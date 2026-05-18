Cafu menyatakan bahwa Neymar terlalu lama 'sendirian' dan menyebut dua bintang yang harus memimpin Brasil di Piala Dunia 2026

Neymar telah menjadi ikon tak terbantahkan sepak bola Brasil sejak debutnya pada 2010, namun Cafu berpendapat bahwa negara tersebut gagal melindungi aset terbesarnya.

Meskipun generasi sebelumnya dipenuhi bintang-bintang yang mampu menentukan hasil pertandingan, bek mantan Roma dan AC Milan ini merasa Neymar sering kali dipaksa menanggung beban seluruh negara sendirian.

Kapten legendaris yang masih menjadi pemain Brasil terakhir yang mengangkat trofi Piala Dunia pada 2002 ini mengakui bahwa ia telah mendiskusikan situasi tersebut dengan mantan rekan setimnya. "Saya berbicara dengan Roberto Carlos dan berkata: 'Sungguh disayangkan bahwa anak ini sendirian,'" ungkap Cafu kepada ESPN. "Dia menghabiskan 15 tahun dengan kewajiban untuk melakukan segalanya, dan melakukannya sendirian tidak ada gunanya. Ketika berbicara tentang tim nasional, kita harus berbagi tanggung jawab."