelatih lawan sampai mengeluh kepadamu saat jeda karena perlakuan keras terhadap para penyerangnya, berarti kamu menjalankan tugas dengan baik. Ditambah tekel-tekel yang sangat presisi, penampilannya pun lengkap.





Rodriguez 6: Ia hanya sekali melakukan kesalahan, ketika menghadapi Nico Gonzalez dengan posisi tubuh yang kurang tepat. Ia dilewati, lalu menjatuhkannya dan mendapat kartu kuning yang membuat Pisacane menariknya keluar.

(sejak menit 46, Deiola 5,5: Ia juga melakukan pelanggaran yang berbuah kartu kuning saat membuat kesalahan terbesarnya dalam menghadapi Kolo Muani. Setelah itu, ia menjaga posisi dengan baik dan beberapa kali berperan penting, terutama saat menggagalkan peluang Woltemade mencetak gol)





Obert 5,5: Ia mampu meredam Conceicao, tetapi serangan-serangan Zhegrova mulai menyulitkannya pada babak kedua. Kesalahan terbesarnya adalah gagal membaca pergerakan Kolo Muani yang berujung pada gol penyama kedudukan 1-1.

(sejak menit ke-84, Fazzini tanpa nilai)





Adopo 6,5: Memutus serangan lalu membawa tim bergerak maju, menciptakan peluang, dan yang terpenting, tak pernah berhenti berlari. Ia sangat baik dalam duel satu lawan satu menghadapi para pemain kreatif Juventus dan langsung mengirim umpan ke depan setiap ada kesempatan. Kontribusinya berharga.





Winks 6: Tembakan dari tepi kotak penalti yang membuat Vicario waswas menjadi momen terbaiknya dalam laga ini. Namun, ia tampil jauh lebih sering salah umpan daripada biasanya.





Romano 6,5: Tampil percaya diri dan tenang saat menguasai bola, selalu menjadi sasaran umpan bagi rekan-rekannya, serta rajin berlari untuk membantu pertahanan di sisi lapangan.





Massolin 6: Debut positif sebagai starter bagi mantan pemain Modena ini. Ia jarang terlihat saat menyerang, tetapi bekerja keras dan memberikan kontribusi nyata bagi tim.

(sejak menit ke-60, Fadera 6: lebih berbahaya dalam beberapa serangan balik sejak masuk lapangan ketimbang berguna saat bertahan)





Maldini 7: Ia melanjutkan performa sebelumnya dengan membuka skor dalam laga yang tetap berlangsung ketat lewat aksi khasnya. Sangat tenang di hadapan Vicario, ia juga nyaris memberikan umpan matang kepada Winks. Setiap kali Cagliari menciptakan peluang, aksinya selalu terlibat. Gol keempatnya secara beruntun menjadi buah dari perkembangannya

(sejak menit ke-69, Sugawara 6: Disiplin, sigap, dan jarang dilewati lawan. Namun, dengan dirinya di lapangan menggantikan Maldini, Cagliari bermain jauh lebih dalam).





Mendy 6,5: Penampilannya mungkin tidak mencolok, tetapi kontribusinya jauh lebih berguna daripada yang terlihat. Kemampuannya melindungi bola lalu menyodorkannya kepada Maldini hanyalah satu contoh. Ia membantu tim merenggangkan permainan, mengelola bola saat serangan balik, dan selalu menjadi opsi umpan jauh bagi lini belakang

(sejak menit ke-69, Nzola 5,5: Ia kesulitan melakukan hal-hal yang sebelumnya dikerjakan Mendy dengan baik. Sejak ia masuk, Cagliari praktis tak pernah mampu keluar dari kotak penalti sendiri karena pergerakannya yang minim membuat Lucumì dan Bremer mudah mengantisipasinya).





Pelatih Pisacane 6: Ia mampu membatasi Juventus selama lebih dari 70 menit. Setelah itu, pergantian pemain dan menurunnya kondisi fisik para pemainnya memaksanya mengubah pendekatan. Para pemain pengganti bertahan terlalu dalam dan memberi Juventus dua peluang: satu berbuah gol, sementara pada peluang lainnya ia bisa bernapas lega karena Kolo Muani gagal mencetak gol. Meski demikian, Cagliari asuhannya tetap sangat solid dan kembali membuktikannya. Ia juga diusir dalam keributan dengan Spalletti pada akhir laga.