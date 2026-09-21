Cagliari sedang bermimpi dan melesat di Serie A bersama anak-anak asuh Fabio Pisacane yang telah meraih 12 poin dalam 5 pertandingan, hanya kalah dari pemuncak klasemen Inter dan itu pun dengan selisih tipis. Kebanggaan atas hasil-hasil ini terasa dalam kata-kata dan pernyataan presiden Tommaso Giulini yang juga hari ini, saat berbicara di Radio Anch'io Lo Sport, merayakan hasil tersebut, tetapi juga para pemain satu per satu, termasuk Romano, Maldini, dan Caprile, ketiganya "berkelas timnas Italia".
Cagliari, Giulini: "Maldini dan Romano masih muda dan milik kami. Ada cukup banyak permintaan untuk Caprile". Lalu sindiran untuk Esposito
"Jangan ganggu para pahlawan Scudetto"
"Awal yang sama seperti musim ajaib 1969/70 itu? Saya tidak akan membandingkannya dengan para pahlawan peraih Scudetto itu. Kami jelas memulai liga musim ini dengan baik, ada kekompakan besar seperti di tim legendaris itu, tetapi tentu kami tidak memiliki seorang 'Gigi Riva'. Kami senang dengan apa yang sudah dilakukan sejauh ini: akan menyenangkan bekerja dalam jeda panjang tiga pekan ini sambil berada di papan atas klasemen."
PISACANE
"Saya beruntung mengenal Fabio sejak bertahun-tahun lalu, saya mengenalnya pertama kali sebagai pesepakbola. Sebelum segalanya, yang paling saya hargai adalah kualitas dirinya sebagai manusia. Dia adalah pribadi yang baik dan itu adalah hal terpenting, terlebih lagi di dunia sepakbola. Dia cerdas, licin, selalu haus akan pengetahuan. Dia membangun dirinya setahap demi setahap dalam beberapa tahun ini, pertama bersama Primavera, di mana dia memenangkan Coppa Italia kategori tersebut, lalu dengan tim utama. Sejujurnya, bersama dia saya memang sudah menduga bahwa, cepat atau lambat, akan ada lonjakan."
MALDINI
"Kami sudah memantaunya selama bertahun-tahun. Kami memiliki kerja sama yang kuat dengan Olbia, kami sempat mencoba membawanya dengan status pinjaman ke Lega Pro, sebelum ia memulai perjalanannya di Serie A. Dia punya talenta yang luar biasa, mungkin dia masih belum berhasil mengekspresikan kemampuan terbaiknya. Tantangan kami adalah membantunya mengambil langkah lebih jauh yang sampai sekarang belum berhasil ia capai".
Sindiran untuk Sebastiano Esposito
"Musim panas ini kami berada dalam situasi yang agak tidak menyenangkan dengan salah satu pemain kami yang merasa tidak mendapatkan penghasilan yang cukup untuk bermain dengan jersey Cagliari, saya rasa kami telah menggantinya dengan sangat baik lewat Daniel".
Romano dan Italia
“Maldini dan Romano adalah dua pemain muda kami yang sangat kami percayai. Alessandro bahkan lebih muda lagi, kelahiran 2006, dia adalah gelandang serbabisa, bisa bermain di semua posisi di lini tengah, dia pemain yang sangat dinamis. Dia anak muda yang punya gagasan jelas, tahu apa yang dia inginkan. Saya percaya dia akan mampu melangkah jauh, saya senang pelatih tim nasional kami memberinya kesempatan untuk bermain dengan jersey Italia dan bahwa dia telah memilihnya”.
Banyak peminat untuk Caprile
“Untuk Caprile, pada musim panas ini ada cukup banyak peminat tetapi Elia yakin untuk bertahan di Cagliari, dia merasa bahwa pada musim ini kami bisa melakukan sesuatu yang penting. Untuk saat ini, fakta memberinya pembenaran, saya senang untuk dia dan untuk kami. Saya percaya bahwa setelah Donnarumma, dia dan Carnesecchi adalah kiper terkuat di Italia saat ini. Lalu memang bisa saja di tim nasional, ketika Anda memiliki pemain inti yang tak tergantikan seperti Donnarumma, ada juga logika yang berbeda. Elia harus terus bekerja, bukan tidak mungkin panggilan untuknya akan datang pada kesempatan berikutnya”.
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