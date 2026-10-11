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Cagliari-Juventus, rapor pemain versi CM: Maldini tampil tanpa beban. Kolo Muani akhirnya mencetak gol, tetapi kemudian kembali melakukan kesalahan. Woltemade tak terlihat
Nilai Cagliari
Caprile 6,5: Juventus tidak menciptakan peluang yang benar-benar berbahaya, tetapi setiap kali masuk ke kotak penalti, Caprile selalu siap dengan keberanian keluar dari gawang dan tepisan yang tepat. Pada babak kedua, ia tak berdaya menghadapi gol Kolo Muani dan selamat berkat mistar gawang, tetapi ia tetap sigap. Setidaknya dua kali, ia tampil luar biasa untuk menggagalkan peluang Kolo Muani dan Zhegrova.
Ze Pedro 5,5: Bertahan dengan baik pada babak pertama, tetapi kehilangan posisinya pada babak kedua. Ia terlalu sering dilewati Alajbegovic, bahkan Cambiaso.
Mina 7: Jika pelatih lawan sampai mengeluh kepadamu saat jeda karena perlakuan keras terhadap para penyerangnya, berarti kamu menjalankan tugas dengan baik. Ditambah tekel-tekel yang sangat presisi, penampilannya pun lengkap.
Rodriguez 6: Ia hanya sekali melakukan kesalahan, ketika menghadapi Nico Gonzalez dengan posisi tubuh yang kurang tepat. Ia dilewati, lalu menjatuhkannya dan mendapat kartu kuning yang membuat Pisacane menariknya keluar.
(sejak menit 46, Deiola 5,5: Ia juga melakukan pelanggaran yang berbuah kartu kuning saat membuat kesalahan terbesarnya dalam menghadapi Kolo Muani. Setelah itu, ia menjaga posisi dengan baik dan beberapa kali berperan penting, terutama saat menggagalkan peluang Woltemade mencetak gol)
Obert 5,5: Ia mampu meredam Conceicao, tetapi serangan-serangan Zhegrova mulai menyulitkannya pada babak kedua. Kesalahan terbesarnya adalah gagal membaca pergerakan Kolo Muani yang berujung pada gol penyama kedudukan 1-1.
(sejak menit ke-84, Fazzini tanpa nilai)
Adopo 6,5: Memutus serangan lalu membawa tim bergerak maju, menciptakan peluang, dan yang terpenting, tak pernah berhenti berlari. Ia sangat baik dalam duel satu lawan satu menghadapi para pemain kreatif Juventus dan langsung mengirim umpan ke depan setiap ada kesempatan. Kontribusinya berharga.
Winks 6: Tembakan dari tepi kotak penalti yang membuat Vicario waswas menjadi momen terbaiknya dalam laga ini. Namun, ia tampil jauh lebih sering salah umpan daripada biasanya.
Romano 6,5: Tampil percaya diri dan tenang saat menguasai bola, selalu menjadi sasaran umpan bagi rekan-rekannya, serta rajin berlari untuk membantu pertahanan di sisi lapangan.
Massolin 6: Debut positif sebagai starter bagi mantan pemain Modena ini. Ia jarang terlihat saat menyerang, tetapi bekerja keras dan memberikan kontribusi nyata bagi tim.
(sejak menit ke-60, Fadera 6: lebih berbahaya dalam beberapa serangan balik sejak masuk lapangan ketimbang berguna saat bertahan)
Maldini 7: Ia melanjutkan performa sebelumnya dengan membuka skor dalam laga yang tetap berlangsung ketat lewat aksi khasnya. Sangat tenang di hadapan Vicario, ia juga nyaris memberikan umpan matang kepada Winks. Setiap kali Cagliari menciptakan peluang, aksinya selalu terlibat. Gol keempatnya secara beruntun menjadi buah dari perkembangannya
(sejak menit ke-69, Sugawara 6: Disiplin, sigap, dan jarang dilewati lawan. Namun, dengan dirinya di lapangan menggantikan Maldini, Cagliari bermain jauh lebih dalam).
