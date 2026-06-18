Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Cafu menjelaskan apa yang membuat Lionel Messi, Diego Maradona, dan Pelé begitu ikonik, sementara legenda Brasil itu menyertakan nama keempat dalam perdebatan tentang siapa yang terbaik sepanjang masa (GOAT)
Empat pilar sejarah sepak bola
Di mata Cafu, perdebatan mengenai siapa yang terbaik sepanjang masa tidak seharusnya terbatas pada tiga nama saja, karena ia bersikeras untuk menambahkan seorang superstar Brasil lainnya ke dalam jajaran Pelé, Maradona, dan Messi. Bagi mantan bek sayap AC Milan dan Roma ini, para pemain tersebut mewakili “seni” dalam olahraga ini, melampaui sekadar statistik untuk menghadirkan hiburan murni.
Dalam wawancara dengan El Mundo, Cafu menegaskan pilihannya. "Mereka adalah pemain yang mencatat sejarah, yang meninggalkan jejak, yang menjadi juara dunia. Dan pemain yang bermain dengan kemudahan luar biasa. Mereka bermain dengan bola; mereka tidak bersusah payah saat menggiring bola, tidak bersusah payah saat menembak, tidak bersusah payah saat mencetak gol. Sangat indah menyaksikan mereka bermain," jelasnya.
"Saya mencintai seni sepak bola. Dan Maradona adalah seni sepak bola. Messi adalah seni sepak bola. Pelé adalah seni sepak bola. Ronaldinho adalah seni sepak bola. Jadi, ketika saya melihat para pemain yang melakukan sesuatu yang berbeda, yang membuat mata kita berbinar, saya benar-benar menikmatinya."
Ketika ditanya apakah Ronaldinho benar-benar layak disejajarkan dengan Messi, Maradona, dan Pele, Cafu bersikukuh: “Ada empat orang (GOAT). Saya menempatkan keempatnya pada level yang sama. Empat yang terbaik dalam sejarah. Dua orang Brasil, dua orang Argentina. Dari era ketika saya menonton sepak bola, keempat pemain ini benar-benar telah dan terus membuat perbedaan dalam permainan.”
- AFP
Rahasia di balik kehebatan
Meskipun kemampuan teknis sudah pasti dimiliki oleh para pemain ternama tersebut, Cafu meyakini bahwa daya tahan dan pengaruh mereka bergantung pada karakter psikologis tertentu. Ia mencatat bahwa meskipun mendapat tekanan fisik dari para bek, keempat pemain tersebut tetap mempertahankan ketenangan khas di lapangan yang menjadi ciri khas era dominasi mereka.
"Itu adalah kepribadian," kata Cafu. "Bukan hanya sepak bola, tetapi kepribadian, cara mereka bermain, dan cara mereka tampil di lapangan. Kita tidak pernah melihat Messi, Ronaldinho, Pelé, atau Maradona bertengkar dengan siapa pun di lapangan. Kita melihat mereka bermain sepak bola. Mereka menerima benturan, bangkit kembali, dan tertawa. Mereka bermain habis-habisan. Bagaimana mereka mempermalukan lawan? Dengan menggiring bola melewati mereka dan mencetak gol. Itulah yang kita sukai untuk dilihat."
Pengaruh Ancelotti terhadap Selecao
Selain kehebatan individu di masa lalu, Cafu juga membahas kondisi terkini tim nasional Brasil di bawah kepemimpinan Carlo Ancelotti. Bek legendaris yang pernah bermain di bawah asuhan pelatih asal Italia itu selama lima tahun di Milan ini meyakini bahwa sang manajer saat ini adalah bintang terbesar dalam tim—sebuah pergeseran dari budaya sepak bola Brasil yang tradisional.
"Ancelotti memiliki apa yang dibutuhkan untuk memperbaiki dinamika dan gaya permainan tim nasional Brasil," kata Cafu. "Satu-satunya masalah bagi Ancelotti di Brasil adalah waktu; ia belum memiliki cukup waktu untuk membuat para pemain memahami apa yang ia inginkan di lapangan. Bagi Ancelotti, semuanya berpusat pada latihan; ini soal kerja keras sehari-hari. Ini soal pengulangan latihan agar para pemain dapat menyerap apa yang ia inginkan secara taktis di lapangan.
“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita memiliki seorang pelatih yang lebih banyak dibicarakan daripada para pemainnya. Anda bisa melihat betapa besarnya peran Ancelotti bagi Brasil saat ini.
"Saya yakin dia akan tampil sangat baik bersama tim nasional Brasil karena dia memiliki kemampuan dan kompetensi."
- AFP
Sebuah tantangan bagi warisan Neymar
Sambil memuji para legenda, Cafu memberikan penilaian yang blak-blakan mengenai posisi Neymar di dunia sepak bola. Meskipun mengakui penyerang Santos itu sebagai seorang "jenius," ia mempertanyakan apakah mantan pemain Barcelona dan Paris Saint-Germain tersebut telah sepenuhnya memahami betapa besarnya arti memenangkan gelar tertinggi dalam olahraga ini dibandingkan dengan para ikon yang disebutkan sebelumnya.
"Neymar adalah seorang jenius, seorang berbakat, seorang 'golden boy' yang bisa memaksimalkan bakatnya lebih jauh lagi, karena ia memiliki kualitas dan kemampuan; ia hanya perlu benar-benar menginginkannya," kata Cafu. "Jika ia bersedia mengorbankan banyak hal, jika ia mau berlatih, jika ia mau mengabdikan dirinya... Jika ia memiliki gambaran, pemahaman tentang apa artinya menjadi juara dunia, ceritanya akan berbeda.
"Ini berbeda dengan menjadi juara Copa Libertadores atau pemenang Liga Champions. Ini tentang menjadi juara dunia. Ini tentang menepuk dada sendiri dan berkata: 'Aku adalah juara dunia.'
"Ketika kamu menjadi juara dunia, kamu tidak mewakili klubmu, melainkan mewakili negaramu. Kamu mewakili sebuah bangsa. Jadi, menurutku itulah yang belum sepenuhnya dia pahami. Betapa pentingnya menjadi seorang juara. Hanya sedikit orang yang memiliki hak istimewa untuk berkata: ‘Aku adalah juara dunia.’ Sangat sedikit."