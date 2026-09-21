Cagliari, Giulini: "Maldini dan Romano masih muda dan milik kami. Ada cukup banyak permintaan untuk Caprile". Lalu sindiran untuk Esposito

“Untuk Caprile, pada musim panas ini ada cukup banyak peminat tetapi Elia yakin untuk bertahan di Cagliari, dia merasa bahwa pada musim ini kami bisa melakukan sesuatu yang penting. Untuk saat ini, fakta memberinya pembenaran, saya senang untuk dia dan untuk kami. Saya percaya bahwa setelah Donnarumma, dia dan Carnesecchi adalah kiper terkuat di Italia saat ini. Lalu memang bisa saja di tim nasional, ketika Anda memiliki pemain inti yang tak tergantikan seperti Donnarumma, ada juga logika yang berbeda. Elia harus terus bekerja, bukan tidak mungkin panggilan untuknya akan datang pada kesempatan berikutnya”.