Mendy 6,5: Penampilannya mungkin tidak mencolok, tetapi kontribusinya jauh lebih berguna daripada yang terlihat. Kemampuannya melindungi bola lalu menyodorkannya kepada Maldini hanyalah satu contoh. Ia membantu tim merenggangkan permainan, mengelola bola saat serangan balik, dan selalu menjadi opsi umpan jauh bagi lini belakang
(sejak menit ke-69, Nzola 5,5: Ia kesulitan melakukan hal-hal yang sebelumnya dikerjakan Mendy dengan baik. Sejak ia masuk, Cagliari praktis tak pernah mampu keluar dari kotak penalti sendiri karena pergerakannya yang minim membuat Lucumì dan Bremer mudah mengantisipasinya).
Pelatih Pisacane 6: Ia mampu membatasi Juventus selama lebih dari 70 menit. Setelah itu, pergantian pemain dan menurunnya kondisi fisik para pemainnya memaksanya mengubah pendekatan. Para pemain pengganti bertahan terlalu dalam dan memberi Juventus dua peluang: satu berbuah gol, sementara pada peluang lainnya ia bisa bernapas lega karena Kolo Muani gagal mencetak gol. Meski demikian, Cagliari asuhannya tetap sangat solid dan kembali membuktikannya. Ia juga diusir dalam keributan dengan Spalletti pada akhir laga.
NILAI PEMAIN JUVENTUS
Vicario 6,5: Tak bisa berbuat apa-apa saat Maldini mencetak gol dari jarak sangat dekat setelah luput dari penjagaan lini belakang. Penyelamatannya atas tembakan kaki kiri Winks dari tepi kotak penalti menjaga Juventus tetap dalam pertandingan. Ia juga tampil menentukan saat menghadapi Mendy dan Fadera, meski keduanya kemudian dinyatakan offside. Juventus telah menemukan sosok yang bisa diandalkan di bawah mistar.
Kalulu 6: Bersama rekan-rekannya, ia luput mengantisipasi pergerakan Maldini setelah bola sempat berbelok arah, sehingga membuka jalan bagi sang penyerang menuju tengah kotak penalti. Ia juga jarang membantu serangan dan tak banyak terlihat. Penampilannya membaik pada babak kedua, tetapi ia tetap jarang mengancam.
Bremer 5,5: Sama sekali tidak berada di posisi yang tepat saat Maldini mencetak gol dan, meski kurang beruntung, ia mengawali rangkaian pantulan bola yang berujung gol tersebut. Mendy tidak memberi titik acuan dalam penjagaan, sehingga Bremer kesulitan mengikutinya ke seluruh penjuru lapangan. Ia memimpin lini belakang yang tampak cukup kesulitan, terutama ketika harus bertahan di ruang terbuka.
Lucumì 6: Mengawali laga dengan buruk ketika Mendy mampu mengambil posisi di depannya, sehingga Maldini bisa mencetak gol pembuka. Setelah itu ia membaik dan pada babak kedua praktis berhasil meredam Nzola, memberi Juventus kekuatan untuk menekan Cagliari hingga ke kotak penalti mereka.
Celik 6: Cermat dalam bertahan dan beberapa kali mampu mencapai garis akhir dari sisi kiri. Adopo dan Massolin nyaris tak pernah berhasil menembus sisi tersebut, sehingga ia tidak kesulitan mengendalikan keadaan.
(sejak menit ke-64 Cambiaso 5,5: Masuk dengan kurang baik dan ditegur keras oleh Spalletti karena terlalu ceroboh. Satu aksi menyerangnya memaksa Caprile melakukan penyelamatan, tetapi ia jelas masih belum berada dalam kondisi terbaik).
Douglas Luiz 5,5: Ia terus memperlihatkan hal-hal baik saat membangun serangan, tetapi juga melakukan hal-hal yang memaksa rekan-rekannya berlari mengejar untuk memperbaiki keadaan. Ia selalu membuka jalur umpan bagi rekan-rekannya, tetapi Juventus kesulitan bermain langsung ke depan, antara lain karena caranya mengelola bola.
(sejak menit ke-84 Koopmeiners tanpa nilai)
Sarr 6: Penampilannya naik turun sepanjang 90 menit, dengan beberapa dorongan menyerang dan sejumlah pembacaan situasi bertahan yang sangat baik, termasuk ketika ia mundur membantu pada saat-saat terakhir. Ia memberi keseimbangan yang dibutuhkan, tetapi saat tertinggal 1-0, Juventus membutuhkan lebih banyak keberanian darinya.
