Cafu menyatakan bahwa Neymar terlalu lama 'sendirian' dan menyebut dua bintang yang harus memimpin Brasil di Piala Dunia 2026
Neymar memikul beban tanggung jawab yang terlalu berat
Neymar telah menjadi ikon tak terbantahkan sepak bola Brasil sejak debutnya pada 2010, namun Cafu berpendapat bahwa negara tersebut gagal melindungi aset terbesarnya.
Meskipun generasi sebelumnya dipenuhi bintang-bintang yang mampu menentukan hasil pertandingan, bek mantan Roma dan AC Milan ini merasa Neymar sering kali dipaksa menanggung beban seluruh negara sendirian.
Kapten legendaris yang masih menjadi pemain Brasil terakhir yang mengangkat trofi Piala Dunia pada 2002 ini mengakui bahwa ia telah mendiskusikan situasi tersebut dengan mantan rekan setimnya. "Saya berbicara dengan Roberto Carlos dan berkata: 'Sungguh disayangkan bahwa anak ini sendirian,'" ungkap Cafu kepada ESPN. "Dia menghabiskan 15 tahun dengan kewajiban untuk melakukan segalanya, dan melakukannya sendirian tidak ada gunanya. Ketika berbicara tentang tim nasional, kita harus berbagi tanggung jawab."
Perbandingan dengan juara dunia tahun 2002
Cafu menyoroti perbedaan struktural antara formasi saat ini dan skuad yang seimbang yang berhasil menjuarai Piala Dunia di Jepang dan Korea Selatan. Pada tahun 2002, Selecao memiliki lini serang legendaris "Tiga R" yang terdiri dari Ronaldo, Rivaldo, dan Ronaldinho, memastikan bahwa kehebatan tersebut bukanlah hasil usaha seorang diri. Kekuatan kolektif ini membuat tim tidak bergantung pada satu individu saja untuk menciptakan keajaiban di setiap pertandingan.
"Pada tahun 2002, kami tidak pernah sekali pun mengulang gelar pemain terbaik di lapangan," jelas Cafu. "Jika Neymar mendapat dukungan seperti yang kami miliki pada tahun 2002, ia tidak perlu menjadi yang terbaik di lapangan setiap saat. Sayangnya, kami telah terlalu lama mengandalkan Neymar sendirian dan membebankan segalanya kepadanya."
Kurangnya dukungan ini membuat Neymar gagal dalam tiga Piala Dunia berturut-turut, dua kali mencapai perempat final dan sekali semifinal.
Pemilihan pemimpin untuk Piala Dunia 2026
Menjelang Piala Dunia 2026 di Amerika Utara, Cafu menyebutkan para pemain yang menurutnya layak mengambil alih peran kepemimpinan, terlepas dari apakah Neymar dalam kondisi fit atau masuk dalam skuad.
"Saya melihat Casemiro dan Marquinhos sebagai pemimpin yang baik, cara mereka menempatkan diri di lapangan, cara mereka berkomunikasi dengan wasit, serta cara mereka berbicara dengan para pemain," kata Cafu. "Saya melihat keduanya sebagai dua pemimpin hebat tim nasional Brasil saat ini."
Jalan Menuju Kejayaan Piala Dunia
Di bawah kepemimpinan pelatih asal Italia Carlo Ancelotti, Brasil akan berlaga di Piala Dunia dengan target meraih gelar keenam yang akan memecahkan rekor—gelar pertama mereka sejak 2002. Brasil tergabung di Grup C bersama tim nasional sepak bola Maroko, tim nasional sepak bola Haiti, dan tim nasional sepak bola Skotlandia.
Menjelang turnamen di Amerika Utara, Vinícius Junior dan kawan-kawan dijadwalkan untuk memainkan dua pertandingan persahabatan internasional melawan Panama dan Mesir.