Cafu menjelaskan apa yang membuat Lionel Messi, Diego Maradona, dan Pelé begitu ikonik, sementara legenda Brasil itu menyertakan nama keempat dalam perdebatan tentang siapa yang terbaik sepanjang masa (GOAT)

Di mata Cafu, perdebatan mengenai siapa yang terbaik sepanjang masa tidak seharusnya terbatas pada tiga nama saja, karena ia bersikeras untuk menambahkan seorang superstar Brasil lainnya ke dalam jajaran Pelé, Maradona, dan Messi. Bagi mantan bek sayap AC Milan dan Roma ini, para pemain tersebut mewakili “seni” dalam olahraga ini, melampaui sekadar statistik untuk menghadirkan hiburan murni.

Dalam wawancara dengan El Mundo, Cafu menegaskan pilihannya. "Mereka adalah pemain yang mencatat sejarah, yang meninggalkan jejak, yang menjadi juara dunia. Dan pemain yang bermain dengan kemudahan luar biasa. Mereka bermain dengan bola; mereka tidak bersusah payah saat menggiring bola, tidak bersusah payah saat menembak, tidak bersusah payah saat mencetak gol. Sangat indah menyaksikan mereka bermain," jelasnya.

"Saya mencintai seni sepak bola. Dan Maradona adalah seni sepak bola. Messi adalah seni sepak bola. Pelé adalah seni sepak bola. Ronaldinho adalah seni sepak bola. Jadi, ketika saya melihat para pemain yang melakukan sesuatu yang berbeda, yang membuat mata kita berbinar, saya benar-benar menikmatinya."

Ketika ditanya apakah Ronaldinho benar-benar layak disejajarkan dengan Messi, Maradona, dan Pele, Cafu bersikukuh: “Ada empat orang (GOAT). Saya menempatkan keempatnya pada level yang sama. Empat yang terbaik dalam sejarah. Dua orang Brasil, dua orang Argentina. Dari era ketika saya menonton sepak bola, keempat pemain ini benar-benar telah dan terus membuat perbedaan dalam permainan.”