Conceicao 5,5: Aksi-aksi eksplosif yang membuatnya dikenal nyaris tidak terlihat, kecuali satu tembakan yang melambung pada awal laga. Ia tampil disiplin dan berusaha menciptakan peluang bagi rekan-rekannya, tetapi terlalu sering terhenti oleh penjagaan Obert yang berhasil meredamnya.
(sejak menit ke-46 Zhegrova 6,5: Ia masuk dan dalam sepuluh menit memperlihatkan semua yang gagal diberikan Conceicao. Ia melepaskan lebih dari satu tembakan yang memaksa Caprile melakukan penyelamatan, menggiring bola melewati lawan, serta memberi umpan kepada Kolo Muani, yang memilih membiarkan bola lewat alih-alih menembak dari posisi tak jauh di belakang titik penalti. Jika Juventus mampu menciptakan ancaman pada babak kedua, itu terutama berkat dirinya).
McKennie 5: Ditempatkan sebagai gelandang serang di belakang Kolo Muani yang banyak bergerak, ia seharusnya, atau setidaknya bisa, lebih baik memanfaatkan ruang yang ditinggalkan pemain Prancis itu. Namun, kartu kuning akibat pelanggaran keras terhadap Romano pada awal laga begitu memengaruhinya hingga ia praktis tak terlihat.
(sejak menit ke-46 Alajbegovic 6,5: Ia tidak mengawali penampilannya dengan baik. Ia menunjukkan sedikit lebih banyak aksi dibandingkan pemain Amerika yang digantikannya, tetapi masih jauh dari apa yang telah diperlihatkannya sejauh ini. Penampilannya membaik seiring berjalannya waktu. Antara menit ke-80 dan ke-85, ia mengirim dua umpan silang matang kepada Kolo Muani, yang menghasilkan satu gol dan satu peluang emas yang gagal dimanfaatkan pemain Prancis itu)
Nico Gonzalez 6,5: Ia menjadi pemain Juventus paling berbahaya pada babak pertama yang minim peluang. Ia banyak berlari, memenangi pelanggaran, mengirim umpan silang, bekerja sama dengan rekan-rekannya, dan bahkan beberapa kali memaksa Caprile turun tangan. Namun, ia terlalu sendirian dalam upayanya dan tenaganya cepat terkuras, sehingga Spalletti memutuskan menariknya keluar.
(sejak menit ke-60 Woltemade 5,5: Kelebihannya adalah mengurangi tekanan pada Kolo Muani dan memberinya lebih banyak kebebasan, tetapi kontribusinya sendiri sangat sedikit. Ia terlalu sering melakukan kesalahan teknis dan tak pernah benar-benar berbahaya di depan gawang)
Kolo Muani 6: Spalletti sudah berulang kali mengatakan bahwa pemain Prancis itu bukan penyerang yang memenuhi kotak penalti. Kontrol bola yang keliru, permainan yang kacau, bahkan keputusan membiarkan bola lewat untuk rekannya ketika ia bisa menembak dengan seluruh bidang gawang terbuka di depannya. Pada babak kedua, ia mencetak gol berkat umpan cerdik Alajbegovic. Namun, ia juga mendapat peluang yang nyaris sama dan, saat sendirian di depan Caprile, tembakannya justru menghantam mistar. Kesulitannya mencetak gol belum sepenuhnya teratasi.
Pelatih Spalletti6: Ia keliru menentukan pilihan awal meski menyadari keterbatasan para pemain yang diturunkannya. Pergantian pemain saat jeda mengubah jalannya pertandingan. Satu-satunya hal yang ia sesali adalah tembakan Kolo Muani dari jarak sangat dekat yang membentur mistar saat skor 1-1. Masalahnya terletak pada dua insiden ketika permainan terhenti: keluhannya kepada Yerri Mina saat jeda dan perselisihannya dengan Pisacane setelah pertandingan, yang membuat kedua pelatih diusir. Itu pertanda kegugupan, seperti yang juga ditunjukkan timnya di lapangan.
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